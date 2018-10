Ludilo zvano Porsche 911

Ali stvarno ludilo. I to apsolutno. Ne vjerujete? Zavirite u tekst…

Porsche 911 TAG Turbo F1 foto: Carscoops

Singer Vehicle Design…Magnus Walker…Kaege…Rauh Welt Begriff (odnosno RWB)… Sve su to tvrtke koje svoje igre i igrice baziraju na jednom-jedinom automobilu. Legendarnom „elferu“ ili običnije rečeno, Porscheu 911. Stoga vrijedi zaključiti da ljubiteljima ovog legendarnog modela iz Zuffenhausena nikada neće nedostajati izbora – pogotovo ukoliko raspolažu s dubokim džepovima i debelim novčanicima. No svi gore navedeni „resto-moderi“ imaju jedan omanji problem: nemaju veze s Formulom 1. Barem ne direktne. I zato je u sklopu ovog teksta riječ o automobilu koji bi prema svemu sudeći u seriji od ukupno 11 primjeraka trebao zasjeniti sve gore navedene tvrtke i njihove uratke.

Da…stvarno.

Za one nešto starijeg datuma proizvodnje, kojima Porsche ne predstavlja tek puko obožavanje tehnologije i dizajnerske tvrdoglavosti, Formula 1 bit će sasvim prirodna poveznica s ovom slavnom markom. Isto vrijedi i za vozačke legende koje sačinjavaju Niki Lauda, Alain Prost, Keke Rosberg, , Steve Nichols i John Barnard kao one konstruktorske, te Ron Dennis u obliku vječnog gazde čiji su crveno-bijeli bolidi praktički uništavali konkurenciju na stazama diljem svijeta unutar najluđeg oktanskog cirkusa na svijetu. A samim time Marlboro kao glavni sponzor, te McLaren i Tag kao potpisnici bolida i tehnologije vezane uz motor čine drugi dio legende o MP4/2 i MP4/3, tj. legendarnih bolida iz slavne i zanimljive povijesti Formule 1.

Vidite li kuda odlazi ova priča?

Uglavnom, kada se u javnosti spominje McLaren, poveznica s Porscheom ne fali, jer su u svijetu Formule 1 upravo ta dva naziva ispadala sijamskim blizancima. Doduše, danas McLaren i Porsche stoje na dijametralno suprotnim stranama svijeta automobila i jedni drugima čine konkurenciju, ali to sad nije bitno. Ono što pak jest je treća tvrtka koja je u stvarnom vremenu odlučila spojiti mit i legendu.

Tvrtka se naziva Lanzante i uz McLaren je na ovaj ili onaj način (čitaj: u stvarnom svijetu i u sklopu onog koji podrazumijeva utrkivanje) vezana već desetljećima. Mit se naziva Porsche 911 Turbo, a legenda je tek u nastajanju, iako je prisutna već dugi niz godina.

Da elaboriram…

Tamo negdje sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća, nekoj je poremećenoj ekipi u Porscheu palo na um u jedan „najobičniji“ 930 Turbo ugraditi pravi motor iz tadašnjeg bolida Formule 1.

Riječ je o V6-motoru s tek 1,5 litara zapremine koji je u svom kvalifikacijskom izdanju itekako prelazio brojku od 1,000 konjskih snaga. Dakle, doista se radilo o pravom motoru koji su zajednički potpisivali Porsche i TAG, te s kojim su Niki Lauda, Alain Prost i još nekolicina F1-legendi obarali rekorde kruga gdje god bi se pojavili. Dugi je niz godina ovaj 930 Turbo bio tek glasina. Priča s kojom su štovatelji prezimena Porsche plašili zaljubljenike u Ferrari. Urbana legenda poput Babaroge, Babadooka ili pak one male čupave koja svako toliko izlazi iz bunara i ubija japanske VHS-hipstere. No prije par godina je ovaj Porsche unutar izložbenih prostora McLarenove kirurške poliklinike u Wokingu svojom pojavom legendu potvrdio u stvarnosti. I začudo, od tada do danas nije bilo nekih burnih reakcija na ovu pokretnu bolesnoću.

…i tako sve do današnjeg vremena, kada ovaj Porsche „Widowmaker“ od McLarena dobiva od dozvolu za ubojstvo, a od tvrtke Lanzante i mogućnost preseljenja iz domene epskih spjevova u stvarnost koja nas okružuje. Jer tvrtka Lanzante planira ugurati TAG-Porsche_F1-monstruozu ispod repa i proizvesti ukupno 11 primjeraka ovog „elfera“ s kompleksom Boga.

Dakle, prema svemu sudeći, uskoro bi svijet automobila mogao dobiti jedan od najprepoznatljivijih modela svih vremena u kombinaciji s jednim od najbolesnijih motora svih vremena. I time bi već ionako ikonografski-nastrojen Porsche 930 Turbo mogao doista postati najposebnijim Porscheovim automobilom svih vremena. Time bi velikani i genijalci iz RWB-a, Singera i drugih mogli pasti u sjenu. Jer s obzirom na 1,000+ konja i vrištanje sićušnih klipova iz V6-motora na čak 9,000 okretaja u minuti, ne bi bilo krivo zaključiti kako bolesnije od ovog jednostavno ne ide.

Pa iako u ovom momentu nitko nema pojma o performansama ovog uvrnutog bijelog čudovišta, to zapravo i nije toliko bitno. Jer u današnje vrijeme proizvesti nešto takvo predstavlja prikaz svojevrsnog ludila. Sociološki je nekorektno. Politički također, a o ekologiji i sličnim granama na koje ljudi stavljaju naglasak da i ne pričamo. I zato je ovaj Porsche 911 Turbo jednostavno bijeli kit, tj. mitska životinja opjevana u sklopu literarnih djela, te jedan od onih predimenzioniranih organizama kojih se mnogi i dan-danas pribojavaju, ali ga još veći broj ljudi cijeni.

A mi ga već zbog samog postojanja obožavamo!