Eto ga – jedan poseban Suzuki – Swift Sport Katana Edition

Konačno da se i Suzuki odlučio napraviti nešto zanimljivo…

…ili možda ipak nije? Hmmm…

Suzuki Swift Sport Katana Edition foto: Suzuki

“Bajkeri” itekako dobro znaju što naziv “Katana” znači u svijetu na dva kotača. Jer upravo Suzuki Katana slovi kao jedan od najtraženijih motocikala svih vremena. Stoga nikoga ne treba pretjerano čuditi što se Suzuki nakon punih deset godina pauze na prošlogodišnjem izdanju Milanskog Moto-Expoa, odnosno EICMA-e odlučio predstaviti posljednju generaciju ovog legendarnog motocikla.

Uglavnom, kako je odaziv posjetitelja i entuzijasta prema ovom svijetu bio više nego pozitivan, naravno da je Suzuki odlučio izmusti cijelu priču do krajnjih granica. A kao rezultat te mužnje eto i nama auto-entuzijastima nešto na što bismo mogli sliniti.

Ukratko, radi se o Swiftu Sport koji je dobio sufiks “Katana”. I to već u teoriji zvuči zanimljivo, jer Suzuki Swift Sport već odavno predstavlja jedan od najzanimljivijih malih gradskih nabrijanaca, pa ovaj sufiks sve skupa podiže za još koju potenciju. No priča ima i pokoju negativnu stranu, jer izuzev estetskih promjena ova limitirana verzija Swifta Sport nije dobila nikakvu injekciju konja. Ovjes je također identičan onom već otprije poznatom, pa samim time i performanse ostaju na istom nivou. No sve to skupa zapravo i nije toliko loše, jer Swift Sport ionako nije baš za baciti kada se radi o jurcanju po gradu ili nekoj zabačenoj cesti.

Dakle, svi su dodatci na ovom limitiranom Swiftu estetskog tipa. Optički set dodataka nije mijenjan, niti mu je dodavano puno toga. Dapače, izuzev 17-inčnih kotača za Swift unikatnog dezena, odnosno opcionalnih “osamnaestica”, praktički da i nema razlike od dosadašnje ponude za ovu varijaciju na temu Swifta. Sve se nekako svodi na detalje – i to one malobrojne koji krase karoseriju ovog malenog Japanca. No ni to nije ništa loše, jer za razliku od mnogih drugih proizvođača automobila, Suzuki nudi određenu dozu minimalizma s kojom na neki način oduvijek nastupa na tržištu, pa je i to zapravo sasvim u redu. Stoga je dodan tek retro-logotip koji podsjeća na onaj s kojim Katana u kombinaciji s dva kotača dolazi na tržište, dvije nijanse (ili bolje rečeno naziva) sive i crne boje, te sporadičnih kontrastnih detalja poput crvenog okvira prednje maske i nekih detalja u sklopu interijera.

Kontrastnih, naravno.

Što se tiče loših vijesti, izuzev one koja podrazumijeva izostanak bilo kakve injekcije konja pod poklopac motora, iz Suzukija kažu i kako je planirano proizvesti punih 30 primjeraka ovog automobila. Petnaest u sivoj boji i petnaest u crnoj, te po cijeni od 28,999 eura. Da, dobro ste pročitali… Ovaj Swift Sport stvarno košta nogu i ruku, ali u Suzukiju očito misle da ovaj maleni agresivac vrijedi te novce. Ili pak nisu sigurni, pa svih 30 primjeraka planiraju ponuditi (pazite sad) Nizozemcima.

Službeno objašnjenje tog poteza nije objašnjeno, ali s obzirom na stvarno visoku cijenu, pretpostavljam da Nizozemska nije odabrana slučajno. Tim više što se radi o državi u kojoj izuzev legendarnog “Red Light Districta” turisti zajedno s Nizozemcima uživaju u raznoraznim “Coffee-Shopovima”. A to objašnjava puno, zar ne?!

Uglavnom, bili napušeni ili ne, ovaj će se Swift Sport mnogima učiniti pretjerano skupim. Ali s obzirom na to da je ipak riječ o svojevrsnom utjelovljenju “Katane” na četiri kotača, za pretpostaviti je i da će se primjerci ovog malenog čudovišta jako brzo prodati. Jer u krajnjoj liniji, katana uvijek predstavlja nešto posebno, precizno i oštro. A koliko je takve epitete moguće vezati uz ovu limitiranu seriju Swifta, pokazat će tek vrijeme.

…a do tada vrijedi reći tek jedno: “スイフトを長生きさせる”