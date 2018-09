Konačno jeftinije autocestom u Hrvatskoj!

Konačno je došlo i do “pojeftinjenja” hrvatskih autocesta, no ne treba se previše radovati…

Sezonske cijene cestarina bile su za 10% skuplje… foto: Automania

Zadnja tri mjeseca cijene autocesta su bile nešto veće (deset posto skuplje) no inače za određene kategorije vozila država je odredila kako bi dodatno zaradila i to zbog sezonskog poskupljenja o kojem smo pisali. Sezonske cijene bile su na snazi od 15. lipnja do 15. rujna, kada se odvija oko 40 posto ukupnog godišnjeg prometa, a poskupljenje se odnosilo na motocikle i osobna vozila (IA., I. i I.I skupina).

Od prošlog vikenda (15. rujna 2018) na snazi su izvansezonske cijene cestarine na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ). Tako se izvansezonske cijene cestarine na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC) i Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ) primjenjuju od subote, 15. rujna 2018, a sve ovo realno ne možemo nazvati pojeftinjenjem već vraćanjem cijena na svoju redovnu cijenu, no kako god da to zvali opet malog čovjeka veseli. Izvor: HAC

Bez obzira na ovo malo “pojeftinjenje”, cestarine nas i dalje puno koštaju! foto: Movies Stackexchange

