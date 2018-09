Umro legendarni Burt Reynolds – Svi ga pamtimo po ulozi u filmu Smokey and the Bandit

Burt Reynolds. Glumac, playboy i legenda. Nažalost nas je i on napustio i samo se nadamo da i u vječnim lovištima pali gume nekog Trans Ama. Dopustite da se njemu u spomen danas prisjetimo jedne od njegovih legendarnih uloga iz filma “Smokey and the Bandit”.

“Smokey and the Bandit” prošle je godine slavio svojih 40 godina. foto: Hagerty

“Smokey and the Bandit” – film koji je ispod radara u kina stigao 1977. godine i od tog vremena do danas postao jednim od najgledanijih filmova svih vremena. Iznos koji su autori zajedno sa studijom potrošili na sam film bio je nekih 4,3 milijuna dolara, dok su prihodi (koji se u blagajnu slijevaju i dan-danas) do prošle godine prešli brojku od 300 milijuna dolara, što ne samo da je puno za jedan ovakav jednostavan film, već je ogromna količina novca po bilo kojem mjerilu.

Uglavnom, 1977. godine je ovaj film zauzeo drugo mjesto na ljestvici najgledanijih filmova te godine. Prvi je (naravno) bio Lucasov “Star Wars: A New Hope”, odnosno prvijenac serijala koji i danas obožavamo, a drugo je mjesto zauzeo ovaj “maleni” film o natjeravanju, pivu i ego-tripu.

Vrijedi napomenuti i kako je “Smokey and the Bandit“” time postao treća najgledanija stvar na ekranima diljem svijeta, dok je druga i dalje bio “Star Wars”, a prva prijenos spuštanja čovjeka na mjesec.

Eto…pa vi recite da je “Titanic” uspješan film koji očarava generacije.

“Švercer” i “Bloker”, kako ih u filmu nazivaju. foto: Pinterest

Za one koji ovaj dragulj od filma nisu gledali (ako takvih uopće ima), nema smisla kvariti doživljaj navodeći detaljan scenarij. Dapače, vrijedi reći kako je radnja jednostavna da jednostavnija ne može ni biti: dva frenda švercaju 400 kartona piva preko državne granice. Jedan vozi kamion, a drugi Trans Am, te ih skoro cijeli film natjerava najnesretniji šerif na svijetu.

Sve ostalo je jurnjava, zezancija preko radija, te sva sila smiješnih likova u obliku kamiondžija, policajaca, groupie-cura i teksaških seljačina. Dakle zabava je zagarantirana.

“Zlatni par” u filmskom i stvarnom životu. foto: CinemaBlend

Iako je tijekom godina ovaj film doživio ukupno tri nastavka i nekolicinu prerada u neka modernija izdanja (što uključuje i praktički negledljivu seriju iz devedesetih), onaj najbolji je ujedno i prvi.

Uz legendarnog Burta Reynoldsa, koji je u to vrijeme već glasio kao seks-simbol sedamdesetih (što nemojte nikako pretraživati kao pojam, jer ćete biti izloženi “seksi” fotkama jednog izuzetno dlakavog frajera), ostatak svite čine još dvije legende – Jerry Reed (inače poznat i slavan u krugovima Country-glazbe), te genijalni Jackie Gleason kojem je ovo jedna od ponajboljih uloga (uz naravno onu iz slavnog filma “The Hustler”, u kojem se ovaj simpatični debeljko pojavljuje kao “Minnesota Fats”).

Legendarni šerif Buford T. Justice, odnosno Jackie Gleason. foto: IMDB

Što se glavne ženske uloge tiče, dotična je dodijeljena (tada) gospodični Sally Field, koja je već prije samog početka snimanja “pala” na Reynoldsov šarm i postala “ljubav njegovog života” (kako se sam izrazio u jednom intervjuu).

Uglavnom, homogeniju ekipu i opušteniju atmosferu na filmu od tada do danas nije moguće ni zamisliti, pa je i po tome “Smokey and the Bandit” jedno doista posebno ostvarenje.

Pontiac Firebird Trans Am kao filmska zvijezda na četiri kotača. fotoi: TransAmSale

Što se zvijezde na četiri kotača tiče, već i vrapci na granama znaju kako je auto-zvijezda u sklopu ovog filma bio Pontiac Firebird Trans Am – jedan od najpoznatijih američkih automobila svih vremena čijoj je prepoznatljivosti ovaj film itekako pomogao.

