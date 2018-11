Evo koji automobili su kandidirani za najprestižniji izbor automobila godine – Car of the Year 2019.

“Sedam veličanstvenih” za 2019. je poznato, no kako smo nestrpljivi čekati službeno proglašenje pobjednika, željeli bi vidjeti kako bi izgledao taj izbor da ste vi u žiriju Car of the Year 2019.

Svi kandidati za izbor automobila godine – Car of the Year 2019. foto: Car Of The Year

Kako bi automobil uopće ušao u izbor na ovo prestižno natjecanje mora biti na tržištu do kraja tekuće godine, te se prodavati u najmanje pet europskih država.

Europski žiri Car of the Year 2019. prvo je objavio širu listu od 38 kandidata, a sada i užu listu sa 7 kandidata automobila za najprestižniji izbor automobila godine. Ovaj je žiri sastavljen od 60 novinara iz 23 europske države koji su odabrali 7 finalista za Car of the Year 2019.

The seven finalists for Car of the Year 2019 are: Alpine A110

Citroën C5 Aircross

Ford Focus

Jaguar I-Pace

Kia Ceed

Mercedes-Benz A-Class

Peugeot 508 Congrats! pic.twitter.com/sIxY5VfKNn — Car of the Year (@caroftheyear) 26. studenoga 2018.

Kao što se može vidjeti iz njihove objave u 7 finalista ušli su: Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Klasa i Peugeot 508. Pobjednik Car of the Year 2019. će biti poznat, uoči otvorenja Salona u Ženevi, 6. ožujka 2019., a kako smo mi nestrpljivi voljeli bi prije toga čuti vaše mišljenje pa smo iz tog razloga sastavili ovu anketu: