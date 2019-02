VIDEO: Dogodovštine vozača kamiona. Imate loš dan? Uvijek može biti i gori…

Sjedite li u uredu ili na kavi prolazite ovu nekolicinu redaka, za pretpostaviti je kako niste baš u stanju pojmiti kako to izgleda kada svoju poslovnu karijeru provodite za volanom. I to kamiona. No eto utjehe: nismo ni mi.

Dokaz da vam dan uvijek može biti gori… foto: YouTube

Koliko god da obožavamo automobile i pripadamo tom svijetu 24 sata na dan (jer nekima od nas nije dovoljno pregledavati sve živo i neživo vezano uz četiri kotača po danu, već i dan-danas sanjaju Lamborghini Countach i Jennu Jameson na suvozačkom sjedalu), izraženih afiniteta prema „alternativnim“ prijevoznim sredstvima zapravo nemamo. Nitko od nas ovdje ne želi gužvati muda i znojiti se poput komunista na Thompsonovom koncertu vozeći se na motociklu. Također nitko od nas nema aspiracije prema letenju, a onda na tom popisu želja koje djeluju u reciprocitetu stoje i kamioni koje ne želimo voziti. Ili bolje rečeno, ne znamo.

Iako mnogima na cesti kamioni samo smetaju, jer su spori i ogromni, pa zaklanjaju vidik, kamioni i njihovi vozači definitivno zaslužuju ogromne količine poštovanja. Za početak njihov posao nije nimalo lagan, jer izuzev napornih ruta kojima nema kraja, tu je i teret, vaganje, policija, usputni servisi i slično, te ono najgore – zabrane prometovanja kad se god nekome digne…hm…i obavezno gubljenje ogromnih količina vremena na carinama diljem svijeta. Dakle, to je posao koji ni po čemu nije lagan, a odgovornost je često barem stoput veća od plaće. I ti ljudi skoro nikada nisu kod kuće i s obiteljima, a to je na momente jako tužno. Ali ono po čemu se kamiondžije uvijek mogu izdvojiti iz mase svodi se na (većinom) nevjerojatan osjećaj za prostor. I tome je svatko od nas svjedočio barem nekoliko puta. Mislim, osobno sam gledao kamion s prikolicom koji se polukružno okretao tamo gdje ni Vaughn Gittin Jr. I Ken Block ne bi mogli okrenuti svoje nabrijane Fordove. No ovom je konkretnom čovjeku za volanom ogromnog kamiona sve to manevriranje naizgled kao od šale polazilo za rukom. I ja sam siguran da bih u sklopu tog manevra pregazio barem sedamnaest pješaka, srušio nadvožnjak-dva, te razbio pet-šest automobila. Jer manevriranje s kamionom je jednostavno teško i zahtjeva godine i godine vježbe i iskustva. Točka.

No u sklopu ovog teksta nećemo glorificirati vozače kamiona, jer to jednostavno nije potrebno raditi. Umjesto toga ćemo pokušati dočarati vama cijenjenim čitateljima kako to izgleda kada vozač kamiona ima stvarno loš dan. Tj. kako to izgleda kada teret koji vozač kamiona vuče za sobom jednostavno ispadne na cestu. Primjera je nekoliko. Neki su smiješni, a neki zbog samih prolivenih i prosutih supstanci jednostavno odvratni. Ali sve to ide u rok službe jednog vozača kamiona – ako baš i nema sreće dok prevozi ono što mu u firmi kažu da mora. I zato uključite sarkazam-mod, naoružajte se trbušnim mišićima i krenite se smijati…

Primjer 1: izlijevanje čokolade na auto-cesti

Mmmmmm! Fiiiinooooo! Slažete li se? Vjerojatno da kada bi se stvari gledale generalno, ali u ovom bismo slučaju čokoladu morali lizati s asfalta. A to je bekino i puj-puj. No sudeći prema ovoj fotografiji iz zraka, ovo su bile slatke muke – s time da je naglasak na muke. Jer čistiti čokoladu s ceste nije ni lak ni poželjan posao, a objašnjavati gazdama u firmi zašto ste auto-cestu učinili nagaznom minom za dijabetičare jednostavno je nepotrebno. Ali događa se…

Primjer 2: izlijetanje jegulja posvuda

Možete li u najluđoj mašti zamisliti išta gore od likvificiranih jegulja koje su razbacane uzduž i poprijeko vašeg automobila? Priznajte da je to teška misija. A s pravom je tako, jer je već sam naziv jegulje jednostavno ljigav i odvratan. Glavni akter ovog incidenta vozač je kamiona. Dotični je prije nekih godinu i pol dana auto-cestom 101 u američkoj saveznoj državi Oregon prevozio pun k…amion jegulja od točke „A“ do točke „B“. No u jednom je momentu trebao naglo kočiti, te je tom prigodom jedan od kontejnera krcatih jeguljama poletio u suprotnu stranu ceste i udario automobil. Ovaj na fotografiji. Za ostalo iskoristite maštu. I začepite nos za svaki slučaj.

