Technoimpulse Rocket Z – Off-road vozilo sa središnje smještenim motorom!

Ruski gorostas projektiran za tešku off-road vožnju “krije” Hyundai-jev središnje smješten motor…

Kako napraviti pravo i upotrebljivo off-road vozilo? Pitanje je to za mnoge! No, iz Rusije dolazi originalna ideja kako to napraviti. Uzme se dizelski motor, prijenos na sva četiri kotača, napravi visoka i čvrsta šasija, kotači postave u kutove vozila, a motor se smjesti središnje iza vozača, kao da se radi o bolidu Formule 1. Tako smo u najkraćim crtama opisali off-road vozilo Technoimpulse Rocket Z.

Rocket Z pokreće Hyundai četverocilindrični turbo dizelski motor obujma 2,5 litre i najveće snage 83 KS i najvećeg okretnog momenta 196 Nm ili snažnija verzija istog motora sa 100 KS i 170 Nm. Motor je smješten u podu iza vozačkog sjedala, a ispod sjedala drugog reda. Uz praktično nikakav prevjes karoserije ispred i iza stražnje osovine kotača daje idealan raspored mase i povoljnu točku težišta, te visoke stupnjeve penjanja na prepreke. Naravno za stalni prijenos snage na sva četiri kotača koristi se ručni mjenjač s pet stupnjeva prijenosa, a djelomični zaustavljač diferencijala je na obje osovine.

Ugrađena su dva spremnika goriva obujma 100 litara, a može prevesti ukupno devet osoba. Vozilo je široko 2,49 metara i dugačko 4,89 metara, a udaljenost karoserije od tla je čak 60 cm. Kraća verzija Rocket Z 210-91 ima četiri kotača, a napravljena je i verzija Rocket Z 310-91 sa 6×6 pogonom. Premda bi se za ovakvo vozilo koje nije ljepotan, ali na njemu je sve projektirano prvenstveno za tešku off-road vožnju, cijena je relativno povoljna. Technoimpulse Rocket Z ima cijenu od 85.000 dolara.