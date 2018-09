Chevroletov Burek na šest kotača

Za sve one ovisnike o „Monster Truck“ ideologiji destrukcije i sveopćeg pretjerivanja, tu je Chevrolet Silverado koji (pazite sad) stiže iz Češke.

I naziva se Bureko.

OK…istini za volju, Chevrolet Silverado u našim krajevima nema neku publiku. Uostalom, kao i mnogi drugi američki Pick-up kamioneti koji svojim gabaritima ne stanu ni u prometnu traku, a kamoli na parkirno mjesto, te su žedni poput Vladimira Šeksa na krstitkama. Stoga je ovaj tekst bitan otprilike kao što je bitan opis posla nekog djelatnika u sferama državne uprave ili pravoduđa u našim krajevima. No to svejedno ne znači da se svi zajedno ne možemo nasmijati, jer u ovom slučaju nije riječ samo o Pick-up kamionetu, već i o nazivu pod kojim isti dolazi na tržište.

A naziv je Bureko 6×6. I to je u hrvatskoj stvarno smiješno.

„E, frende, kakav ti je to dinosaur na četiri kotača?“

„Buraz, to ti je Bureko.“

„Ha?!? Je l’ sa sirom ili s mesom?“

„Od*ebi.“

To bi otprilike bio transkript razgovora između vlasnika ovog automobila i njegovog prijatelja kojem nije jasno o kakvom se automobilu radi. Naravno, u hrvatskoj, gdje pojam „burek“ znači nešto masno i ljude čini nepokretnima, a ne obrnuto.

Za one kojima pojam bureka ne znači hrpetinu kolesterola s mesom, sirom, jabukama ili tunom (da…i toga ima kod nas na moru), tvrtka Bureko je s ovom monstruozom na šest kotača proizvela nekima itekako poželjan automobil. Ukratko, radi se o Chevroletovom modelu Silverado, tj. o Pick-up kamionetu najnovije generacije tog američkog proizvođača. No za razliku od „klasičnog“ Silverada, ovaj s potpisom Bureka dolazi s dvije stražnje osovine i s pogonom na šest kotača.

To možda i nije toliko čudno i posebno samo po sebi, jer je Mercedesova G-klasa 6×6 s istom idejom svjetlo dana vidjela prije nekoliko godina, ali za Silverado je ovo prva takva eskapada, pa je riječ o nečem barem nazivno posebnom.

Izuzev pogona na šest (ogromnih) kotača, Bureko je na ovo čudovište montirao i svu silu luksuza – od grijanih sjedala podesivih na struju u 8 točaka, preko Boseovog audio-sustava, pa sve do posebnog X XS-100 laka s kojim su polakirane vremenskim uvjetima izložene površine. Tu je i hrpa strujnih krugova, senzora, kamera, posebna kutija za alat i još posebniji spremnik za off-road opremu (što god to značilo u praksi), a tu je i sva sila već i vrapcima na granama poznatih stavki opreme poput klima-uređaja, raznoraznih komponenata pokretanih strujnim krugovima i tako dalje.

No sve to u pravilu nije toliko bitno.

Ono što pak jest, svodi se na zračni ovjes najnovije generacije koji je (prema navodima ekipe iz Bureka) upijati i najgore neravnine, a da pri tome automobil ostaje spojen s podlogom i upravljiv bez ikakvog kompromisa. A upravo je oko sve te upravljivosti i trebalo uložiti dodatne napore, jer uz mjenjački sklop s 8 stupnjeva prijenosa u kombinaciji sa 6 pogonskih kotača ovaj dinosaur na četiri kotača ima nekoliko varijacija na temu ludila ispod poklopca motora.

Sve opcije u bazi podrazumijevaju benzinski motor s 8 cilindara i 6,2 litre zapremine, a snaga varira od 420 do čak 1,200 konja.

Da, dobro ste pročitali… Radi se o terencu sa 6 pogonskih kotača veličine omanje zgrade i s 1,200 konjskih snaga. Dakle, Američki snovi o megalomaniji i dalje žive – nevezano uz to što Kyoto i globalna ekonomska situacija o tome pričali.

Opcije ispod haube podrazumijevaju 420 „baznih“ konja, te putem do njih 1,200 idu kroz brojke 650, 700, 800 i 1,000. Sve njih potpisuje tvrtka Hennessey iz Texasa, a u konačnici garanciju daje Bureko. Dakle, cijela je priča zaokružena sa svih strana i na najbolji (ili bolje rečeno najluđi) mogući način.

Performanse nisu navedene, ali za to vjerojatno postoji razlog. A i u krajnjoj liniji one nisu bitne, jer…hm…pa samo pogledajte automobil o kojem se radi i zapitajte se koliko su vam velika muda, jer upravo o njihovoj veličini ovisi ubrzanje i maksimalna brzina. Sve ostalo je nepotrebno i suvišno reći na tu temu.

Cijena također nije definirana, ali je također nebitna. Jer ako netko pogleda ovaj automobil i poželi ga imati ispred kuće, onda je vjerojatno riječ o poprilično nenormalnoj osobi. A nenormalne osobe s cijenama unutar svijeta automobila ne idu u sklopu iste rečenice. Zato se umjesto razmišljanja o ciframa puno više isplati gledati jednu sasvim normalnu curu koja na fotografijama uz ovo čudovište na šest kotača izgleda kao da je umanjena na fotokopirnom stroju.

Dakle… Ako na svijetu danas postoji automobil koji nema apsolutno nikakvog smisla, onda je to ovaj. A razloga je nekoliko…

Za početak je pretjerano glomazan. Zatim pretjerano žedan, a onda i apsolutno nepotreban bilo kome tko: 1. Ne živi u Americi, 2. Nije oženjen sa sestrom, 3. Nije praktična definicija za složenicu „kompleks manje vrijednosti“ i 4. Ne pati od mikropenije. Uglavnom, na ovim našim prostorima ovakav automobil može kupiti samo netko tko u Hrvatskoj nikada nije bio. A za ostatak svijeta nas ionako sve zajedno boli…hm…patka.

Ako već ništa drugo, uživajte u fotografijama.