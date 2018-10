VIDEO: Što će se dogoditi ako mjenjač u vožnji ubacite u rikverc?

Nemojte nikada pokušati u vožnji prebaciti mjenjač u rikverc, ako vam je imalo stalo do automobila (a i do sebe samog)…

Ljudi rade svakakve gluposti što iz znatiželje, što iz neke ludosti opravdavajući svoje postupke izjavom kako je to sve u znanstvene svrhe, no neke stvari ne treba raditi, jer ako ste mazohist prema sebi, ne morate biti i sadist prema vlastitom automobilu.

Mike nam je već poznat po svojim prijašnjim videima u kojima je testirao sve i svašta, što su tražili njegovi fanovi, no ovog puta se odlučio za temu koju su njegovi gledatelji najviše očekivali. No kad već ima ljudi poput Mikea s YouTube kanala AutoVlog, koji su pokušali potrgati ovaj saznati što će se dogoditi ako (pazite sad ovo) automatski mjenjač prebacite u rikverc za vrijeme vožnje, onda je red da to i podijelimo s vama.

Vjerojatno ste očekivali nekakav dramatičniji ishod, no elektronika tome i služi. No kako ne želimo da budete razočarani, iskopali smo za vas jedna sličan test koji prikazuje što bi se dogodilo da to isto pokušamo napraviti s ručnim mjenjačem!?

Da dobro ste pročitali, netko (MasterMilo82) je zaista išao silovati automobil i namjerno ubaciti u krivu brzinu za vrijeme vožnje kako bi otkrio što će se točno dogoditi. Pogledajte (i nemojte pokušavati sami).