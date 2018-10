Je li ovo najgluplji izum ikad?

Ne, nije. Izum je samo reakcija na nekolicinu apsolutnih morona koji danas bez ikakve kontrole imaju djecu i glume roditelje. Čast izuzecima, naravno.

Pojas na dječjoj sjedalici sa senzorom – je li to glup izum ili su glupi oni koji ga trebaju? foto: Car Seat Blog

Znam…naslov u kombinaciji s podnaslovom je sasvim dovoljan da me tuži barem sedamstopedeset udruga koje nemaju pametnijeg posla, nego vršiti dušobrižnički teror nad svima nama koji nismo u stanju zaštititi sami sebe. No usprkos tome nemam straha, jer s obzirom na apsolutni idiotizam nekih od današnjih roditelja jednostavno ne bih mogao prešutjeti ovu vijest i kritiku da mi i život o tome ovisi.

Dakle svim negativno-nastrojenim komentatorima kojima se neće svidjeti nastavak ovog teksta vrijedi poručiti: komentirajte slobodno – Internet trpi sve.

No idemo na temu…

Ostavljanje djeteta u kipućem autu glupost je neovisno o trajanju. foto: Inhabitots

Ako ste tijekom proteklih tjedana pratili domaće i strane medije, zasigurno ste barem pokoji put naletjeli na vijest o nekome tko je „samo na par minuta“ zaključao svoje dijete u automobilu i otišao obaviti kupnju ili nešto sasvim sedmo.

Naravno da pri tome osoba s kupnjom na pameti nije smatrala za shodno uzeti dijete sa sobom, s obzirom na to da djeca danas nekim roditeljima ionako samo smetaju, pa ih je bolje ostaviti u kipućem automobilu smještenom na kipućem parkingu i nipošto ne otvoriti prozore ili ostaviti automobil upaljenim, jer na svijetu ima lopova, a automobili su skupi.

Nekim bi roditeljima ova slika trebala biti ugrađena u mozak. foto: FOX2 now

Naravno da se kao rezultat takvih primjera brižnog roditeljstva događaju situacije u sklopu kojih djeca na stražnjim sjedalima pokretnog pakla ubrzo dehidriraju i umiru u najgorim mukama, dok mamice i tatice kupuju komadiće pomodne odjeće na sniženju, te dijetnu Colu i jogurt bez konzervansa.

Uglavnom, ako se mene pita, takvim bi „roditeljima“ trebalo zabraniti prokreaciju i prije nego se ona dogodi, no s obzirom na današnje trendove apsolutne politike podilaženja svima samo zato što su ljudskog roda, te zbog malog milijuna udruga i njihovih aktivista na polju promicanja ovih ili onih prava, to unaprijed nažalost nije moguće izvesti.

Stoga se oslanjamo na tehnologiju…

Evenflo Embrace DLX – sjedalica za klince čiji roditelji baš i nisu shvatili odgovornost. foto: Walmart

Naime, kako je broj varijacija na temu gore pisanog slučaja iz godine u godinu sve veći, tako se tvrtka Evenflo iz SAD-a odlučila na tržište ponuditi proizvod pod nazivom Embrace DLX.

Dotični proizvod u pravilu nije ništa više od sjedalice za bebe, no u kombinaciji s nečime što unutar zidova te tvrtke nazivaju „Advances SensorSafe“ tehnologijom ova sjedalica postaje prijenosni podsjetnik roditeljima da im je dijete na stražnjem sjedalu.

Ideja je u pravilu svezati klinca u sjedalicu spojenu s OBD-om u vašem automobilu (odnosno On Board Diagnostics sustavom za one koji ne znaju čemu ta skraćenica služi).

Dotični OBD registrira pokretanje automobila i manje-više sve ostale procese koji se u automobilu događaju nakon okretanja ključa u bravi paljenja, pa samim time sjedalica postaje aktivna.

Po zaustavljanju automobila na parkingu, te vađenjem ključa, OBD komunicira sa sjedalicom i pojasevi na sjedalici (koji inače drže dijete da ne ispadne iz nje) kroz zvučnik na njima počinju ispuštati zvukove koji bi roditelje trebali podsjetiti da je klinac i dalje tamo gdje su ga posjeli prije polaska u shopping ili kod punice na ručak.

Uglavnom, tvrtka Evenflo se pogurala u dio tržišta kojim vlada apsolutna neodgovornost i koji graniči s idiotizmom, kako bi zaradila nekolicinu dolara i usput pokušala spasiti pokoji dječji život.

E sad kad ste to pročitali nema smisla reklamirati ovaj proizvod, već je bolje pitati jeste li ikada čuli za nešto gluplje od podsjećanja roditelja putem sjedalice za klince da su im klinci svezani u kipućem automobilu zajedno s njima? Ja onako „na prvu“ moram priznati da nisam…

No kad malo bolje razmislim, ovaj izum nije uopće glup, već je kao reakcija na pojedine glupe i nezainteresirane pripadnike svijeta roditelja zapravo dobra ideja.

Da elaboriram…

Znate li zašto se nitko od vas koji ovo čitate nije ugušio od vrućine na stražnjem sjedalu maminog i tatinog automobila? Jednostavno zato što su mama i tata znali da imaju dijete i to ni u jednom momentu nisu zaboravili.

Dakle samo vas je zdrava logika i odgovornost roditelja spasila od sigurnog kuhanja do smrti na stražnjem sjedalu. Ne Bog, Isus, Buda, Alah, ili pak neko sasvim dvadesetsedmo celestijalno tijelo s magičnim moćima. Ne anđeo čuvar. Ne neka udruga koja zbog „prava na disanje djeteta“ crpi novce iz proračuna. Samo roditelji i njihova odgovornost prema djetetu koje su donijeli na ovaj svijet i ništa drugo.

Samim time se vrijedi zapitati gdje je onda ta logika u današnje vrijeme nestala, i zašto tu odgovornost mnogi roditelji danas ne osjećaju, zbog čega se događaju ovakvi užasni slučajevi stradanja klinaca i ovakvi izumi koji bi tome barem dijelom trebali stati na kraj?

Vrijedi pitati i je li doista moguće da u današnje vrijeme pametni telefoni i tableti služe kao zamjena za učenje s djetetom. Je li doista došlo do toga da društvene mreže služe kao zamjena za igru u parku i je li doista moguće da mediji sa svojim glupostima i trendovima umjesto roditelja odgajaju današnje klince?

Može li netko odgovoriti na ta pitanja ili je odgovor sam po sebi poznat bez da ih uopće postavljamo?