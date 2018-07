Međunarodna vozačka dozvola – kada je potrebna i kako ju izvaditi

Međunarodna vozačka dozvola je međunarodno priznati prijevod nacionalne vozačke dozvole, a za vas smo saznali kada vam ovaj dokument treba, koliko dugo je važeći, gdje se izdaje i što vam je sve za to potrebno.

Hrvatska međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola je isprava kojom vozač dokazuje pravo na upravljanje vozilom u inozemstvu. Riječ je o prijepisu važeće hrvatske vozačke dozvole koja se u inozemstvu koristi uz originalnu ispravu. Izdaje se sukladno Konvenciji o cestovnom prometu (Beč, 8. studenog 1968.), sadrži prijevode na sedam jezika: francuski, engleski, njemački, španjolski, ruski, arapski i kineski.

Kada je međunarodna vozačka dozvola potrebna, a kada nije?

Ulaskom Hrvatske u EU, naše su vozačke dozvole postale važeće u Europskoj uniji, pa se može reći kako su vozačke dozvole koje već sada imamo zapravo EU vozačke dozvole. Direktivom 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama propisano je da se vozačke dozvole koje su izdale države članice priznaju uzajamno, a da od 19.01.2033. godine, u opticaju mogu biti samo vozačke dozvole u kartičnom obliku.

Slijedom toga, države članice Europske unije trebaju priznati i vozačke dozvole koje su izdane u Republici Hrvatskoj u papirnatom obliku prije 01.07.2013. godine i nemaju osnovu zahtijevati međunarodnu vozačku dozvolu.

– Međunarodna vozačka dozvila NIJE POTREBNA ako putujete svojim vozilom hrvatskih registarskih oznaka po zemljama Europske unije.

– Međunarodna vozačka dozvola JE POTREBNA putujete li svojim vozilom u Tursku, Albaniju, Kosovo, države bivšeg Sovjetskog Saveza, te u svim izvaneuropskim zemljama.

– Međunarodna vozačka dozvola JE POTREBNA u svim državama svijeta (pa čak i unutar EU) ako ne putujete svojim vozilom, odnosno ako u inozemstvu koristite vozilo stranih registracijskih oznaka ili rent-a-car.

Međunarodna vozačka dozvola mnogo je veća od naše “regularne” vozačke dozvole foto: Automobili.hr

Gdje se izdaje međunarodna vozačka dozvola?

Za izdavanje međunarodne vozačke dozvole nije potrebno ići u MUP, već u bilo koji Auto klub. Najbližu poslovnicu Hrvatskog Auto Kluba možete pogledati na ovom linku.

Hrvatski Auto Klub – Izdavanje međunarodne vozačke dozvole foto: Automobili.hr

Što je sve potrebno za izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu?

Ako želite izvaditi međunarodnu vozačku dozvolu, biti će vam potrebno sljedeće:

– Hrvatska vozačka dozvola

– 2 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm

– Osobna iskaznica ili putovnica

– Potrebno je potpisati “Izjavu” koju ćete dobiti na šalteru, a možete je i sami preuzeti na ovom linku.

– 170 kuna za troškove izdavanja međunarodne vozačke dozvole.

Hrvatski Auto Klub – Izdavanje međunarodne vozačke dozvole foto: Automobili.hr

Koliko se čeka izdavanje međunarodne vozačke dozvole?

U pravilu se izdavanje vozačke dozvole ne čeka, i cijela procedura ako imate pripremljene sve potrebne dokumente traje 5-10 minuta. No imajte na umu da to ovisi o izvanrednim situacijama i velikim navalama kao što je to bilo pred finale Svjetskog nogometnog kupa u Rusiji to može potrajati i nešto duže dok dođete na red.

Do kada vrijedi međunarodna vozačka dozvola?

Međunarodna vozačka dozvola izdaje se odmah i vrijedi najviše tri (3) godine, odnosno do datuma isteka hrvatske vozačke dozvole ukoliko ona ističe ranije. Međunarodna vozačka dozvola prestaje vrijediti kada strana država postane prebivalištem vozača, koji u tom slučaju mora regulirati status hrvatske vozačke dozvole pri nadležnim institucijama u inozemstvu (zamjena hrvatske dozvole za stranu, odnosno parcijalno ili ponovno polaganje vozačkog ispita). Razdoblje reguliranja vozačke dozvole propisuje svaka država zasebno, najčešće tri do dvanaest mjeseci od datuma prijave boravka.

