VIDEO: Ugradnja muzike u auto, na jedan posve krivi način

ICE, ICE baby… Kad silom guraš tamo gdje ne treba!

Da mislimo na muziku, ali ne na dotični hit iz 1990. od Vanilla Ice uz kojeg smo pokušavali bacati čudnu koreografiju, već mislimo na ICE (in car entertainment), što bi uključivalo more kojekakvih audio i video “naprava” koje ljudi ugrađuju u svoja vozila.

Naime jedna od prvih stvari koju većina napravi na svom autu, je ugradnja muzike u auto tj. izmjena serijskog ozvučenja, ugradnja bolje centralne jedinice, ili bar samo subwoofera.

Sve lijepo piše – "Girls like the bass"

Zašto je to tako, ne možemo sa sto postotnom sigurnošću tvrditi, no pretpostavka je da ne morate biti ni tuner, ni styler da bi voljeli dobru muziku u automobilu, a dobar razlog tome je što se momci često vole folirati pred djevojkama s jačinom svog ozvučenja. Ako ih ikada pitate reći će vam kako je to nebitno, al imamo dokaz da cure vole bass i to još od ranih nogu…

Mi se sad nećemo baviti, niti ulaziti u raspravu oko pasivnih/aktivnih, otvorenih/zatvorenih woofera, nego bi se samo dotaknuli ugradnje istog u automobil, i to konkretno primjera kad ta ista ugradnja krene u krivom smjeru!

Woofer daska i čekić, dobitna kombinacija za fail

Isprva kad smo ugledali ovo čekićanje po gepeku mislili smo da je neki popravak pošao u krivom smjeru, a kad smo vidjeli što ovaj Poljak zapravo pokušava napraviti jednostavno nismo mogli doći sebi. Ne samo da je “majstor” odlučio pod mus ugraditi subwoofer u svoj auto, (jer sad ga je već kupio, i mora unutra pošto poto), već se tako preračunao za njegove dimenzije jer vjerojatno ima neku drugu mjeru za 20cm koja nema veze s realnošću.

Da ne duljimo, pogledajte video na kojem je prikazan cijeli taj cirkus koji nas je ostavio u šoku. I za kraj prije no što kliknete na play, ako tek kupujete audio sustav, ugradite ga kod nekog tko se profesionalno bavi time, ili bar netko tko je to već radio prije, jer koliko para toliko i muzike, a ovom Poljaku pitanje je dal će woofer zasvirati…