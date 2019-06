Ajmo malo spomenuti novi BMW serije 1

“Svetogrđeeeee!” “Užaaaaaas!” “Katastrofaaaaaa!” “Prodane dušeeeeee!”

Sve su to riječi koje smo čuli kada je nova “jedinica” i službeno najavljena. Ali nekako se sa svim tim riječima baš i ne slažemo…

Novi BMW serije 1 je među nama. Malo veći, navodno puno prostraniji i “ukorak s vremenom i tehnologijom”. Dakle, u prijevodu, opet ekrani, senzori i sve moguće i nemoguće tehno-gluposti koje pune popis opreme i bankovni račun tvrtke, dok s druge strane prazne tekuće račune kupcima i sive stanice u glavama dotičnih čini nepotrebnima. Jer ako ćemo realno, BMW već neko vrijeme ne proizvodi “ultimativne vozačke strojeve”, već podilazi sustavu vrijednosti koji na tržištu čuva tzv. “premium” segment. Samim time je BMW u današnje vrijeme puno češće tek pomodarski-orijentirana marka, nego proizvođač vozačke upotrebljivosti i gušta. No to je jednostavno tako i BMW tu nije jedini, pa oko tog dijela priče ne treba biti pretjerano puno zamjerki. Jer to jednostavno nema smisla. Uostalom, tržištu je ionako bitnija hrpetina ekrana i elektronike, nego sposoban motor i još sposobniji ovjes, pa BMW iz godine u godinu na takvom tržištu u svim segmentima bilježi odlične prodajne rezultate.

Nova generacija za BMW serije 1 donosi svu silu bitnih i nebitnih faktora, stavki opreme i generalija s kojima će se odjel marketinga poigravati idućih nekoliko godina. Tu su nove boje, novi optički dodatci, novi dezeni kotača i novi popisi opreme koji će zasigurno razveseliti kupce. Ali u bazi je i dalje riječ o BMW-ovom kompaktnom gradskom automobilu čije glavne konkurente predstavljaju Audi A3 i Mercedes-Benz A-klase. Dakle, “premium” ekipa koja izuzev poprilično paprenih cijena ne nudi ama baš ništa pretjerano posebno. I BMW se s “jedinicom” u sklopu takve konkurencije postavio kao respektabilna sila.

Novi je BMW serije 1 itekako sposoban oko sebe privući mase. Jer osim što je riječ o BMW-u (što je mnogima sasvim dovoljno da bi potrošili hrpu novaca na novi automobil), tu je milijun opcija koje u kombinaciji jednih s drugima i od ovog modela stvaraju milijardu kombinacija motorizacije, opreme i tko zna čega još sve ne. U bazi će kupci na teritoriju “starog kontinenta” imati na raspolaganju tri dizelska motora i dvije benzinske varijante. Bazni Diesel je onaj s oznakom 116d, tj. onaj koji u kombinaciji s 4 cilindra broji ukupno 116 konjskih snaga. Ostali dizelski modeli uključuju 118d i 120d xDrive, dok su na benzinskoj strani BMW 118i i M135i xDrive. Dakle, u prijevodu, ništa što od BMW-a do sada nismo vidjeli već mali milijun puta.

Najjaču izvedenicu “jedinice” pokreće motor s 302 konja koji zahvaljujući kombinaciji pogona na sve kotače i kontrole lansiranja, može ovu karoseriju nalik modelu X2 pogurati od 100 km/h unutar vremena od nekih 4,8 sekundi. To pak u prijevodu znači da BMW serije 1 i dalje prati trend performansi – baš kao što je to slučaj s Mercedesovom A-klasom 45 AMG ili pak Audijevim modelom RS3.

Ljubitelji vožnje će sa zadovoljstvom primiti informaciju koja kaže da su svi 116d, 118d i 118i standardno opremljeni ručnim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa. Verzije 116d i 118i također mogu biti opremljene i s mjenjačem koji ima (pazite sad: dva stupnja prijenosa), dok 118d i 120d xDrive imaju opcionalni Steptronic mjenjač s osam brzina. Samim time se zapravo tek uz verziju M135i vežu stroge restrikcije, jer će se dotični prodavati isključivo sa Steptronic sportskim mjenjačkim sklopom koji broji osam brzina. Pa neka djeca rođena sa zlatnom žlicom tamo gdje sunce ne sja jednostavno uživaju u jurnjavi.

