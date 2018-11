Kada bi trebalo zamijeniti motorno ulje?

U današnje vrijeme vozači se sve češće pitaju “kada trebam zamijeniti motorno ulje?” Kako odgovor na to pitanje nije uvijek jednostavan i ovisi o više čimbenika, probat ćemo na što jednostavniji način obuhvatiti ih i dati vam odgovor na to pitanje.

Pitanje “kada trebam zamijeniti motorno ulje?” danas vlasnici vozila postavljaju češće nego ikada! foto: Napaonline

Još do nedavno ulje u motoru se moralo zamijeniti već nakon par tisuća kilometara, a danas se mijenja i na 30.000 km ili više u modernim motorima.

Istodobno, proizvođači vozila, u nastojanju da se usklade s EURO normama o emisijama štetnih sastojaka iz automobilskih ispuha ili ograničenja potrošnje goriva, povećavaju intervale zamjene ulja uz sve strože zahtjeve u specifikacijama za maziva, uglavnom u pogledu njihove kompatibilnosti sa sustavima za obradu ispušnih plinova.

Pitanje “kada trebam zamijeniti motorno ulje?” danas vlasnici vozila postavljaju češće nego ikada, a odgovor nije uvijek jednostavan.

Kako bi odgovorio na ovo učestalo pitanje, Motul je osmislio, program “Lubricant Advisor” koji omogućuje pronalaženje svih tehničkih podataka o mazivima za sve vrste vozila kao što su: motocikli, osobni automobili, komercijalna vozila, poljoprivredni i građevinski strojevi.

Što sve utječe na interval zamjene ulja?

Zbog zahtjeva proizvođača vozila za sve duljim intervalom između servisiranja, a time i intervalom zamjene motornog ulja, došlo je do potrebe za ubrzanim razvojem tehnologije samih maziva. Intervali servisiranja strogo su definirani od strane proizvođača vozila i za moderne motore kreću se u rasponu od 15.000 km pa sve do 50.000 km (u određenim uvjetima)! Što to znači za motor, njegove performanse i pod kojim se uvjetima to može postići?

Razina kvalitete maziva koja se mogu nositi s takvim zahtjevima i produljenim intervalima određuje se specifikacijama koje propisuje proizvođač vozila. Za njih su također definirane i minimalne performanse maziva prema zahtjevima novih tehnologija motora i sustava za preradu ispušnih plinova.

Često pitanje vlasnika vozila (pa i nekih servisera), je kako je moguće da motor postigne takve preporučene intervale zamjene ulja i da li je to za njega štetno?

Kako bi odgovorili na to pitanje, potrebno je prvo definirati stvarne intervale održavanja, uzimajući u obzir upute proizvođača i posebne uvjete korištenja vozila. Kako proizvođač ne može znati način i uvjete korištenja svakog vozila, on definira te intervale po rezultatima laboratorijskih testiranja.

Na temelju njih i uzimajući u obzir kako su stvarni uvjeti vožnje daleko teži od laboratorijskih i predstavljaju dodatan napor za motor, proizvođač definira maksimalne intervale održavanja (koji se onda navode u priručniku vozila).

Ti intervali su definirani kao maksimalni mogući, uz napomenu da otežani uvjeti rada motora doprinose njihovom smanjenju. Koji su to otežani uvjeti korištenja vozila koji utječu na smanjenje maksimalnog intervala zamjene ulja koji su navedeni u priručnicima proizvođača?

Teški uvjeti vožnje koji mogu utjecati na smanjenje intervala zamjene ulja su:

• Kratke relacije vožnje

• Kratko korištenje vozila

• Uvjeti čuvanja vozila (visoka vlažnost, visoke i niske temperature, temperaturne oscilacije…)

• Teško opterećenje vozila

• Česte vožnje gradom uz česta zaustavljanja, kočenja, niži okretaji i male brzine

• Česte vožnje po usponima

• Često i kontinuirano korištenje vozila pri visokim vanjskim temperaturama

• Često paljenje i rad motora pri niskim temperaturama

• Vuča prikolice s teretom

• Vožnja u uvjetima visokog onečišćenja (prašina, vlažnost, vožnja po zemlji i bijelim cestama)

• Korištenje neprikladnog goriva (npr. goriva s visokim udjelom sumpora i biogorivo)

Iz tog razloga proizvođači vozila često putem senzora prikupljaju puno više informacija od pređene kilometraže. Među podatcima koje analiziraju nalaze se: informacija o proteklom vremenu, temperaturi ulja i brzini rasta temperature ulja, prisutnosti mikročestica, tlaku ciklusa podmazivanja, potrošnji goriva, razini ulja u spremniku, temperaturi sustava hlađenja, opterećenju i brzini rada motora pa sve do učestalosti upotrebe kočionog sustava…

U većini slučajeva proizvođač definira intervale održavanja na temelju idealnih uvjeta korištenja vozila. Uzimajući to kao bazu a uz pomoću algoritama, centralni kompjuter vozila može odrediti ne samo koliko kilometara je vozilo prešlo, već i pod kojim uvjetima. Na taj način mijenjaju se intervali održavanja, koji više nisu fiksni već fleksibilni. Odluka o prelasku na fleksibilne intervale održavanja donosi vlasnik (ili servis) i ima smisla samo kada su uvjeti korištenja vozila idealni.

U protivnom, intervali izmjene ulja mogu se znatno smanjiti. Na primjer, ako proizvođač postavlja interval izmjene ulja od 15.000 km do 30.000 km (ili svakih 12 do 24 mjeseca), velika je vjerojatnost da će interval biti smanjen na manje od 10.000 km (i manje od 12 mjeseci) ako je centralni kompjuter vozila zabilježio da su uvjeti korištenja vozila osobito teški.

Treba napomenuti da se intervali zamjene ulja uvijek postavljaju u kilometrima a istodobno i u mjesecima, pa se stoga zamjena ulja mora obaviti kad je zadovoljen jedan od ta dva uvjeta, imajući u vidu ne samo prijeđene kilometre već i otežane uvjete korištenja vozila.

Mogući servisni intervali na primjeru benzinskog motora

U Motul motornim uljima ugrađena su znanja Motulovih stručnjaka kao i mnoge inovacije. Od prve benzinske crpke u Pennsylvaniji pa do najmodernijeg laboratorija, Motul proizvodi odraz su ciljeva Motula za poboljšanjem svojih proizvoda i kontinuirani rad na inovacijama. Motul je još davne 1953.g plasirao prvo multigradno motorno ulje na tržište dok je 1966. stvorio Century 2100, prvo polusintetičko motorno ulje na svijetu, Inspiriran Motulovim pobjedama na raznim utrkama, Motul 300V rođen je 1971. godine i postaje prvo potpuno sintetičko ulje na svjetskom tržištu.

Kada se u motoru nalazi Motul motorno ulje inspirirano jedinstvenom pobjedničkom formulacijom iz 300V i testirano u najzahtjevnijim uvjetima kao što su trkaće staze, budite sigurni i u povećanje snage motora, izvrsno podmazivanje i optimalnu zaštitu.

Za više informacija o proizvodu za vaše vozilo ili ako želite postati njihov partner kontaktirajte TEHNOLUB – ovlašteni uvoznik Motul proizvoda za Hrvatsku.