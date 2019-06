Alpine A110S kao nešto stvarno posebno

Usprkos pomalo čudnom pristupu i nerijetko upitnoj kvaliteti, nikada nismo krili oduševljenje prema francuskim sportskim automobilima. Stoga nećemo niti sada, jer Alpine A110 već neko vrijeme oduševljava svojom pojavom. A sada je tu i jedno slovo „S“ koje prema navodima iz Renaulta čini itekako bitan pomak u evoluciji ovog nasljednika jedne francuske legende.

Alpine A110… Rally-automobil. Pobjednik. Praktični izraz buntovništva i kršenja pravila i postulata. Jedan od „onih“ automobila koji su tijekom godina i godina postajali materijalom za legende, te onih koji svojom sposobnošću i karakterom i dan-danas plijene pozornost auto-entuzijasta i nostalgičara. Samim time ne treba čuditi da se Renault prije nekoliko godina malo pomalo odlučio oživjeti legendu i ovaj genijalan vozački automobil ponuditi jednoj sasvim novoj generaciji vozača.

Novi (ili bolje rečeno aktualni) A110 doista jest vozački automobil. Relativno je malen, brz i iznimno agilan, što pak potvrđuju raznorazni testovi i hrpetina ljudi kojima je osmijeh s lica za volanom ovog automobila bilo nemoguće skinuti. Dakle, Renault je s ovim automobilom apsolutno pogodio u samu srž ideje pravog vozačkog automobila, te je Alpine A110 odjednom ovu marku vratio u konkurenciju s puno razvikanijim markama i modelima. Uostalom, kada ste posljednji puta čuli da je jedan Renault (ma kako se nazivao) stao rame uz rame s Porscheom? Ne baš nedavno, zar ne?! No A110 je stao s Boxsterom i Caymanom, te Zuffenhausenu itekako pokazao da ekipa u Dieppeu itekako dobro zna što i kako radi. A to je već uspjeh sam po sebi.

Uglavnom, ovih dana je pod nazivom Alpine A110S u globalnu konkurenciju sportskih automobila današnjice sletjela i pomalo evoluirana verzija ovog malenog i nabrijanog Francuza, pa ajmo malo u detalje…

U pravilu je riječ o već provjerenoj bazi s kojom su se dečki i cure u bijelim kutama tek malčice poigrali. No ako ste pomislili kako je riječ o tek sporadičnim kozmetičkim promjenama (kao npr. u slučaju Audija i nekih „posebnih“ izvedenica modela A5 i TT), onda ste itekako u krivu. Jer Renault je odlučio doraditi i preraditi oveći broj komponenata, ne bi li A110S postao jednim od najpoželjnijih „baby“ sportskih automobila današnjice.

Tome prvenstveno u prilog ide pomalo revidirana varijacija na temu već poznatog 1,8-litrenog Turbo-motora s četiri cilindara. Dotični je u sklopu „S“ verzije modela dobio dodatnu injekciju konja, pa na papiru sada stoji brojka od njih 288. Uz taj je sufiks konja stigao i sufiks maksimalnog okretnog momenta (buraz) koji se u sklopu „S“ verzije modela bilježi brojkom od 320 Nm. I sve to možda nije puno, ali ne treba zaboraviti kako je riječ o automobilu koji sa svojih manje od 1,100 kilograma (u „S“ verziji) u današnje vrijeme spada u pero-laku kategoriju. Baš kako to i treba biti s pravim sportskim automobilom. Uglavnom, tih je 288 konja i 320 „njutna“ sasvim dovoljno da manje od 1,100 kilograma težak automobil posredstvom mjenjača s dvostrukom spojkom i sedam stupnjeva prijenosa dovede do „stotke“ za 4,4 sekunde i nastavi ubrzavati do 260 kilometara na sat. Odnosno, u prijevodu, sasvim dovoljno u bilo koje doba dana i noći, zar ne?!

Sve te brojke i performanse u pravilu ne odaju dojam pravog sportskog automobila, jer u konačnici poanta za A110 od početka nije u brojkama i teoretiziranju, već u praksi, odnosno po mogućnosti na stazi. Tu je A110 jednostavno briljantan od samog početka, dok u ovoj ojačanoj verziji djeluje još sposobnije i usmjerenije nego ikad. Inicijalni testovi sve to uvelike potvrđuju, ali sve to u stvarnom svijetu ne vrijedi koliko mnogi misle, pa vrijedi pričekati da se ovaj automobil pojavi u prodaji. Tada će se vrlo brzo vidjeti koliko je Porsche sa svojim „baby“ modelima u stanju parirati ovom Francuzu legendarnog naziva.

Iz Renaulta kažu kako je izuzev dodatne količine snage i okretnog momenta (buraz), te olakšavanja karoserije i šasije, A110S dobio i oveću količinu zahvata na polju ovjesa. Karoserija je bliža zemlji za nekih 4 mm, opruge su 50% tvrđe nego što je to do sada bio slučaj, a s dodatnom čvrstoćom se mogu pohvaliti i stabilizatori. Držanje ceste u svim režimima vožnje osiguravaju ultra-ljepljive Michelin Pilot Sport 4 gume, dok 320-milimetarski diskovi s potpisom tvrtke Brembo osiguravaju uvjerljivo i precizno kočenje.

Dakle, poradilo se na svemu onome što čini jedan pravi vozački automobil.

Što se opreme tiče, ona je manje-više na istom nivou na kakvom je i bila. No u nekim se detaljima ipak može bez problema vidjeti da se u kombinaciji s dodanim slovom „S“ ipak radi o jačoj i usmjerenijoj verziji modela A110. Optičkih detalja nema puno, ali par logotipa, nekolicina narančastih detalja (prvenstveno na kočionim čeljustima), te tamni dezen kotača ipak donose svoj obol u ovu interesantnu cjelinu. Isto tako postoji i nekoliko opcija u ponudi, pa je kupcima ponuđeno na odabir žele li krov svog primjerka A110S izveden od lima ili karbona, a naposljetku je tu i nova mat-siva boja nazvana „Gris Tonnerre“.

Interijer je također dobio tek nekoliko sitnih detalja poput logotipova i narančastih (tj. „kontrastnih“, kako to odjeli marketinga vole opisivati) šavova na crnim sjedalima. A kad smo već kod toga, spomenimo tek kako se radi o Sabeltovim sportskim sjedalima koja zajedno teže manje od 27 kilograma.

Uglavnom, ako je Renault s ovim automobilom već u startu odradio odličan posao, onda se o Alpine A110S možemo izražavati samo u superlativima. Jer iako nismo sigurni znači li to slovo „S“ nešto poput „super“, vrijedi pretpostaviti kako takva pretpostavka ne bi trebala biti daleko od istine. Jer Alpine A110S kao pravi i punokrvan sportski automobil već u najavama djeluje ozbiljno, usmjereno i zanimljivo. A hoće li po cijeni od najavljenih 66.500 Eura biti i popularan, tek nam svima preostaje vidjeti. No bilo kako bilo, Renaultu se na ovom automobilu svi zajedno možemo zahvaliti, jer je stvarno riječ o oživljavanju legende kakvo se u sklopu današnjeg svijeta automobila baš i ne viđa pretjerano često.

MOGLO BI VAS JOŠ ZANIMATI I OVO:

1. VIDEO: Renault je odlučio oživjeti Alpine – stiže Alpine Vision Concept!

2. Uzbudljivi Alpine A110S obećava mnogo!

3. Renault, Alpine i još malo dobrih vijesti iz Francuske