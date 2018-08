Novo označavanje goriva na benzinskim crpkama u Hrvatskoj!

Na svakom pištolju za gorivo i mjernom uređaju za gorivo na benzinskoj crpki, kao i na već novim vozilima, stajat će posebne oznake o udjelu biogoriva, odnosno o vrsti plinovitih goriva!

Nove oznake goriva na benzinskim pumpama… foto: Automania

Direktivom Europske unije definira se infrastruktura za alternativna goriva u cijeloj EU. Ta Direktiva obrađuje alternativna goriva, odnosno njihovu jasniju prezentaciju građanima koji žive na prostoru Europske unije. Izađimo iz birokratskih okvira i pogledajmo što to konkretno znači za krajnje potrošače. Direktiva, naime, određuje novo označavanje vrsta goriva, od 12. listopada, koje će biti primjerno na benzinskim crpkama na svakom tipu goriva. Također, te nove oznake bit će postavljene u neposrednoj blizini čepa spremnika za gorivo na novim vozilima, a bit će prezentirane i u priručnicima za nova vozila, kao i kod distributera vozila. Pritom se misli na mopede, motocikle, tricikle i kvadricikle, osobne automobile, laka gospodarska vozila, teška gospodarske vozila te obične i putničke autobuse.

Izgled i sadržaj dodatnih, neobaveznih informacija na mjernom uređaju za prodaju motornih benzina. foto: HAK

O čemu se konkretno radi? Naime, od sredine listopada na svakom pištolju za gorivo i mjernom uređaju za gorivo na benzinskoj crpki, kao i na već spomenutim novim vozilima, stajat će posebne oznake. Uz svaki motorni benzin stajat će oznake poput E5, E10 ili E85 na primjer (standardizirana kružnica i slovno-brojčana oznaka, na slici). Ona će potrošačima govoriti koliki je maksimalni postotak etanola u gorivu (E5 do 5 posto, E10 do deset posto…), odnosno biogoriva u gorivu. Vrijednost etanola je važna, jer mnogi motori automobila ne reagiraju najbolje na više vrijednosti etanola, koji može nagrizati određene materijale (plastika, guma, aluminij…). Procjena je, naprimjer u Njemačkoj, da 90 posto svih automobila može koristiti E10 goriva bez većih problema. Prema svim izvorima, najčešća oznaka goriva na hrvatskom tržištu će biti E5, što znači za motor najmanje agresivnih do 5 posto etanola u gorivu.

Preporuka je, također, da vlasnici svih starijih vozila pitaju distributere koju količinu biogoriva podnosi njihov automobil – kako bi mogli točiti ispravno gorivo. To se odnosi i na dizelska goriva. S njima i njihovim označavanjem će biti ista procedura kao i s benzincima, ali s jednom razlikom. Dizelska goriva bit će označavana kvadratom i slovno-brojčanim oznakom, naprimjer: B7 ili B10. U ovom slučaju B7 znači do 7 posto udjela biogoriva (metilni ester masnih kiselina). Kvadratom i slovnom oznakom XTL označit će se sintetička dizelska goriva (nije dobiveno iz sirove nafte). Kao i kod motornog benzina, odnosno etanola, i kod dizela i njegove bio komponente također će trebati provjeriti usklađenost s vozilom koje imate.

Izgled i sadržaj dodatnih, neobaveznih informacija na mjernom uređaju za prodaju dizelskih goriva. foto: HAK