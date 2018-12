Lamborghini Urus ST-X Concept kao pobjednik natjecanja “tko ima većeg”

Ponekad se stvarno vrijedi zapitati kuda ide svijet automobila i koliko je još brkanja pojmova potrebno da bi se kristalno jasno vidjelo da su proizvođači itekako zastranili. Upoznajte Lamborghini Urus ST-X Concept…

Kada je svijetu tamo negdje 2002. godine predstavljen Porsche Cayenne, stigao je očit dokaz da će ljudi kupiti bilo kakvu nakaradu ako na njoj stoji „ispravan“ logotip. Zatim je Volkswagen smislio model Touareg koji zbog onog ogromnog Diesela pod poklopcem motora i dan-danas slovi kao jedan od najbesmislenijih automobila svih vremena. Onda je tamo negdje 2012. godine svijetu predstavljena Mercedesova G-klasa s oznakom G65 AMG, te istog momenta postala automobilom na kojeg su bogataši počeli sliniti, dok su „zeleni“ istog momenta počeli prizivati Bogove i Vragove, te psovati zbog same ideje koja podrazumijeva postojanje ovog monstruma. No sve je to nekakav razvoj tržišta na kojem su modeli unutar SUV-klasifikacije malo pomalo preuzimali prevlast i postajali predmetima želja mnogih, pa to nikoga ne treba pretjerano čuditi. No od početka novog milenija do danas stvari su otišle u ekstreme. Pogotovo u domeni marketinga u sklopu koje se neki od današnjih SUV-modela reklamiraju kao „najbrži“. A tome je kriv prvenstveno Bentley, koji je kao glavni atribut za svoj pokretni glaukom pod nazivom Bentayga naveo maksimalnu brzinu od preko 300 kilometara na sat.

Mislim, ajmo realno… Je li ikada ikome normalnom palo na um natjeravati svoj predimenzionirani pravokutnik na četiri kotača preko 300 na sat? Hm…nekako mi se čini da baš i ne. I samim time je Bentley Bentayga kao automobil već u startu poprilično besmislen – barem ako koristimo zdravu logiku i poimanje brzine ne vežemo uz cestovni objekt koji je težak sedamnaest tona.

Posljednjih godina je SUV-manija svako toliko iznjedrila pokoji biser. BMW s „M“ oznakama na svojim polu-tenkovima uporno pegla po Nordschleifeu i postavlja rekordna vremena. Porsche se u tome također trudi, dok Mercedes-Benz sa svojim modelima unutar te luksuzno-poremećene klasifikacije tek vreba iz prikrajka i stoji kao respektabilna sila. Tom su se sumanutom trendu priključili i Audi, Maserati, Alfa Romeo sa svojim modelom Stelvio, pa zapravo ispada kao da su se odjednom Ameri kao začetnici SUV-ideologije našli na začelju cijele te priče. Doduše, Jeep ima svoje konje za utrku. Cadillac se i dalje trudi. Ford također. A Chevrolet svako toliko izmišlja toplu vodu s nekim predimenzioniranim luksuznim užasom za raspuštenice i menadžere u usponu. Ali realno gledano, SUV-manija primarno trese Europu, europsko tržište i europske kupce. I tu ne samo da se kraj ne nazire, već cijela priča odlazi u ekstreme, pa sad i Ferrari odjednom planira svoj SUV-model.

No prije nego se PuroSangue ili kako li se već taj Ferrarijev užas iz budućnosti naziva, jednostavno je nemoguće izbjeći Lamborghini i njihov kockasto-romboidni SUV-užas koji već neko vrijeme egzistira u stvarnom svijetu.

Squadra Corse kao Lamborghinijev Motorsport-odjel (što je s obzirom na portfelj marke u biti smiješno naglašavati), posljednjih mjeseci grca u poslu. Pripremaju se trkaći Huracani, slažu se posebne verzije pojedinih modela za kolekcionare i jahače deva, a posljednji u nizu projekata podrazumijeva Lamborghinijev SUV-model pod nazivom Urus. Uglavnom, ovih se dana priprema (ako je za vjerovati službenim informacijama) jedan poseban Urus koji u svom konceptnom izdanju nosi sufiks ST-X. I pazite sad: radi se o SUV-u za utrkivanje. Da…dobro ste pročitali – Urus ST-X u svojoj konceptnoj fazi ima natjecateljski karakter i namjenu. I to je onaj najsmješniji dio cijele priče.

Ova je ideja „amenovana“ od strane najvišeg vrha u Lamborghiniju, jer ekipi očito fali promocije za Urus, pa bi jedna trkaća serija s njime u centru pozornosti bila jako dobar marketinški potez. I to je zapravo sasvim logično.

Ali SUV?! Za utrke?! Ozbiljno?!? Hm…

Iako je cijeloj priči pravilnicima kumovala i FIA, ovaj natjecateljski Urus zapravo i ne odstupa baš pretjerano od produkcijske inačice. Dapače, riječ je manje-više o nekakvim optimizacijama i sigurnosnim elementima uz koje bi inače sasvim „normalan“ SUV dobio svoj natjecateljski imidž. Stoga je za početak Lamborghinijev odjel Squadra Corse osmislio poseban roll-bar (odnosno kavez, ako ćemo po naški), a onda je na red stigao i poseban FT3 rezervoar za gorivo i sustav za gašenje požara, ukoliko do njega dođe. A s obzirom na Lamborghinijevu tradiciju, za vjerovati je da bude.

Izvana Urus ST-X Concept pokušava djelovati trkaće, opako i natjecateljski, pa je za početak polakiran u Verde Mantis mat-zelenu boju. Zatim je toj boji dodana i tona kontrastnih dijelova koji nisu lakirani, već su montirani u svom sirovo-karbonskom stanju. Povećani su usisnici zraka, kako bi V8 pod poklopcem motora disao što bolje, kotači se montiraju s tzv. „center-lock“ mehanizmom, a u planu je i poigrati se s aerodinamičkim dodacima, tj. na ovaj Urus montirati razne varijacije na temu spojlera i krila. Dakle, Urus ST-X stvarno pokušava biti trkaći automobil.

Odnosno SUV. Hm…

Što se snage tiče, zadržane su tvorničke brojke. To u prijevodu znači da Urus ST-X Concept na raspolaganju ima 641 konja i 850 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz). No za razliku od tvorničke verzije namijenjene civilnoj upotrebi, ovaj je trkaći Urus nekih 25% lakši. A to pak znači da i ide uvjerljivije i bolje, što je u svakom slučaju pozitivna strana svakog automobila – bio on namijenjen za utrkivanje ili ne.

Ali SUV?! Za utrke?! Ozbiljno?!? Hm…

Uglavnom, kako sada stvari stoje, Lamborghini s ovim Urusom misli ozbiljno. Projekt je planirano predstaviti kroz seriju utrka koje bi prema svemu sudeći trebale kombinirati asfaltiranu podlogu i off-road stazu. Prvi bi nastupi nekolicine Lamborghinijevih SUV-trkača trebali biti u Europi i na Bliskom istoku, a same bi utrke za početak trebala posebno regulirati i pripremati FIA. No ideja je i prodati nekolicinu ovih trkaćih primjeraka Urusa u ruke privatnih kupaca i timova, te time još jače povezati marku sa svijetom utrkivanja.

Ali SUV?! Za utrke?! Ozbiljno?!? Hm…