Počivao u miru, signore Sergio Marchionne

Ovih je dana u vječna lovišta otišao još jedan istaknuti pripadnik svijeta automobila. G. Sergio Marchionne. Pokoju u duši uz nekoliko rečenica, ali i nekoliko reakcija iz svijeta automobila i businessa…

Raznorazne kritike na račun nekih ideja g. Marchionnea nisu bile rijedak slučaj na našem malenom internetskom kutku posvećenom svijetu automobila. S nekim se idejama nikako nismo slagali, a neke smo poteze čak i osudili. No to je samo naše mišljenje koje može i ne mora biti relevantno. Pa ako ćemo u maniri one stare narodne koja kaže „o pokojnicima sve najbolje“, onda za početak vrijedi reći kako je upravo g. Marchionne onaj lik u puloveru koji je praktički sam spasio FIAT od sigurne smrti.

Doduše, pri tome su apetiti bili usmjereni prema nekim drugim lovištima, a Lancia je žrtvovana zauvijek, no činjenično stanje ostaje takvo kakvo jest i talijanska auto-industrija bez ovog čovjeka već odavno ne bi bila ono što je danas.

Sergio Marchionne uz novi Fiat Cinquecento foto: Autoblog

Iako njegov rad nije oduvijek podrazumijevao automobile, g. Marchionne je svoje kandže oštrio u financijskom sektoru. Pa kada je prije 14 godina preuzeo palicu u FIAT-u, naravno da je upravo od financija i krenulo restrukturiranje. Novi ljudi i otpuštanje nekih starih bilo je nekoliko poteza u početku. Zatim je krenula modernizacija proizvodnje, te naglasak na neke od članica FIAT-ove grupacije. A onda su oči ovog čovjeka pobjegle „preko bare“ i ubrzo je FIAT postao većinski vlasnik Chryslera, te je nastala FCA-grupacija kakvu danas poznajemo.

Jeep je postao globalni brend. FIAT je ponovno doletio u prodajne salone na području SAD-a. Čak je i Charlie Sheen reklamirao „petstotku“ vozeći se po pustom otoku, nekakvim kućerinama i usput štipajući sirene i manekenke tamo gdje sunce ne sja. Dakle, ofenziva prema Americi i nazad prema Europi za ovog je čovjeka u puloveru bila nit vodilja poslovanja. Stoga je nerijetko spavao u avionu putujući iz Torina u Detroit i London, gdje su mu se nalazili uredi.

Njegov radni vijek opisuje ga ne samo kao radoholičara, već i kao vizionara. Nije mu bilo strano zaplivati među političarima i natjerati ih da brže i efikasnije rade svoj posao, ali ljudi s kojima je radio uvijek su imali poseban odnos s njim. Većina ga se bojala, ali istovremeno i respektirala. Bankari su bježali od njega, jer je „sad“ i „odmah“ bila nit-vodilja njegovog poslovnog plana i odstupanja nije bilo čak ni u nemogućim situacijama. Zato je zaradio nekolicinu epiteta od kojih je „kontroverzan“ možda najrealniji, jer je g. Marchionne to definitivno i bio.

Pušio je i po tri kutije dnevno sve do momenta kada mu je dah postao preslab da bi uopće uvlačio dim u pluća. A kada je daha konačno ponestalo, nestao je na samo nekoliko dana.

Službeno priopćenje je bilo sažeto na „operaciju ramena“ u Švicarskoj bolnici, ali su bliski suradnici znali da se radi o sarkomu koji je g. Marchionnea izjedao iznutra. I na to se svodila operacija nakon koje je i umro u 66. godini života. Dakle, definitivno pre rano.

Sergio Marchionne bio je sve i svašta. Od diktatora do patriota. Od biznismena do playboya. Od alfe do omege i od čovjeka do stroja. Pamtit ćemo ga po mnogim velikim odlukama. Po nekim pogreškama i propustima, te po nekim stvarno velikim stvarima. No na kraju balade nije moguće reći da u svijetu automobila ostaje jedna velika rupa iz koje je pre rano otišao jedan od njegovih najkarizmatičnijih likova.

G. Marchionnea su mnogi uspoređivali s g. Iacoccom. I to s punim pravom, jer su obojica bili tvrdoglavi radoholičari s vizijom. Jedina je razlika u tome što je g. Iacocca šezdesetih godina prošlog stoljeća imao kudikamo lakši posao, jer konkurencija u svijetu automobila nije međusobno bila toliko sklona skakanju za vrat. Ali poveznice između ta dva velikana apsolutno su vidljive i ako već ni po čemu drugom, onda vrijedi skinuti kapu i pokloniti se čovjeku u puloveru koji je usprkos mnogim kontroverznim odlukama na kraju krajeva ipak znao što radi.

