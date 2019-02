VIDEO: Najgora test vožnja – Izletjela novim Hyundaijem iz autosalona kroz stakleni izlog!

Poželite li ikad odvoziti s nekim automobilom test vožnju, nemojte to nikad napraviti odmah u salonu, a pogotovo ne ako je to kroz stakleni izlog!

Bilo da zaista želite kupiti novi automobil ili samo zadovoljiti svoju znatiželju, koliko vam je puta palo na pamet otići do salona i isprobati željeni model koji vam se toliko mota po glavi. Ako ništa drugo barem sjesti u njega i provjeriti koliko je on udoban, kako je opremljen, od kakvih je materijala, doživjeti njegove teksture, miris i sve ono divno što pruža novi automobil.

Puno dalje od toga u samom salonu vjerojatno ni ne možete otići, osim ako s prodavačem ne dogovorite testnu vožnju (a i to je pitanje da li možete voziti automobil s baš onim motorom i opremom o kojem maštate).

Ne znamo da li je dotična “junakinja” ovog videa svega toga bila svjesna ili nije, no prilikom svoje posjete jednog od Hyundaijevih autosalona i Indiji ona je bez pristanka prodavača (namjerno ili slučajno), dala gas i automobilom “otišla na test vožnju” ravno kroz stakleni izlog salona. Ovakav scenarij prava je noćna mora za svakoga, no da stvar bude još gora, ova vozačica nije na žalost tu stala. Od siline ili bolje rečeno brzine kojom je izletjela s Hyundaijem Elite i20, uspjela je nakon izletavanja na vanjsko parkiralište usput pobrati i još par automobila koji su se tamo zatekli.

Srećom nitko od prisutnih ljudi koji su se tamo zatekli nije ozlijeđen, (za samu “kaskaderku” nemamo informacija), no ono što je definitivno uspjela ozlijediti je svoj budžet i to za minimalnih 5000 eura na koliko se ugrubo procjenjuje nastala šteta. Kako je to sve izgledalo pogledajte u ovom videu: