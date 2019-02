Otključavanje auta bez ključa, samo otiskom prsta! Jesmo li sigurni da to želimo?

Hyundaijevo otključavanje otiskom prsta pet puta je sigurnije i dostupno već u prvome kvartalu 2019. godine!

Your Finger Could be Your Next Key: Hyundai Reveals Smart Fingerprint Technology – https://t.co/cPYZR7TkvE pic.twitter.com/YkT0yVlYr0 — TFLcar (@TFLcar) 27. prosinca 2018.

Već imamo puno elektronskih uređaja koje se otključava otiskom prstiju kao što su prijenosna računala i pametni telefoni i pri tome ne spadaju u jako skupu kategoriju, tako da to i nije neka novost. Novost je u tome što otključavanje automobila otiskom prsta želi već od ove godine uvesti Hyundai za otključavanje svojih automobila.

Tako zvana ‘fingerprint technology’, odnosno tehnologija otiska prsta sada je stvarnost. Hyundaijevo otključavanje otiskom prsta navodno je pet puta sigurnije od klasičnog ključa i dostupno će biti već u prvome kvartalu 2019. godine. Hyundai koristi dva otiska prsta, jedan za otključavanje vozila, a drugi za pokretanje motora. Uz pomoć biometričkog senzora na ručki vrata i drugome na čitaču pokraj upravljača. Hyundai tvrdi kako je otisak prsta navodno pet puta sigurniji od klasičnog ključa, te kako su šanse za pogrešku 1:50.000.

Napredak tehnike pokušava smisliti nove pristupe tradicionalno jednostavnim radnjama oko automobila. Bacite ključeve, dovoljan je otisak prsta. Prsti na ruci su očito postali jako vrijedni i u opasnosti su od kradljivaca automobila, no ne bojite se, neće pristupiti grubim nekadašnjim metodama odsijecanja prsta da bi ih mogli staviti na led i s njima otvoriti vaš automobil. Sada je lopovski pristup puno sofisticiraniji, kradu otiske s predmeta ili najjednostavnije s čaša i flaša koje ste koristili.

No, i za to ima rješenje, ako koristite otisak nožnih prstiju, toga se lopovi ipak neće dosjetiti, no, onda je praktičnost ovog sustava za korištenje vlasniku krajnje nepraktičan, jedino ako cijele godine ne vozi u japankama…