Primjer 3: razbacivanje hrpetine sardina po asfaltu

Ostajemo kod riba i njima sličnih stvorova, jer nakon Amerike, Oregona i kontejnera krcatih jeguljama odlazimo u Poljsku, gdje se 2012. godine dogodio jedan od najblesavijih ekscesa na cestama te države (a i šire). No ovaj puta je umjesto sudara ili nekog sličnog povoda cijela priča uzrokovana ljudskom pogreškom. Naime, neimenovani poljski vozač kamiona nije dobro zatvorio vrata prikolice svog kamiona, pa je ubrzo nakon kretanja s deponija cesta bila preplavljena sardinama. I to s njih nekoliko stotina tisuća, odnosno točnije s oko 24 tone tih srebrnih ribica. E sad…možda su jegulje po cesti i automobilima odvratnije, ali zamislite samo kako je ova dionica ceste mirisala nakon ovog nemilog događaja. I pri tome nemojte biti šovinisti (sram vas bilo).

Primjer 4: biljno ulje i zima usred jeseni na cesti

Iako ulje sporadično curi iz automobila, motocikala, autobusa i svih ostalih prometalica koje svakodnevno gledamo na prometnicama, ova je situacija nešto drugačijeg tipa. Mjesto događaja je dionica auto-ceste u predjelu koje pokriva dio savezne države Indiana, odnosno Tippecanoe okrug u SAD-u, a glavni je akter vozač kamiona. Dotični je iz nepoznatog razloga na cestu ispustio nekoliko desetaka tona biljnog ulja, namastivši pri tome skoro 40 kilometara auto-ceste od ruba do ruba. Dakle, kaos samo takav. No „lajt-motiv“ ove prometne eskapade svodi se na čišćenje auto-ceste od ove ogromne fleke, jer je na nju ispušteno nekoliko desetaka tona bijelog praha koji upija ulje. A to je pak izazvalo cestu pokrivenu bijelim slojem nalik snijegu, što je s obzirom na jesensko i maglovito vrijeme zbunilo itekako velik broj vozača u oba smjera.

Primjer 5: pasta od rajčice koje ima posvuda

Ova se pokretna i poprilično kolorizirana katastrofa dogodila 2010. godine u SAD-u, odnosno točnije u Californiji. Glavni je akter (pogodili ste) vozač kamiona, a rezultatno stanje je hrpetina crvenila nalik svježem mesu koje je ispalo iz kamiona. No usprkos velikim sličnostima sa sirovim mesom, riječ je bila o pasiranoj pasti od rajčice koju je ovaj nesretnik u kamionu prevozio do obližnjeg prodajnog centra. Iako možda nije mjerljivo s jeguljama i sardinama, morate priznati da ova crvena katastrofa doista izgleda odvratno. Barem poput neke pretjerane scene poput one „zaključne“ iz jednog od najvećih krvoprolića na filmu, odnosno Jacksonovog filma „Brain Dead“. Sve u svemu, odvratno, zar ne?!

Primjer 6: litre i litre slatkog sirupa na cesti

Opet SAD, ali ovaj puta američka savezna država Kentucky, u kojoj je na njenom slikovito opisanom „Buttermilk Pikeu“ ceste I-75 zabilježena ova mini-katastrofa. I to u najslađem mogućem obliku. Čak i slađem od čokolade iz prvog slučaja. Naime, kako kaže YouTube u kombinaciji s nadzornim kamerama ove dionice auto-ceste I-75, vozač kamiona uspio je prikolicom pogoditi jedan od stupova nadvožnjaka ispod kojeg je trebao proći. Prikolica je naravno pukla na dva dijela, pa se iz nje izlilo nekoliko hektolitara najslađeg sirupa na svijetu – onog javorovog koji Kanađani obožavaju. Koliko je trajalo čišćenje ovog nereda, nitko točno ne zna. Ali sigurno je jedno_ ovo je apsolutno najslađa fleka na cesti koju je itko ikada imao prilike vidjeti.

Primjer 7: pivo je zakon

Evo situacije zbog koje bi Hrvati mogli nekoga protjerati iz egzistencije – pogotovo ako bi se ovako nešto dogodilo tijekom svjetskog nogometnog prvenstva. Jer radi se ukratko o tekućini koja pogoni ne samo dobar dio Hrvatske, već i oveći dio svijeta. A to je pivo. Ovaj je slučaj danas već prastar, ali ga se u svakom slučaju vrijedi prisjetiti, jer je tijekom nezgode stradalo preko dvije tisuće gajbi piva. A to nije malo – pogotovo ako se priupita prosječnog navijača. Nesreća se dogodila u Nizozemskoj tamo negdje 2004. godine na ruti N36 kod Mariënberga. Nitko nije stradao, ali je čišćenje definitivno potrajalo, jer praktički da nema drveta i vlasi trave u radijusu od nekih pola kilometra gdje barem pjena nije bila prisutna. A stakla je bilo kao u priči – i to onoj o staklu. Zelenom.

I onda ste nedavno pomislili kako imate loš dan na poslu…