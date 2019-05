Poklanja se Alfa 145 – Evo kako može postati vaša!

Kako bijaše sa Civicom, tako i sada s Alfom…

Kako smo rekli kada je Honda bila aktualna, za poklanjanje svakog od automobila izmislit ćemo neki pravedan način odabira kome oko toga dotični ide u ruke. Za sudjelovanje u dijeljenju Honde bio je dovoljan “hashtag”, a za Alfu ćemo mrvicu otežati stvari.

Uglavnom, za Alfu kao drugi u nizu automobila koje poklanjamo potrebno je napraviti ovo:

1. Biti fan naše Facebook stranice

2. Biti pretplatnik našeg YouTube kanala

3. Imati mail-adresu

4. Biti voljan stati pred kameru kod preuzimanja ključeva

5. Obavezati se na jednu godinu registracije (da ne bi bilo “za dijelove” ili preprodaju)

6. Biti voljan još jednom stati pred kameru i gostovati u “emisiji” 4 Kotača Apokalipse nakon 6 mjeseci vlasništva kao poseban gost

7. Razumijeti kako se radi o talijanskom automobilu na Sotonino gorivo

Kako sudjelovati (ovaj put):

U sklopu objave ovog drugog po redu kratkog i vrlo informativnog teksta na našoj Facebook stranici, potrebno je okinuti komentar (na ovom linku) u sklopu kojeg će se nalaziti i hashtag #ijabimehaničarazakuma. No ovaj puta je potrebno u kratkim crticama objasniti zašto pobogu želite postati vlasnikom preko dvadeset godina starog “glorificiranog Fiata”. I to onog s oznakom JTD. Dakle, bit će potrebno malo mašte, ali zadatak i dalje nije težak.

Roman (aka. “Rampa”) vam poklanja Alfu 145 1.9 JTD foto: Automobili

A sad malo o automobilu koji vam u ovoj “rundi” Roman poklanja:

Alfa Romeo 145 1,9 JTD

– vozio ga je Roman (aka Rampa) – i to punih 1,674 kilometra

– ne zna se koji je Roman vlasnik

– automobil je crvene boje

– ventilacija proizvodi čudne zvukove

– na sebi ima oznaku JTD, što u prijevodu znači dizel – i to talijanski

– stražnji brisač nema metlicu, pa je tijekom puta dobio metlu

– zvuči poput Interceptora iz Mad Maxa

– nakon kupnje je ispoliran i kemijski očišćen – dakle, nema grinja

– upaljena je lampica od injektora (i ne zna se zašto)

– ima odlične felge i poprilično loše gume

– preživio je 22 kilometra makadama

– desni far ponekad ne radi, pa ga je potrebno mlatnuti šakom da bi proradio

– akumulator je na respiratoru, odnosno češće nema struje nego ima

– cd-player radi i odlično reproducira klasiku

Posebna napomena: registracija je istekla, a hoće li Alfa proći tehnički pregled, samo zvijezde znaju.

Posebna napomena dva: Alfa je u privatnom vlasništvu i poklanja je Roman. Dakle, ne neka udruga. Ne portal i ne neka multinacionalna korporacija, već (kako to u zakonu nazivaju) fizička osoba.

Ova Alfa Romeo 145 može biti vaša…

Uglavnom, ova Alfa 145 1,9 JTD predstavlja drugi od ukupno 5 automobila koji su bili na “Road Tripu” i preživjeli. U to je vrijeme bila registrirana, ali sada više nije. No to i nisu toliko crne vijesti, jer je upravo ovaj automobil jedini oduševio sve nas tijekom puta. S jedne strane nije krepao (što definitivno nismo očekivali), dok s one druge u vožnji predstavlja automobil u kojem je stvarno moguće guštati iz zavoja u zavoj. A još k tome i malo troši (što je Romanu od saveznog značaja).

Samim time će nekome ova Alfa čak i bez registracije donijeti onaj dašak talijanskog šarma i bezvremenskog dizajna u život. A to je u svakom slučaju nešto pozitivno. Ili se barem na momente tako čini.