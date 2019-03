Nova Corolla GR Sport kao dobra vijest iz Toyote

Ne, stvarno se radi o dobroj vijesti, jer za početak nova Corolla već u bazi izgleda odlično, pa je za pretpostaviti kako će “sportska” verzija ovog legendarnog modela cijelu priču oko Corolle još malčice začiniti na pravi način.

Toyota Corolla – automobil koji u sklopu svojih 12 generacija još od 1966. godine stoji kao jedan od najboljih i najprodavanijih automobila svih vremena. Dapače, Corolla je u smislu prodaje debelo pretekla svu moguću i nemoguću konkurenciju, te sa svojih 46 milijuna prodanih primjeraka postala najprodavanijim automobilom svih vremena. I za to itekako postoje razlozi, jer s obzirom na “civilni” svijet, te onaj koji podrazumijeva mali milijun formi i klasifikacija u domeni utrkivanja, praktički da nije bilo moguće otvoriti konzervu s paštetom, a da Corolla iz nje ne izađe. I to je zapravo super.

Današnja Corolla zapravo samo prati smjer nekih novih vremena. No kako to obično biva, Japanci u cijelu priču donose nekolicinu sebi svojstvenih detalja – i to primarno u sferi dizajna. Pa iako velika većina današnjih Toyotinih modela izgleda poput napušenih Pokemona, nova se Corolla od takvog opisa ograđuje i već sama po sebi izgleda odlično. A tu je tek početak priče, jer prema najavama iz Toyote, ovaj model još nije ni počeo fascinirati kako treba.

Naime, iz Toyote su nedavno stigle jako lijepe vijesti koje ukratko glase ovako: Toyota će ubuduće za svaki od svojih modela na tržište izbaciti sportsku verziju istih. Time sve dobrim dijelom pokušava vratiti smjer kojim se ova slavna marka kretala tamo negdje do početka novog milenija, kada su modeli poput Celice, MR2 i njima sličnih još uvijek bili aktualni. I to je također super.

Dakle, Corolla će kao dio ponude ove marke dobiti sportski karakter – i to čak u tri varijacije na temu: GR Sport, GR i GRMN. Pa ajmo malo o tome…

Toyota Corolla GR Sport foto: Toyota

Toyota Corolla GR Sport poslužit će kao baza za sve ostale varijacije na temu sportski-orijentiranih Corolla. Samim time je oznaka “GR Sport” usporediva s Volkswagenovom oznakom “R-Line” na pojedinim modelima ili pak “GT-Line” na nekim Renaultovim modelima. Pa iako neki u ovom momentu možda okreću očima i ispred sebe vide tek konfekcijski dorađene Corolle, vrijedi reći kako je ta “GR Sport” baza tek početak iz kojeg bi se u skorije vrijeme i uz oznaku “GRMN” na tržištu trebala pojaviti Corolla koja može stati tame uz rame s automobilima poput Focusa RS ili Meganea s istom oznakom. Jer “GRMN” u bazi znači Gazoo Racing, odnosno trkaću filozofiju, a to je pak zanimljivo iz kojeg god kuta na cijelu priču gledali.

No vratimo se na početak, tj. u bazu ovog Toyotinog povratka sportskoj filozofiji…

Kao osnovna varijanta, Corolla GR Sport nije nabrijano kompaktno gradsko čudovište. Riječ je o sasvim normalnoj Corolli koja u kombinaciji s ovim paketom vizualno izgleda dorađenije, robusnije i agresivnije. Ali motori nisu dirani, te i dalje stoje u obliku 1,8 i 2 litre zapremine u kombinaciji s elektrifikacijom koja toliko veseli eko-mentaliste, vjeverice i djetliće, pa sve ostaje “samo” na izgledu. Vizualnih detalja zapravo nema puno, te se svode na redizajniranu prednju masku i branik, pragove i stražnji branik koji izgleda kao da na sebi ima difuzor. Iako zapravo nema.

Corolla GR Sport dolazi i u kombinaciji s “ekskluzivnim” aluminijskim felgama veličine 18 inča, a u sklopu ovog paketa opreme stoji i još nekolicina detalja koji bi mogli kupcima dati povoda za trošenje nešto više novaca pri kupnji nove Corolle.

Toyota Corolla GR Sport foto: Toyota

Naime, automobil standardno dolazi opremljen LED-prednjim svjetlima, zatamnjenim stražnjim prozorima i svjetlima za maglu. Da bi sve to skupa bilo vrijedno novaca, Toyota također ubacuje i shemu dvoslojne sive boje koja je rezervirana za ovu varijaciju na temu modela. Slike interijera nisu objavljene, ali znamo da su sjedala posebno profilirana i uz malu doplatu mogu biti presvučena kožom. A ukoliko kupcima na um pada potrošiti još nešto više novaca, Toyota nudi i nekoliko dodatnih opcija personalizacije u obliku crnih i crvenih detalja koji za zadaću imaju stvarati kontrast. Dakle, u pravilu ništa posebno i do sada neviđeno, ali s obzirom na posljednjih nekoliko godina i nevjerojatno obične automobile s Toyotinim potpisom, lijepo je vidjeti da su se Japanci malčice trgnuli iz sna i letargije, te na tržište ponudili nešto barem nazivno interesantno.

Pa iako „GR Sport“ kao paket dodataka za Corollu nema nikakve veze s performansama, s jedne strane ipak vrijedi, jer vizualni dojam ove najnovije generacije Corolle s ovim paketom definitivno odlazi u domenu superlativa. No s druge strane ovaj paket dodataka najavljuje neka nova vremena u sklopu kojih će Toyota ponovno zasjati u punom sjaju – baš kao što je to bio slučaj u devedesetim godinama prošlog stoljeća kada smo kao klinci slinili ne samo za Celicama i MR-dvojkama, već i za Corollama, Starletima i sličnim sasvim običnim modelima s neobičnim paketima opreme. Kako eksterijera i interijera, tako i onim više ili manje specijalnim doradama u smislu performansi. Stoga ovo doista jesu lijepe vijesti za sve one kojima Toyota Corolla usprkos svemu predstavlja srcu drag automobil.

Slažete li se?