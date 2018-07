R.I.P. – Ken Blockov Ford Escort RS Cosworth izgorio u plamenu!

Svijet je izgubio još jedan Escort Cosworth…

Ken Block je do trenutne slave došao svojim genijalnim „Gymkhana“ videima, a ne toliko svojim nastupima unutar WRC-a. Zašto je to tako doznali smo na nedavnom reliju u saveznoj državi Maine gdje je njegov Escort Cosworth svoj životni vijek završio u plamenu.

Ford Escort Cosworth je, unatoč tome što je unutar Svjetskog prvenstva u reliju bio u sjeni Toyote Celice, Subaru Impreze, a zatim i Mitsubishi Lancera, postao rally legenda i dobra cestovna izvedba može dostići vrtoglavu cijenu. Vlasnik jednog „Cossie“ Escorta je bio i Ken Block te ga je preradio za nastupe u rally natjecanjima. Samim time je pala vrijednost tog automobila kao takvog, ali s jedne strane je vjerojatno ipak bolje da takvi automobili budu voženi nego da skupljaju prašinu (i nemojmo zaboraviti vrijednost) u nečijoj kolekciji.

Ken Blok ispred onog što je ostalo od Coswortha… foto: Top Speed

Sudeći prema Kenovim izjavama do nesreće je došlo zbog poteškoća s mjenjačem koji nije promijenio stupanj prijenosa na način na koji je Ken to očekivao. To je dovoljno promijenilo Kenovu putanju te ga poslalo u poveći kamen koji je katapultirao njegovog Escorta na krov. Unatoč tome što je Block u toj fazi bio treći u ukupnom poretku tog relija ipak je jasno da je područje u kojem je on najbolji ipak zabavljanje publike svojom vožnjom. Teško da bi koji od puno boljih rally vozača mogao proizvesti spektakl poput „Gymkhane“ koja uspijeva zabaviti ljude koje automobili ni ne zanimaju. Upravo zbog toga toplo savjetujem Kenu da se posveti tome te da ostavi kojeg „Cossieja“ i za buduće generacije.