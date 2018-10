Radujte se prekupci – ovo je najpoželjniji Porsche 911

Limitirana serija? Hm…znači opet jedan Porsche koji služi da bi pojedinci zaradili nešto novaca.

Samo ovaj puta 911-ica zrači na doista poseban način.

Eto ga – der noje elfer spidsta. foto: Porsche

Kada su u pitanju rođendanski pokloni, svi mi uvijek nešto kompliciramo. Pogotovo kada je osoba starijeg datuma (tj. godine) proizvodnje. Uglavnom, tako je i s automobilima – pogotovo ako listu poklona sastavljaju ljudi bez smisla za humor, tj. djelatnici Porschea.

Porsche Speedster koncept bio je posebno dobar rođendanski poklon. Ali i previše neozbiljan za proslavu sedam desetljeća postojanja jednog od najslavnijih prezimena iz svijeta automobila. U početku je predstavljen u Zuffenhausenu 8. lipnja ove godine, kako bi naglasio točan datum od prije 70 godina, kada je prvi Porsche 356 dobio legalnu knjižicu vozila i dopuštenje za cestovnu upotrebu.

Dakle, riječ je o svojevrsnoj demonstraciji sile i tradicije.

Prvi je koncept bio previše neozbiljan. foto: Porsche

Porsche 911 Speedster bio je potpuno upravljivi koncept za kojeg su mnogi priželjkivali ulazak u serijsku i istovremenu ograničenu proizvodnju. No konceptni automobil ispao je previše neozbiljnim, pa je Porsche upravo objavio drugi koncept sa sufiksom Speedster. I gle čuda, sve se odvilo taman na vrijeme, pa je ova moderna (i druga po redu) konceptna izvedenica Speedstera zasjala pod reflektorima na salonu automobila u Parizu.

Ali ovaj puta je službeno potvrđeno da će tzv. „repete-Speedster“ stvarno ući u serijsku proizvodnju – i to s ukupno 1,948 primjeraka, kako bi se sve skupa podudaralo s datumom godišnjice tvrtke.

Dakle, pred vama je Porsche 911 Speedster u svom drugom (i navodno) za proizvodnju spremnom izdanju. Premijerno je prikazan u tzv. „Guards Red“ crvenoj boji – baš kao i njegov najslavniji prethodnik u obliku 930 Speedstera iz 1988. godine. No za razliku od spomenutog Speedstera s kraja osamdesetih, koji je ideološki baziran na Carreri, ovaj je novi Speedster uvelike naslonjen na GT3 verziju modela. Samim time je ovaj pomalo čudnovati topless-911 svojevrsna kombinacija tradicije, performansi i najnovije tehnologije. I to je zapravo savršen spoj.

Doduše, šasija svoju bazu vuče od Carrere 4 Cabriolet, ali ovjes, pogonski i mjenjački sklop, te samo srce automobila u obliku 500 konja jakog „šestaka“ u sklopu ovog automobila dolaze kao transplantati iz 911-ice s oznakom GT3. Dakle, Speedster je s jedne strane elegantan odraz novih vremena u kojima živimo, dok s one druge ide kao kuga i sposoban je vozaču razmjestiti organe tijekom divljanja po cesti ili stazi. U prijevodu: prava idila ili još bolje rečeno savršen spoj svih svjetova galaksije 911.

Službeno priopćenje za medije navodi još hrpetinu toga – od potencijalnih popisa opreme, preko datuma izlaska na tržište, pa sve do floskula na kakve smo već odavno oguglali. Stoga nema smisla kvariti itekako pozitivan dojam koji ova 911-ica ostavlja.

Umjesto toga donosimo kratak pregled svih onih prelijepih topless-modela koji su u svom Speedster-izdanju kumovali ovom (drugom po redu) konceptnom automobilu.

A onda slijedi iščekivanje do dana kada Porsche ovaj automobil doista pusti s lanca u prodaju. I samo se vrijedi nadati da sudbina za Speedster neće biti ista kao i s 911R, tj. u raljama prekupaca i ekipe koja sve vrijednosti i posebnosti utapa u što je moguće lakšoj zaradi.

No o tome nekom drugom prilikom.

Zasad uživajte u fotografijama.

993 kao Speedster koji se nije trebao dogoditi. foto: Petrolicious

Ne tako davni 997 Speedster. foto: Porsche