Do kada vrijedi vozačka dozvola i koja je kazna za vožnju bez vozačke dozvole…

S obzirom na aktualna zbivanja odlučili smo provjeriti do kada vrijedi vozačka dozvola, i što ako vozimo bez nje (tj. ako nam istekne njezina valjanost).

Mediji o aktualnostima na temu “vožnja bez vozačke dozvole”… foto: Google

U protekla dva dana ste mogli na mnogim portalima pročitati vijest kako je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac u subotu vozeći automobil naletjela na 10-godišnju djevojčicu. Osim što je to tragedija sama po sebi, koja se spletom okolnosni može na žalost dogoditi svakome od nas, ovaj slučaj je posebno zainteresirao i podigao prašinu u javnosti zato što je ministrica Žalac upravljala vozilom s nevaljalom vozačkom dozvolom (vozačka je istekla, te je nije produljila njezinu valjanost).

Vožnja bez vozačke dozvole i vožnja s neispravnom vozačkom dozvolom nisu isto!

Možda vam u sjećanju stoji da ste pročitali kako je netko platio astronomsku kaznu za vožnju bez vozačke dozvole. DA u pravu ste, vozačica iz Ogulina kažnjena je s 12.000 kuna no dotična je teški recidivist, ranije je činila prometne prekršaje, te pazite sad, nikad nije položila vozački ispit!

Htjeli bi skrenuti pozornost da nije isto ako nemate vozačku dozvolu (niste nikada položili vozački ispit), nemate kod sebe vozačku dozvolu (položili ste vozački ispit, ali nemate dokument sa sobom) i nemate valjanu vozačku dozvolu (niste produljili dokument nakon isteka njezine valjanosti). Svaki od ovih scenarija drugačije se tretira i kažnjava. U slučaju ministrice Žalac propisana kazna za vožnju s nevaljalom vozačkom dozvolom je 1000 kuna, ili 500 kuna ako platite na licu mjesta što je ministrica i učinila. S obzirom na to ovdje bi trebala stati bilo kakva daljnja rasprava je li ministrica kažnjena dovoljno visokom kaznom. Je, jer zakon je jednak za sve!

Kazna za vožnju bez vozačke dozvole

Prema slovu zakona o cestovnom prometu, ako vozač posjedujete vozačku dozvolu, ali je nema kod sebe u vožnji novčana kazna iznosi 300 kuna. Ako vozač upravlja vozilom one kategorije koja nije upisana u njegovu vozačku dozvolu novčana kazna iznosit će 2000 kuna. Novčanom kaznom u iznosu 1000 do 3000 kuna kaznit će se za prekršaj vlasnik vozila ako je dao vozilo na upravljanje osobi koja nema pravo upravljati vozilom. Ako vozač upravlja vozilom u prometu na cesti,a isteklo mu je važenje vozačke dozvole ili ako je ispunio uvjete za upravljanje, a nije mu izdana vozačka dozvola kazna će iznositi 1000 kuna. Ako vozač upravlja vozilom na cesti u vrijeme kad mu je istekla valjanost vozačke dozvole iznos kazne je 1000 kuna.

Treba li ministrica Gabrijela Žalac dati ostavku?

Drugih par rukava, je pitanje koje se počelo potezati po medijima, a to je da li bi ona zbog ovog slučaja trebala dati ostavku. Kako doznajemo od uglednog zagrebačkog odvjetnika Sašu Pavličić-Bekića koji je dao svoje mišljenje za Dnevno.hr od tvrdi kako ministrica ili sama mora dati ostavku ili biti smijenjena zato što političar ili javna osoba koja svojim postupanjem svjesno krši zakon, ne može biti na vlasti. Ministrica je i sama izjavila “Što se tiče vozačke dozvole, propustila sam produljiti njezinu valjanost koju sam, kao i svi građani, dužna produljiti svakih 10 godina te se zbog navedenog propusta ispričavam javnosti. Kaznu sam platila odmah sukladno Zakonu”. Dali je to svjesno ili ne, nismo mi da tome sudimo…

Do kada vrijedi vozačka dozvola?

Iskreno kada ste zadnji puta pogledali datum valjanosti na svojoj vozačkoj dozvoli? Znate li barem točnu godinu do kada ona vrijedi?

Da budem iskren ja nisam znao ni točnu godinu, znao sam samo da je važeće i da ne ističe tako skoro (provjerom u vozačku ustanovljeno je da je to 2025., imam još nešto vremena).

Vozačke dozvole u obliku kartice izdaju se od 1.srpnja 2013. godine, no vozačke dozvole u papirnatom obliku će biti važeće do isteka roka njihove valjanosti, a najdulje do 19. siječnja 2033. godine. Dakle ukoliko imate “staru” papirnatu vozačku dozvolu, bez obzira na to što piše na njoj morate je zamijeniti s “novom” vozačkom dozvolom (u obliku kartice), prije 19. siječnja 2033. godine. Naravno ako na njima piše neki raniji datum, to trebate napraviti i ranije.

Postupak kako izvaditi novu vozačku dozvolu:

Vozačku dozvolu možete izvaditi na dva načina jedan je da osobno odete na u nadležnu policijsku postaju i izgubite nešto vremena pred šalterima, a drugi je da pokušate shvatiti kako funkcionira e-Zahtjev za vozačku dozvolu i izgubite nešto vremena pred računalom. Na žalost koju god metodu odlučili ostati čete bez nešto novaca i vremena. Detaljni postupak vađenja vozačke dozvole smo opisali u jednom od ranijih tekstova, pa da se ne ponavljamo ovdje vam ostavljamo link. A što se tiče kompletnog vodiča za izdavanje vozačke dozvole putem e-Zahtjeva on se nalazi ovdje. Napominjemo kako se ova usluga izdavanje dozvole elektronskim putem ne može koristiti ako se radi o krađi ili gubitku postojeće dozvole, već samo ako dozvolu vadite prvi puta ili vam je postojeća istekla.

Vrijeme trajanja izdavanja vozačke dozvole

Vrijeme izdavanja nove vozačke dozvole može varirati ovisno o tome koliko vam se žuri tj. ovisno o tome koliko ste spremni platiti za to. Tako se npr. redovni postupak izdavanja nove vozačke dozvole čeka do 30 radnih dana (166 kuna), ubrzani i žurni postupak izdavanja (215 kuna) i ako trebate novu vozačku dozvolu unutar 24 sata možete se odlučiti i za tu ekspresnu opciju no za nju je potrebno izdvojiti 465 kuna.

MOGLO BI VAS JOŠ ZANIMATI I:

>>> Kako izvaditi novu vozačku dozvolu

>>> Međunarodna vozačka dozvola – kada je potrebna i kako ju izvaditi

>>> Do kada zapravo vrijede stare vozačke dozvole

>>> Izgubljena ili ukradena vozačka dozvola