Naime, inicijalno nije bilo u planu koristiti Trans Am u ulozi Banditovog automobila. No kako je Ford već odradio hrpu filmova s Mustangom, a Dodge je svoj model Challenger dao ekipi koja je snimala “The Vanishing Point” (još jedan legendaran “drajving-muvi”), Hal Needham (režiser) i ekipa iz Universala morali su potražiti neko sasvim sedamnaesto rješenje.

Pontiac je s Firebirdom u tom momentu bilježio relativno slabe prodajne rezultate zbog konstantnog smanjivanja snage motora uslijed prapočetaka tadašnje naftne krize, ali je ekipa na kraju dobila tri primjerka Trans Ama crne boje i dva primjerka modela Bonneville za potrebe snimanja filma.

Niti jedan primjerak Trans Ama nije se lijepo proveo, te su po završetku snimanja svim silama krpana dva primjerka, dok je treći bio kompletno uništen. Ni Bonneville nije bolje prošao, jer je do kraja snimanja ekipa manje-više spojila dva automobila u jedan – i to loš. No zato su scene izvedene s tim automobilima i dan-danas nevjerojatne za vidjeti, pa je vrijedilo pomučiti se u procesu snimanja – tako barem kažu Burt Reynolds i njegov prijatelj i cimer Hal Needham u sklopu dokumentarca “The Bandit”.

Što mislite, je li ovaj primjerak preživio snimanje? foto: Emory Cinémathéque

Uglavnom, s nekih 68,000 primjeraka prodanih tijekom 1977, godine, prodaja za Firebird Trans Am skočila je na 93,000 primjeraka već iduće godine, a 1979. je prodaja zabilježila rast od još 25,000 primjeraka viška u odnosu na godinu prije.

Time je s ukupno 117,108 primjeraka Pontiac Firebird Trans Am postao jednim od najprodavanijih američkih automobila svih vremena.

Eto što je marketing kad se čovjek malo potrudi skakutati s automobilom preko mostova i poigravati se s vlastima.

Bandit, Snowman i Fred – legendarni filmski trio. foto: IMDB

Uglavnom, ako ovaj film kojim slučajem niste pogledali, definitivno ste propustili užasno puno, jer ovo nije samo film – ovo je oda jednom drugom i uvelike drugačijem i bezbrižnijem vremenu. U to vrijeme tvorci filma zasigurno nisu znali da će to tako biti, ali u današnje vrijeme ovaj film stoji u samom vrhu neobavezne filmske zabave – pogotovo ukoliko ste auto-entuzijast i ne smetaju vam note Country-glazbe (koju su Jerry Reed i Hal Needham skladali zajedno, jer nisu imali love za glazbenike kojima bi platili da to odrade umjesto njih), te brkova i šturog teksaškog naglaska kakvim se koristi većina ekipe na filmu.

Dva prijatelja, cimera i poslovna partnera – Burt Reynolds i Hal Needham. foto: People Movies

…a za nas ostale koji smo već i DVD-primjerke uspjeli izlizati ostaje samo još jednom se podsjetiti kako je to izgledalo kad smo bili klinci i kada smo vjerovali da automobili stvarno mogu poletjeti i sletjeti bez većih oštećenja.

Sve ostalo je nebitno.

Stoga za kraj ovog kratkog osvrta vrijedi reći samo jedno: Hvala g. Needhamu , g. Reynoldsu i gđi. Field na međusobnom prijateljstvu i zajedničkoj ideji.

Hvala General Motorsu i Pontiacu na jednom pokretnom snu na četiri kotača.

Hvala g. Gleasonu na legendarnim improvizacijama bez kojih ovaj film ne bi bio to što jest, te hvala g. Reedu što je iza sebe ostavio jednu od ponajboljih Country-pjesama svih vremena.

Bez svih vas se mnogi među nama možda nikada ne bismo prozvali auto-entuzijastima, a u tome i leži prava moć ovog filma.

I zato želim(o) sretan rođendan vašem vječnom projektu pod nazivom „Smokey and the Bandit“.

Nadamo se da ga nitko nikada neće pokušati replicirati i time samo pokvariti.

Burt Reynolds (Bo Bandit) počivao u miru.