Audi R8 i jedna hard-core limitirana verzija

Audi R8 – model iz Ingolstadta koji ne trebamo pretjerano puno predstavljati nikome, no ovdje je riječ o jednoj posebnoj limitiranoj ediciji baziranoj na R8 V10 Plus modelu.

Audi R8 V10 Plus foto: Evotrips

Riječ je o automobilu koji je zbog svog izgleda, performansi i sposobnosti pružanja užitka tijekom vožnje na dnevnoj bazi postao jedan od najpoznatijih sportskih automobila na svijetu. Doduše, prva je generacija modela napravila sav taj marketing, dok se druga cijelo vrijeme za njime tek “šlepa”, ali bio bi grijeh reći kako Audi R8 druge generacije po bilo čemu zaostaje za svojim starijim bratom. Uostalom, ako već ništa drugo, za početak vrijedi pogledati fotografije, zatim prekopati po medijskim servisima i poslušati urlike koje je ovaj automobil u stanju ispuštati iz sebe, a onda pozitivni dojmovi sjedaju sami od sebe. Uglavnom, ako bismo birali sportski automobil s kojim nam suživot ne bi predstavljao komplikaciju, onda je Audi R8 u samom vrhu te liste – tik uz Porsche 911 Turbo.

Tijekom godina je Audi na tržište predstavio nekoliko posebnih i limitiranih verzija R8-ice. Posljednja je na svjetlo dana stigla prije nekoliko mjeseci i zbog svojeg je pogona na stražnje kotače instantno ispala jednim od najboljih vozačkih automobila svih vremena. Stoga vrijedi zaključiti kako Audi stvarno može fascinirati kada to želi i upravo je zato prava šteta da u današnje vrijeme R8 egzistira tek u moru fotokopiranih furgona i glorificiranih terenaca iz Ingolstadta. No pustimo sad sve to, jer najnovija verzija prvog pravog sportskog Audija upravo stoji pred vama.

Riječ je ukratko o poboljšanoj verziji R8-ice Plus u kombinaciji s V10-motorom. Dakle, reklo bi se kako se radi o nečem već stoput viđenom što ne zaslužuje ponavljanje u medijima. Ali štos je u tome što se s ovom verzijom modela poigrao ni manje, ni više, nego Audi Sport odjel. Znate, ona ekipa koja maničnim okom za detalje priređuje sve one divne i krasne automobile koji organizirano i nezavisno letaju asfaltom trkaćih staza. E da…ta ekipa.

Audi Sport je jednog dana jednostavno uzeo jedan R8 Plus i odveo ga u zračni tunel. Potom je na polju karoserije i aerodinamike poput gljiva poslije kiše niknulo sto i jedno novo ili pak revidirano rješenje zbog kojeg ovaj R8 ide uvjerljivije i u vožnji se ponaša bolje nego ikada do sad. A onda je svizac zamo…ups…isprika…kriva misao…

Inicijalno je ideja bila još dodatno poraditi na motoru, no V10 u ovom automobilu toliko je dobar, trajan i živahan, da za takvog što jednostavno nije bilo potrebe. I zato su se dečki i cure iz Audijeve Sportske divizije bacili na posao oko aerodinamike. Naravno da ne treba očekivati spojlere nalik nabrijanim Hondama iz filmova i televizijskih emisija, jer ideja nije bila R8 učiniti vulgarnim ni na koji način, već baš suprotno. Inženjeri su se potrudili R8-icu ostaviti u izdanju u kakvom je i bila, ali je istovremeno pripremiti za još pokoju bitku s konkurencijom koja se iz dana u dan sve više razvija i mijenja. Stoga motor sam po sebi ostaje identičan kao i do sada, dok ostatak automobila tom motoru služi bolje nego ikad. I to je zapravo sasvim realan pristup stvarima – pogotovo ako se slažemo s onom starom narodnom koja kaže „ne popravljaj ako nije potrgano“.

Što se tiče materijala, sve je manje-više klasika: hrpetine aluminija, karbona, magnezija, kožica neprcane deve i svih ostalih polu-svemirskih materijala i načina obrade istih. Zbog toga je Audi R8 Plus u ovom limitiranom i revidiranom izdanju još brži, još lakši i prema svemu sudeći još uvjerljiviji nego ikada do sad. Pa iako Nijemci skrivaju konkretne podatke i brojke kao zmija noge, za pretpostaviti je kako će ovaj V10-monstrum za svaki dan do stotke ubrzavati za nekih 3 sekunde, te da će maksimalna brzina iznositi barem 330 km/h. Uostalom, bio bi red. Zar ne?!

Naravno da se jedan dio ove limitirane verzije Audija R8 Plus svodi i na popis opreme, jer Nijemci ne bi bili Nijemci kada po milijarditi puta ne bi demonstrirali svoje vrednovanje stvari, tehnologije i svega ostalog što njihovu auto-industriju definira (ili je barem nekada to bio slučaj). Stoga nikoga ne treba čuditi ako se netko od dosadašnjih vlasnika Audija R8 Plus pobuni zbog nedostatka nekih stavki unutar svog primjerka. Jer ovaj R8 ne samo da na raspolaganju ima sve standardne i dodatne opcije opreme koje mi se stvarno ne da nabrajati, već je istovremeno usmjereniji, upravljiviji, dorađeniji, konkretniji i zapravo poseban sa svih strana. No posebno i košta…

Naime, prvih pet od ukupno 44 primjerka koje Audi planira proizvesti zajedno s volanom na krivoj strani odlaze u Veliku Britaniju – i to po cijeni od nekih 177,000 funti. Prevedeno na nama malčice bližu valutu, to bi bilo nekih 200,000 eura (i sitno), odnosno milijun i pol kuna (bez uključenih svih onih enormnih davanja kojih je lijepa naša toliko gladna). Dakle, ne radi se o nimalo jeftinom automobilu, pa je za pretpostaviti kako se klijentela ipak neće buniti, već jednostavno stati u red.

Iskreno govoreći, ne znam zašto se Audi odlučio ponuditi ovu specijalnu i limitiranu verziju R8-ice Plus na tržište. Razloga može biti mali milijun – od onih koji podrazumijevaju dosadno poslijepodne, preko viška primjeraka na lageru, pa sve do stvarne želje za predstavljanjem nečeg posebnog. To nikada nećemo znati. No sve to i nije toliko bitno, koliko je bitna činjenica koja kaže: Audi R8 živi. I neka samo živi što duže, jer ovaj automobil doista predstavlja nešto stvarno posebno – u kakvom god izdanju se nudio na tržište.

Sve drugo nije toliko bitno. Zar ne?!