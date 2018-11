Rusija – je li ovo najveći idiot u prometu?

Svi smo imali situacija gdje bi u datom momentu najradije izašli iz automobila i nekom tikvanu koji ni sam ne zna što bi sam sa sobom na cesti otvorili vrata i sasuli mu zube u grlo. OK, možda ne baš svi, no izuzev sebe samog poznajem nekolicinu ljudi kojima je takvog što palo napamet. No nismo napravili ništa tome slično. Zašto? Jednostavno – zato što smo normalni. no nažalost ima i onih koji baš i nisu…



Ako bih realno gledao, kod nas doista ima svakakvih pripadnika svakodnevnog nam prometnog kaosa. Ima onih koji se boje svojih automobila, pa voze dvanaest kilometara na sat čelom naslonjeni na vjetrobransko staklo. Nadalje, ima onih kojima „žmigavac“ predstavlja stavku s popisa dodatne opreme za automobil, pa zatim onih koji voze kao da su jedini na svijetu, onih koji svoje automobile ostavljaju doista posvuda i na raznorazne načine smetaju normalnom funkcioniranju prometa i onih koji umjesto da paze u prometu, radije tipkaju na mobitel ili nešto čak i gore od toga. Uglavnom, ima nas svakakvih.



U pravilu ne volim generalizirati oko ponašanja ljudi u prometu, jer niti ja nisam bez grijeha, obzirom mi se zna dogoditi da se javim na mobitel bez hands-free uređaja i znam zakopati papučicu gasa daleko u pod i voziti kao da sam svoj automobil zapravo ukrao, no isto tako pazim gdje i kako parkiram, ne zauzimam osamnaest parkirnih mjesta i ne prolazim kroz crvena svjetla ma koliko da mi se u momentu paljenja istog na semaforu zapravo žuri. Dakle trudim se…baš kao i (najvjerojatnije) većina sudionika u prometu.

Često prokomentiram kako u našim krajevima doista živi hrpa idiota i kako baš ja imam sreće naletjeti upravo na njih u svojim svakodnevnim prometnim avanturama, no s druge strane znam da i nije baš tako jer svaki tjedan dobivam novi uvid u situaciju u Rusiji.

No zašto Rusija?



Jednostavno zato što tamo često naizgled ne funkcionira ama baš ništa – od politike, policije, preko nekih kulturoloških obilježja, općeg mentaliteta, poslovanja i onog što me u ovom času i u kontekstu teme ovog teksta najviše zanima – prometa.

Svaki tjedan mi na mail stiže kompilacija video-uradaka običnih ljudi koji su zbog pomanjkanja prava na cesti jednostavno počeli snimati svaki svoj pokret za volanom i ti su video-uradci često jednostavno van pameti, jer to što se događa na ulicama gradova u Rusiji jednostavno nije normalno ni na kojem jeziku. Ne, snimanje nipošto nije obavezno i građani to zapravo samoinicijativno rade, jer česti su slučajevi da se npr. dogodi sudar za koji Policija jednostavno nema baš previše volje utvrditi krivnju, a i čest je slučaj da se nakon nekog napada na ulici uzrokovanog nečim sasvim minornim od strane Policije i sudstva izjednačava krivnja, što nikako nije u redu. Zato se ekipa pametno sjetila i danas na ruskim prometnicama rijetki ne snimaju svoju vožnju i avanture u prometu.

S obzirom na sve što sam već do sada od video-materijala imao prilike vidjeti sa oznakom “made in Russia” zapravo me takav potez nimalo ne čudi, jer na ulicama te zemlje događa se doista svašta – od tučnjava, prestrojavanja jednih na druge, naglih ubacivanja i kočenja, udaranja po pješacima na „zebri“, gaženja slučajnih prolaznika i sličnog, pa sve do slijetanja vojnih helikoptera nasred auto-ceste, pucanja iz Kalašnjikova na “zebri”, te teških premlaćivanja onih koji snimaju iz automobila, a da pri tome izuzev dotičnog snimanja nekog ekscesa u njemu uopće ne sudjeluju.

Dakle slobodno se da zaključiti kako doista ima svega u majci-Rusiji.

Nakon sati i sati gledanja svega toga u čudu i nakon što svako toliko s ekipom uz kavu prokomentiram neki od tih spomenutih video-zapisa, mislio sam da me više ništa ne može iznenaditi i kako sam zapravo vidio sve, no ovo što me jutros dočekalo u mom digitalnom poštanskom sandučiću jednostavno je nevjerojatno – i to na najgori mogući način.



Naime, apsolutno degenerična osoba za volanom nekog UAZ-ovog terenca iz vremena hladnog rata ne samo da se ponaša kao da je sama na svijetu, već s guštom i snima, te kompilira sve te svoje eskapade u prometu. No time zapravo nisam rekao ništa, jer kada pogledate video-uradak kojime se „gazda“ očito hvali i pred ekipom ispada „cool“, pretpostavljam da ćete ostati šokirani i zaprepašteni, te ljuti isto kao što sam bio i ja kada sam tih skoro četiri minute i naizgled vječan niz savršeno kretenskih situacija i vožnji jutros pogledao. Možda bih to trebao gledati bez nekih emocija, no jednostavno se automatizmom stavljam u situaciju da neka takva budaletina naleti na mene ili me otjera s ceste u sudar ili još nešto gore od toga i jednostavno si ne mogu pomoći.



Da, znam…prije nekoliko godina su kod nas po cestama operirali raznorazni majmuni koji su gazili maćuhice, prevrtali se po ravnoj cesti i krovom kupili tramvajske stanice, te hrpetina kretena koji su mislili da pijani mogu parirati Michaelu Schumacheru, te su nakon gaženja ljudi po cesti kao rezultatno stanje za kaznu odlazili studirati u Švicarsku. Bilo je i onih koji su nekim čudom bez domovnice i prebivališta u Hrvatskoj uspjeli nekim čudom dobiti vozačku dozvolu i preko trideset evidentiranih teških prometnih prekršaja bez ikakve izrečene kazne, a ako ćemo realno i dan-danas nekima jednostavno nije jasno zašto se ne bi vozili preko 100 kilometara na sat brže od ograničenja brzine, i to po mogućnosti nevezani, pijani i u suprotnom smjeru.

Dakle i u lijepoj našoj doista žive idioti bez ikakvog pojma odgovornosti i kulturnog ponašanja, no ako već ništa drugo takvi su u našim krajevima (zasad) još uvijek u manjini.



Pretpostavljam da to nema smisla posebno apostrofirati, no naravno da je glupa i nepotrebna svaka takva situacija koja podrazumijeva majmuna za volanom i svu silu savršeno idiotskih manevara no ovo što dotični mladi gospodin radi po cestama u Rusiji ne samo da nije normalno, već je (očito) i učestalo, a u tome i vidim najveći problem, jer mi jednostavno nije jasno kako takav čovjek u bilo kojoj civiliziranoj zemlji i dalje može biti za volanom i ugrožavati ljude na sve moguće i nemoguće načine.

Uostalom, pogledajte video-uradak, pa će vam otprilike sve biti jasno.