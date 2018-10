Jaguar, Pariz i konvoj

Ako se nas ovdje pita, radi se o najelegantnijem i najatraktivnijem konvoju svih vremena.

Ukoliko niste znali, Jaguar ovih dana slavi jednu posebnu obljetnicu. Radi se o pola stoljeća postojanja jednog od najprepoznatljivijih automobila svih vremena – Jaguarovom modelu XJ.

Jaguar XJ je debitirao na Pariškom sajmu automobila 1968. godine, pa tvrtka ovih dana slavi 50. godišnjicu modela. A proslava u globalu podrazumijevala je konvoj svih generacija ovog modela automobila od Coventryja do Pariza.

Dakle, riječ je o konvoju koji je krenuo od mjesta rođenja ovog globalno poznatog Jaguara do onog na kojem je XJ po prvi puta kršten u javnosti. Sam put je iznosio nekih 850 kilometara, te je bio rascjepkan na nekoliko etapa.

Prvo se zaustavljanje dogodilo u Bicester Heritage Centru, gdje je organiziran event pod nazivom Jaguar Classic. Zatim je tulum preseljen u Goodwood, a potom konvoj napušta Veliku Britaniju i odlazi u Francusku gdje svih devet generacija Jaguarove vječne limuzine posjećuju legendarnu stazu u Le Mansu.

Po završetku tog (još jednog) mini-eventa konvoj odlazi prema Porte de Versailles u Parizu, gdje se sve dosadašnje generacije modela XJ po tko zna koji puta prezentiraju javnosti.

Dakle, kao što je već spomenuto, sam konvoj XJ-a uključivao je svih osam generacija modela. Svaki od njih prošao je ekstenzivnu restauraciju u Jaguarovom centru posvećenom klasicima, tako da se u sklopu ovog konvoja doista nalaze neki stvarno posebni automobili.

„Vođa puta“ bio je XJ Series I, odnosno prva generacija ove Jaguarove vječne uspješnice, dok se s one stražnje strane kolone nalazi jedno posebno izdanje modela XJ50 – automobila koji je predstavljen početkom ove godine. Ostatak pripadnika ove kolone luksuza, performansi i elegancije sastavljen je od XJ-a Series II iz 1973. godine u limuzinskom i Coupé-izdanju, te XJ-a Series III iz 1979. godine. No to nikako nije sve, jer u sklopu kolone svoje mjesto imaju i XJ40 iz 1989. godine (i nadamo se u voznom stanju), X300 iz 1994. godine, X308 iz 1997. godine, te X350, X351 i XJR 575 kao pripadnici novog milenija.

Salon automobila u Parizu za Jaguar XJ oduvijek ima posebno značenje, jer je dotični model upravo tamo predstavljen prije punih pedeset godina. No nije samo prva serija modela XJ u Parizu doživjela svoje premijerno prikazivanje javnosti, već je pod svjetlima francuskih reflektora zasjalo još nekoliko generacija modela – od XJ-a X300 (koji je debitirao na pariškom salonu 1994. godine), pa sve do XJ-a X350, čija je premijera održana na salonu automobila u Parizu 2002. godine.

Naravno, priča je započela prije 50 godina s Jaguarom XJ Series I, tj. s automobilom koji je zamišljen kao svojevrsna kombinacija luksuzne limuzine i seta performansi s kojima je raspolagao Jaguar E-Type. Inicijalno su se pod poklopcem motora nalazili „šestaci“ s 2,8 i 4,2 litara zapremine, a zbog svojih je pozitivnih strana XJ kao automobil ubrzo stekao status iznimno poželjne limuzine.

Tijekom posljednjih pedeset godina je XJ kao model imao razne uspone i padove.

Poput mnogih drugih britanskih proizvođača automobila iz tog vremena, kvaliteta često nije bila „na nivou“, a u sklopu nekih generacija je zbog apsolutnog manjka trajnosti i pouzdanosti upravo ovaj Jaguar savršeno opisivao britansku auto-industriju iz pojedinih epoha i era. Štrajkovi su bili dio svakodnevice i konstantno se mešetarilo s dijelovima, dobavljačima i svim ostalim više ili manje bitnim segmentima od kojih se automobili sastoje. Zbog toga je tijekom tih godina nekvalitete i kvarova hrpa potencijalnih kupaca svoje vidike usmjerila prema Nijemcima i zato Jaguar danas nikako nije ono što je bio kada je prvi XJ izašao na cestu iz tvornice u Coventryju.

No sve to i nije toliko bitno, jer Jaguar i dalje živi, a XJ još uvijek stoji kao sjajna zvijezda ponude s kojom se Britanci (tj. Indijci, ako ćemo cjepidlačiti) s pravom mogu ponositi.

I zato je ova kolona i parada luksuza i performansi toliko bitna.