Uostalom, to potvrđuju i mnoge reakcije iz svijeta automobila i businessa koje su ovih dana kolale po Internetu, pa je red navesti ih nekoliko i time zaokružiti priču o ovom čovjeku:

„Žao nam je čuti za neočekivani odlazak Sergia Marchionnea – vizionara auto industrije i izvanrednog vođu. Naše su misli s njegovom obitelji, prijateljima i sa svima u Fiat Chrysleru.“

Tim Cook – izvršni direktor u Appleu

„Bio je div u auto industriji, prijatelj talijansko-kanadske zajednice i vizionar u korporativnom svijetu. Smrt Sergia Marchionnea ogroman je gubitak, a Sophie i ja šaljemo sućut njegovoj obitelji i prijateljima.“

Justin Trudeau – kanadski premijer

„Izuzetno mi je žao čuti tu vrlo tužnu vijest. Iskreno suosjećam s obitelji Sergia Marchionnea. Njegovo vodstvo i dalje će biti mjerilo u automobilskoj industriji.“

Carlos Tavares – Izvršni direktor PSA-grupacije

„Duboko smo ožalošćeni saznanjem o odlasku Sergija Marchionnea. U ime svih nas u Aston Martin Lagondi, želio bih izraziti iskrenu sućut i sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama u tvrtki Fiat Chrysler Automobiles.“

Andy Palmer – izvršni direktor u Aston Martinu

„Auto industrija je izgubila pravog diva, a mnogi od nas su izgubili vrlo dragog prijatelja.“

Dieter Zetsche – izvršni direktor Daimlera

„Tijekom mračnih dana recesije, Chrysler, Dodge, Jeep i RAM bili su u opasnim vodama i blizu propasti. Rad s članovima UAW-a, rođena je FCA-grupacija – i to kada su mnogi sumnjali da će se uopće roditi. Istina, bilo je tu sukoba i nesporazuma. Put je bio dug i trnovit. Ali kada se povijest osvrće na njegovo naslijeđe, unatoč udarcima i modricama na tom putu, na kraju puta sunce nije zašlo kada je Sergio napustio ovaj svijet. Sunce se i dalje diže preko obzora i to je njegovo nasljeđe koje će se dugo pamtiti.“

Gary Jones – predsjednik UAW-a (United Auto Workers)

„On je vodio s velikom strašću, energijom i znanjem. Inspirirao je sve oko sebe. Njegovi doprinosi Formuli 1 su neizmjerni. Bio je istinski prijatelj svih nas i jako nam je žao što više nije među nama.“

Chase Carey – predsjednik i direktor Formula One Motor Racinga

„Marchionne je napisao važnu stranicu u povijesti talijanske industrije, a kao voditelj Fiata prolazio je kroz vrlo duboke i radikalne transformacije tržišta, proizvodnih sustava, financijskih strategija i sindikalnih odnosa, osiguravajući kontinuitet i re- lansiranje grupe izgradnjom nove kombinacije koja može pratiti konkurenciju.“

Sergio Mattarella – talijanski predsjednik

„Sergio Marchionne bio je jedan od najcjenjenijih lidera u industriji čija je kreativnost i odlučnost pomogla vratiti Chrysler u financijsko zdravlje i rast. Svojim je radom i upornošću Fiat-Chrysler-grupaciji donio status profitabilnosti na globalnom planu. Njegovo izvanredno vodstvo, iskrenost i strast za industrijom nedostajat će svima koji su ga poznavali. A naše misli i molitve odlaze njegovoj obitelji u ovom teškom trenutku.“

Bill Ford – izvršni predsjednik Ford Motor Co.

„Sergio Marchionne, koji je danas preminuo, bio je jedan od najbriljantnijih i najuspješnijih rukovoditelja iz svijeta automobila još od dana legendarnog Henryja Forda. Kao predsjednik SAD-a mogu reći samo da mi je bila velika čast bila upoznati Sergia. Volio je automobilsku industriju i teško se borio za svoje ciljeve unutar nje. Nedostajat će mi.“

Donald Trump – predsjednik SAD-a

„Odlaskom Sergia Marchionnea Italija gubi ne samo jednog od svojih najbriljantnijih inženjera, managera i sinova, već i jednu od simboličkih figura naše zemlje.“

Silvio Berlusconi – bivši talijanski premijer

„Odlaskom Sergia Marchionnea auto industrija je izgubila velikog mislioca i kreatora.“

Herbert Diess – izvršni direktor u Volkswagenu

„Sergio iza sebe ostavlja nevjerojatan uspjeh i ostavštinu u automobilskoj industriji. Naše misli su također s našim kolegama u industriji Fiat Chryslera dok pokušavaju prebroditi i preboljeti ovaj iznenadni gubitak.“

Mary Barra – izvršna direktorica General Motorsa

„Naš cijeli tim u Renault-Nissan-Mitsubishi grupaciji bio je tužan saznanjem o smrti Sergija Marchionnea. U ovom teškom trenutku željeli bismo izraziti svoju sućut obitelji Marchionne, našim kolegama u tvrtki Fiat-Chrysler-grupaciji, Ferrariju i CNH Internationalu.“

Carlos Ghosn – predsjednik Renault-Nissan-Mitsubishi grupe

Dakle eto…kako kažu pametniji i iskusniji od nas, na kraju jednog života uvijek se zbrajaju njegove vrijednosti. Pa ako je tome doista tako, onda već ovih nekoliko navoda i citata napisanih od strane danas velikih i uspješnih ljudi trebaju govoriti sasvim dovoljno o Sergiu Marchionneu.

Jer usprkos pogreškama i propustima, te čestim svađama s radnom etikom, ovaj je čovjek definitivno zauvijek obilježio svijet automobila.

Neki će reći „nažalost“, a neki pak ne. No činjenično je stanje da je svijet automobila današnjice prije nekoliko dana u 66. godini života izgubio jednog od svojih najtvrdoglavijih i istovremeno najsposobnijih ljudi. I po tome će povijest ovog čovjeka u puloveru vječno pamtiti.

A što se mene i nas ovdje u redakciji našeg malenog internetskog kutka posvećenog svijetu automobila tiče, mogu reći samo jednu stvar: Riposato nella pace signore Marchionne.

Počivao u miru.