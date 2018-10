TOP 10 – Najružniji automobili posljednjih godina – 2. dio

Eto i drugog nastavka teksta o najružnijim automobilima posljednjih godina. Nadam se samo da dolje navedeno nitko neće shvaćati osobno, jer čitav tekst stvarno nije tako zamišljen.

Multipla kao stvarno neopisivo ružan automobil. foto; FIAT

05. Fiat Multipla

Kako opisati nešto ružnije od plaćanja poreza u kombinaciji s kroničnim bronhitisom i proširenim venama za vrijeme oporavka od amputacije gangrenom uništene noge? Kako opisati Kita usana s Downovim sindromom? Kako nekome objasniti izgled našmrkanog vanzemaljca iz neke sedamnaeste galaksije? Hmmm…

Dizajneri Multiple kao jednog od najpraktičnijih automobila svih vremena morali su biti na nekim drogama, jer zbog dizajna od kojeg bi i crveni luk proplakao, neka djeca i dan danas imaju noćne more. Fiat Multipla predstavlja apsolutno oličenje sveg onog što rezultira upotrebom loših i teških droga, ne bi li se uspjela završiti potencijalno dobra ideja pred krajnjim rokom. No nikako mi nije jasno tko je u FIAT-u bio toliko drogiran da potpiše odlazak Multiple u serijsku proizvodnju. Stvarno je nejasno je li glavna i odgovorna osoba projekta bila napušena ili je pak dotičnoj osobi prijetila drogirana horda potplaćenih dizajnera koji su ovaj gangrenozni automobil nacrtali na papiru.

Zapravo ne znam što bih još mogao reći o Multipli, a da dobrim dijelom ne kopiram nekog svjetskog auto-novinara, jer tijekom godina je o ovom FIAT-ovom modelu zapravo sve već nekoliko puta izrečeno – i to u kombinaciji s najgorim mogućim pridjevima. I da…znam da Multipla ima svoje obožavatelje koji se kunu u apsolutnu praktičnost ovog modela, no s druge strane je i Denise Richards u uskoj trenirci, topiću i tenisicama poprilično praktična, ali pri tome ne izgleda poput vanzemaljca i nije ružna za vidjeti.

04. Mazda 121

U moru automobila tijekom posljednjih godina čest je slučaj sindroma identičnog oblika prednjeg i stražnjeg kraja pojedinih modela. Od tog sindroma patila je prva generacija Audija TT, zatim Porsche Boxster prve generacije, Nissan Micra CC, te u novije vrijeme i u prvom dijelu ovog teksta spomenuti Mitsubishi Colt CZC. No kada za automobil niste sigurni stoji li njegova karoserija skroz naopačke ili ne, to ipak predstavlja kudikamo veći problem, a upravo je jedan takav automobil i Mazda 121.

Proizvedena u maniri „novih horizonta“, Mazda 121 druge generacije bila je savršena suprotnost onoj prve, što se vidjelo već iz aviona. Druga generacija Mazde 121 bila je zaobljena, opremljena, tehnološki napredna, udobna, inteligentno koncipirana i kontroverzna do beskraja. Dakle apsolutna suprotnost onoj prvoj generaciji koja je bila kockasta, bez opreme, tehnološki prosječna, klasičnog koncepta i u prometu skoro neprimjetna. No promjene ponekad ne ispadnu kao nešto pozitivnom a to pak druga 121-ica savršeno dokazuje. Užasna iz ama baš svakog kuta iz kojeg je dolazio pogled na jajolik dizajn i ovalne detalje porazbacane uzduž i poprijeko karoserije. Poguban za san, te savršen za dobivanje glaukoma, ali i jedan od onih automobila koji u slučaju napola otvorenih očiju ponekad doista izgledaju kao da su na šasiju montirani naopako.

Dakle koliko god da je Mazda imala nove ideje, te redefiniranu filozofiju i pristup tržištu, realno gledano sve to nikako nije prošlo, jer su u Mazdi s modelom 121 druge generacije zapravo samo uspjeli upropastiti „klasiku“, a ne ponuditi „novu eru“.

Pitam se zašto ovi ljudi gledaju na suprotnu stranu od Cayennea. foto: PCA

03. Porsche Cayenne

SUV-automobili – amerikanizirana nakupina lima nalik terencima, ali bez ikakvih hvale vrijednih terenskih sposobnosti i osobina. Praktičan odraz demonstracije sile novčanika i bankovnih računa nekih od vlasnika, te modeli uz čiju opremu pod obavezno dolazi i poremećaj osobnosti. U pravilu na svi SUV-modeli imaju istu priču, no jednog od njih bez ikakvog premca treba izdvojiti, a to je Porsche Cayenne prve generacije.

