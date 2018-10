Porsche Panamera i „zlatna sredina“

Je li moguće zaključiti kako upravo najave oko „srednjih“ varijacija na temu Panamere od ovog Porscheovog modela čine najpoželjniju limuzinu na svijetu?

Porsche Panamera GTS and Panamera GTS Sport Turismo foto: Porsche

Ajmo realno… Porsche Panamera je automobil s vrlo širokim spektrom snage i moći. No to pak nikoga ne bi trebalo previše čuditi, jer je ipak riječ o Porscheu. Uglavnom, s jedne strane aktualnog spektra stoji „bazna“ Panamera i raspolaže s nekih 330 konjskih snaga iz trolitrenog V6-Turbo-motora, dok se s one druge poput velesile nameće Turbo S E-Hybrid verzija, koja sa svojih 8 cilindara, 4 litre zapremine, 2 Turbo-punjača i hrpetine strujnih krugova na kotače razbacuje za jedan tvornički automobil skoro nevjerojatnih 680 konja. No u ovom momentu su to ekstremi. „On“ i „Off“ tipke. Krajnje vrijednosti na skali. I to tržište ne voli, pa je čak i za Porsche potrebno u cijelu priču uvaliti pokoju varijaciju na temu motorizacije, kako bi kupci imali izbora.

I to svi rade, pa zašto ne bi i ekipa iz Zuffenhausena?

Porsche Panamera GTS and Panamera GTS Sport Turismo foto: Porsche

Istini za volju, velika hrpa svih tih „srednje“ smještenih motora i trimova često je besmislena do krajnjih granica. Jer globalizacija s trendovima uštede i konstantnog pretrpavanja tržišta ipak nosi svoje. No nekako se čini da to za Porsche ovim potezom neće biti slučaj.

A evo i zašto…

Ako se malčice prisjetimo evolucije posljednje (tj. aktualne) generacije 911-ice, sigurno ćemo se prisjetiti i GTS-verzije tog modela. Jer upravo te GTS-izvedenice modela ispadaju najomiljenijim varijacijama na temu aktualne generacije 911-ice. I to ne samo zbog cijene, već i zbog kompletnog paketa zbog kojeg su dotične 911-ice orijentacijom bliže verziji GT3, nego „običnoj“ Carreri, pa je za pretpostaviti da će takav slučaj biti i s Panamerom.

Jer ovih je dana najavljeno kako obje varijacije na temu Panamere, tj. ona u limuzinskom i ona u Sport Turismo izdanju dobivaju tu „srednju“ verziju i GTS-oznaku. I to je super čak i ako ne sudimo prema sirovim brojkama. A one glase ovako: V8-motor s 4 litre zapremine, 2 Turbo-punjača, nekih 450 konja i oko 620 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), tj. sasvim dovoljno za poprilično visok nivo performansi druge generacije ove Porscheove limuzine (odnosno karavana).

Obje varijacije na temu Panamere GTS snagu šalju na sve kotače – i to uspomoć Porsche Traction Management (PTM) sustava. Mjenjački sklop je PDK s osam brzina, a sve to skupa osigurava ubrzanje do stotke za nekih 3,9 sekundi. Jedina razlika između limuzinske i Sport Turismo verzije bit će u maksimalnoj brzini, jer ona „klasičnija“ Panamera iglu brzinomjera zakucava na 292 km/h, dok ona s grbom svoj maksimum bilježi na 288 km/h. No to su toliko minorne razlike, da se oko toga stvarno ne bi trebala lomiti koplja.

Kao i uvijek, slova G, T i S u sklopu ovog sada već opće poznatog sufiksa prije svega nude svojevrsnu ekspanziju u smislu popisa opreme. Sve kreće sa „Sport Chrono“ paketom i hrpetinom plemenitih materijala poput alcantare, aluminija i svega i svačega od karbonskih vlakana, a završava s još većom hrpom tehnologije.

Porsche u sklopu popisa opreme za GTS Panamere najavljuje gomilu skraćenica koje označavaju sustave za pomoć u vožnji. Zatim je tu dinamička kontrola šasije i posebno podešen zračni ovjes, a onda se na popisu nalaze i neki optički (tj. aerodinamički) dodaci na karoseriji i oko nje. S popisa opreme nisu izostavljeni ni 20-inčni kotači novog dezena, zacrnjene izlazne cijevi ispušnog sustava, te ekran s još više mogućnosti u odnosu na „baznu“ Panameru S.

Porsche Panamera GTS Sport Turismo foto: Porsche

Dakle, ako je suditi prema najavama, Panamera GTS u obje bi karoserijske izvedbe trebala istovremeno plijeniti pozornost i iznimnom lakoćom grabiti neke nove horizonte uz maksimalnu udobnost i sigurnost. I to je sasvim u redu, jer današnji kupci produkata iz Zuffenhausena i očekuju takve pakete u obliku svojih automobila, pa time Porsche samo slijedi trend.

Porsche Panamera GTS interijer foto: Porsche

…a na kraju evo i cijena za sve to GTS-zadovoljstvo koje prema aktualnim najavama iz Porschea sežu od nekih 111 do 116,000 eura – ovisno o karoserijskoj izvedbi. Predbilježbe se već primaju iako planirani početak proizvodnje zadire u drugu polovicu iduće godine. Ali to pak ne bi trebalo predstavljati probleme, jer na kraju krajeva ipak nije riječ o modelu i verziji s kojom će Porsche gubiti živce zbog pretjerane količine kupaca.

Porsche Panamera GTS motor foto: Porsche

I da…samo kratko nadovezivanje na cijene… Kako ne bi bilo zbunjenih čitatelja i suvišnih upita, možda je bolje odmah reći kako je Sport Turismo verzija ona skuplja. Ali neka tako i bude, jer je neusporedivo ljepša i posebnija od „klasične“ limuzine kakvom se Panamera predstavlja. Naravno da spomenute cijene ne podrazumijevaju i naše krajeve, jer mi ipak imamo posebno mjesto na karti luksuza unutar EUnije, pa možemo očekivati da će Panamera GTS biti poprilično skuplja nego npr. u Njemačkoj ili SAD-u. Ali koga briga, kad se po tom pitanju ionako ništa neće promijeniti u neko skorije vrijeme, pa (i ovaj) Porsche u Hrvata ostaje igračkom za bogataše.

Toliko o tome. Zasad.