Njemačka policija vozi tunirani BMW i8 od tvrtke AC Schnitzer

Ovo je sasvim jedan novi nivo – Svjetska premijera za novu kampanju “TUNE IT! SAFE!”, u obliku policijskog tuniranog vozila BMW i8 by: AC Schnitzer.

Vidjeli smo već svakakve policijske automobile, od najluđih, najbržih, najskupljih, ali i najjeftinijih izvedbi. No, mora se priznati kako se vrlo rijetko susretne policijski automobil koji je pripremila neka tuning kuća, a još k tome da je na struju. Pogledajte unikatni primjerak policijskog automobila BMW i8 koji je tunirala tvrtka AC Schnitzer, a predstavljen je javnosti na autosalonu Essen Motor Show 2018.

BMW i8 – Ac Schnitzer – Tune it safe foto: Tune It Safe

Sigurno ste pomislili koja glupost, da policija vozi tunirani automobil, pa bilo koje vrste. No, za to ima razlog i to marketinški. Ovaj unikatni primjerak koristi se u promidžbi kampanje ‘Tune! It! Safe!’, dakle način na koji policija ukazuje kako se danas mora prilaziti na doradama automobila prije svega vodeći pažnju o sigurnosti i jesu li dorade na vozilu koje donosi tuning u skladu s propisom i zakonom.

U kampanju se uključio Verbandes Deutscher Automobil Tuner e.V. (VDAT) i Ministarstvo prometa u Njemačkoj kako bi se priča što više aktualizirala u tuning populaciji vozača. Ova akcija samo je nastavak priče koja je započela 2005. godine na Essen Motor Showu na kojem se uvijek predstavi neki novi specijalni policijski automobil. AC Schnitzer je električnom policijskom BMW i8 spustio prednji i stražnji ovjes za oko 20 mm, ugrađeni su naplatci teški samo 4,4 kg, a poboljšana je i aerodinamika karoserije.