U smislu sigurnosti na popisu opreme za novu “jedinicu” stvarno ima svega i svačega. Tona i pol sigurnosnih sustava dolazi standardno, ali još tona i pol njih dolazi i u sklopu popisa dodatne opreme. Iz BMW-a tvrde kako je upravo nova “jedinica” jedan od lidera na polju sigurnosti i tehnologije koja sigurnost u svom općenitom smislu ima primarnu zadaću. Stoga nikoga ne bi trebalo čuditi niti da novi BMW serije 1 na popisu opreme ima sustav kočenja u gradu, te onaj koji prepoznaje pješake i na njih obraća pozornost. Zatim je tu sustav upozorenja pri napuštanju prometne trake i aktivni povrat u istu, a nova “jedinica” ima i aktivni tempomat, sustav upozorenja i prevencije sudara, te onaj koji u kolaboraciji s GPS-sustavom nadzire što se događa na ruti kojom se vozač za volanom nove “jedinice” kreće. Dakle, čovjek doista mora biti blago do srednje retardiran da bi za volanom ovog automobila imao sudar.

Popis dodatne opreme donosi i svu silu pomagala pri parkiranju, jer svi znamo koliko je samo parkiranje kompliciran manevar za izvesti. Stoga kamere, kontrola udaljenosti i funkcija “pomagača pri parkiranju” za mnoge itekako imaju smisla, koliko god se nekima od nas sve to činilo smiješno i nepotrebno. I vjerovali ili ne, upravo je taj ekstenzivan popis opreme i elektroničkih pomagala jedna od najbitnijih okosnica postojanja ovog automobila. Ili barem iz BMW-a tako kupcima prezentiraju priču.

Još jedna velika novost svodi se na to da će nova serija 1 biti po prvi puta dostupna s električnim panoramskim krovom. Dakle, proizvođači poput Peugeota, Renaulta i Volkswagena su u ovom dijelu priče itekako na meti, s obzirom na to da npr. Megane ili Golf svoje panoramske krovove imaju već godinama. Ali izuzev te panoramske novotarije za BMW serije 1, tu su također i brojni pretinci donedavno nisu imali svoje mjesto unutar interijera “jedinice”. Tako npr. vrijedi istaknuti područje ispred poluge mjenjača koje se može opremiti opcijom bežičnog punjenja telefona, jer svi znamo da žice već odavno nisu u modi, a i teško je držati telefon u rukama za volanom kada je isti spojen na punjač. Tu je i najnoviji BMW-ov operativni sustav 7.0 koji svoje benefite i funkcije pruža preko 10,25-inčnog zaslonu sustava za informiranje i zabavu, a dodatni 9,2-inčni BMW-ov “Head-Up” zaslon je dodatna opcija. Dakle, ekrana definitivno ne nedostaje, pa će milenijalci za volanom ovog automobila biti sretni kao nikada do sada.

Uglavnom, eto…što se opreme tiče, BMW serije 1 u sklopu svoje najnovije generacije nudi sve i svašta. U smislu ekologije također, a isto je i s voznim svojstvima na koja ionako nitko više ne obraća pretjerano puno pozornosti. Automobil je udoban, opremljen, siguran i jasno daje do znanja kako se radi o BMW-u, a ne o nekom prometnom potrkalu za prijevoz “špeceraja”, punice i zlatnog Retrievera od točke “A” do točke “B”. I zapravo u svemu tome BMW s novom „jedinicom“ pokušava na tržište progurati nešto posebno. Ali posebnosti u cijeloj priči zapravo baš i nema.

Ako bismo pitali prave BMW-entuzijaste kako im se dopada ideja nove “jedinice”, većina bi tek nezainteresirano odmahnula rukom. No postoji i onaj mali dio njih koji postaju nervozni na sam spomen ovog automobila. I to samo zato što je pogonski sklop prešao sa stražnjih kotača na one prednje. Jer samim time BMW serije 1 odlazi u domenu uklapanja unutar gabarita i pravila, umjesto da ih svojim postojanjem na neki način krši i postavlja se unutar klase sam za sebe. Na to su BMW-entuzijasti navikli i ako se njih pita, četiri cilindra i prednji pogonski kotači nisu za BMW, već za neki Golf ili Civic. Ali u BMW-u očito ne misle tako. I to s punim pravom.

Jer kupcima ovog automobila prednji pogonski kotači djeluju sigurnije i pitomije. A u tome i jest poanta cijele priče oko ovog automobila: sigurnost pod svaku cijenu i što je više moguće BMW-ovih i “M” oznaka razbacanih po automobilu. Stoga zamjerke i pobune oko prednjih pogonskih kotača na novoj “jedinici” imaju smisla skoro kao i referendumi i prosvjedi u Hrvata. Odnosno u prijevodu, nemaju.

Ovo je automobil za milenijalce i one koji se takvima osjećaju. A svi oni kojima to ne odgovara na izbor imaju oglasnike gdje se i dalje mogu pronaći stvarni i pravi primjerci “ultimativnih vozačkih strojeva”. I samim time je svijet i opet u balansu. Barem za neke od nas koje ovakvi “tehno” automobili ni najmanje ne privlače i ne zanimaju.