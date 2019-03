Dolaze li nam obavezni zračni jastuci u automobile – ali s vanjske strane!?

Uprava tvrtke ZF najavila je kako već pregovaraju s brojnim proizvođačima automobila, a prvi primjerci na tržište bi trebali stići najkasnije krajem 2020. godine.

Nakon odluka Europske unije kako će uskoro svi novi automobili morati dolazi s automatskim ograničenjem brzine, te nove uredbe UN-a o obaveznoj ugradnji sustava za autonomno kočenje, o kojoj se dogovorilo se u Ženevi proteklih dana stiže nam još jedna novotarija. Ovaj puta ništa vezano uz brzinu već uz sprječavanje posljedica ako ova prva dva sustava “zakažu”.

Radi se o njemačkoj ZF grupaciji (ZF skraćeno), koja se već dulji niz godina bavi proizvodnjom raznih komponenta za autoindustriju, te njihove proizvode možete naći kod mnogih renomiranim automobilskih brendova.

Kako ZF sigurnosti vozila i putnika u njemu uzima izuzetno ozbiljno, te su “inovativnim” načinom razmišljanja “izvan kutije”, odlučili zračne jastuke smjestiti van kutije (ovaj puta tu kutiju zamislite kao nekakvo SUV vozilo).

No iako nam se čini da smo tu ideju u nekoj varijaciji na temu već negdje vidjeli, nemojte misliti da je ideja inspirirana “kaktusima”, jer u ZF-u na ovome rade već desetak godina, a sada su konačno spremni za široku proizvodnju i komercijalnu primjenu, te bi prvi automobili s njima mogli biti opremljeni već 2020. godine.

Za razliku od onih unutrašnjih zračnih jastuka koji su predviđeni da ublaže udarac ljudskog tijela u dijelove automobila, ovi vanjski zračni jastuci su puno veći i napravljeni su da ublaže udarac automobila u automobil, baš kao i Bumper Car u lunaparku. Kako bi to sve funkcioniralo osim samog jastuka tu se nalazi niz različitih senzora koji prate prepreke s bočne strane vozila putem radara, kamera i LIDAR-a, a upravljačka elektronika je zadužena da prepozna je li situacija koju analizira bezopasna ili je sudar neizbježan.

What if we put airbag technology on the outside of the car? https://t.co/28iJZN3SNk pic.twitter.com/es3JVAX3H7 — The Exchange (@SciEntExchange) 15. veljače 2019.