Razloga je nekoliko, no najveći se svodi na dizajn. Jer osim što u bijeloj boji stražnji kraj Cayennea izgleda poput nekog malo modernijeg frižidera, još je smješniji pogled na automobil u cijelosti. Ako ćemo realno, Porsche Cayenne zapravo izgleda kao 911-ica koju su hranili pivskim kvascem i zaboravili na radijatoru u kuhinji. Zapravo bi adekvatnije bilo opisati Cayenne kroz lijenost dizajnera kojima se jednostavno nije dalo izmisliti nešto potpuno novo, no na kraju se cijela priča oko ovog automobila jednostavno svodi na neukus i nemar uzrokovan čistom veličinom i znakom koji se na automobilu nalazi (uz doplatu, ako je u koloru).

Uglavnom, kako god bilo, jedna činjenica ipak ostaje: Porsche Cayenne predstavlja jedan od najružnijih automobila koji su ikad vidjeli svjetlo dana i za mnoge je pojava upravo tog modela označila novu eru u kojoj svijet automobila baš i nije posložen onako kako treba. A za sve ostalo, tu su ruski mafijaši i mat-crna folija.

Ford Scorpio kao oda slabovidnosti. foto: Parkers

02. Ford Scorpio

Prvi je Scorpio već na reklamnim fotografijama razvlačio osmijeh na lice. Automobil je na tim oglasnim duplericama bio crne i tamno-crvene boje. Velik, širok i moćan. Nazivno nalik Sierri, samo za još koji konfekcijski broj veći, što je u svakom slučaju bilo impresivno.

Razvoj ovog modela pokazao je sto i jednu boljku s kojom se Ford u tim vremenima itekako borio, te je pod kraj proizvodnje prve generacije Scorpia bilo potrebno vratiti kupce u Fordove salone i pokazati im evolucijski slijed za dotični model. No umjesto rekordne prodaje tada nove generacije modela, većina je iz salona odlazila vrišteći od smijeha, jer Ford Scorpio druge generacije sa svojim je tužnim prednjim krajem djelovao poput klauna. Općem dojmu nisu pomgle ni bočne linije kakve ni pijani školarac na satu tehničkog odgoja s krivuljarom u ruci nije mogao nacrtati. Stoga vrijedi zaključiti kako je Scorpio druge generacije bio jednostavno odvratan. Dapače, jedan od novinara za renomirani britanski časopis Top Gear, odnosno čovjek po imenu Quentin Wilson, u svom je video-elaboratu dotični Scorpio druge generacije opisao automobilom koji je zajednički dizajniran od strane Raya Charlesa i Stevieja Wondera. I to je zapravo savršen opis Forda koji je prednjim dijelom bio jako nalik na žabu.

01. Nissan Juke

Iako prodajni rezultati ne idu u prilog mjestu na kojem se Nissan Juke našao na ovoj listi cirkuskih nakaza, ovaj se automobil s dobrim razlogom našao ovdje. A razlozi su jednostavni i ukratko se svode na to što Juke samom svojom pojavom izaziva mučninu za sve one koji su ikada u glavi spajali pojmove “automobil” i “lijepo”.

Same brojke vezane uz prodaju ovog pokretnog povoda za glaukom ne želimo znati ni u općenitom smislu, jer iste samo jasno predstavljaju dokaz nezainteresiranosti današnjih kupaca novih automobila, tj. ekipu kojoj je važniji popis opreme nego izgled i upotrebljivost automobila koji kupuju. U toj maniri, tj. tim očima vrijedi gledati prema ovom japanskom čudovištu s dislociranim svjetlima i karoserijom koja niti iz jednog kuta ne pokazuje čak ni natruhe bilo kakve smislenosti. Dapače, Juke se s boka sastoji od linija koje baš i ne asociraju na trijezne dizajnere koji dobnom granicom ne sežu u srednju školu, tj. na maturalac četvrtog A.

Nissan Juke predstavlja odraz današnjeg svijeta nezainteresiranosti, kontroverzija, jeftine odjeće i prizemne komunikacije na nekoj od društvenih mreža. Riječ je o automobilu koji se bez ikakvog problema mogao usporediti s Facebook–profilom neke starlete – pun svega i svačega, atraktivan u nekim segmentima, te s hrpom „lajkova“ koji stižu sami od sebe. No već na drugi pogled postaje jasno da je cijela priča apsolutno lažna, jadna i predstavlja tek prazan pokušaj privlačenja masa putem kontroverzi od kojih se sastoji. To je ono što zapravo razočarava vezano uz ovaj automobil, jer realno gledano, Juke nije trebao ispasti ni upola toliko „poseban“ da bi prodajni rezultati bili pozitivni. Dovoljno je bilo osmisliti malo bolju priču oko ideologije koja iza tog modela zapravo stoji, te je popratiti s nekolicinom svima shvatljivih reklama. Ovako Juke ispada tek još jednom kontroverzom i praznom pričom na tržištu, što ga već samo po sebi čini ružnim.

