Tri stvari na koje morate misliti kada kupujete klima uređaj!

Klima uređaji su postali sastavni dio našeg života bez kojih ljetne mjesece ne možemo, a ni ne želimo zamisliti. Na što je potrebno pripaziti prilikom odabira vašeg novog rashladnog spasitelja?

Znate li na što trebate pripaziti prilikom odabira klima uređaja? foto: Klimatizacija

Osim toga što za dobru klimu treba izdvojiti određenu veću svotu novca, ona i određuje koliko će nam u domu ili na radnom mjestu biti ugodno. Svatko tko se odluči za kupovinu klime, sigurno misli da dobiva učinkovit uređaj lagan za rukovanje, ali to nije uvijek tako. Događa se da su klima uređaji nepravilno instalirani pa je i njihova učinkovitost smanjena, a to vodi i do kraćeg vijeka trajanja. Isto tako, to sve može dovesti do drugih problema kao što su slaba cirkulacija zraka, problemi s vlažnošću u klimatiziranoj prostoriji itd. Općenito se tako narušava prvotna namjena klima uređaja, a to je udobnost boravka u prostoru. Klime su naprosto postale nužne ne samo zbog rashlađivanja nego i zbog dodatnih opcija koje imaju, a koje utječu na svakodnevni život, održavaju zrak svježim i čistim, imaju opciju paljenja neposredno prije našeg dolaska itd.

Je li vrijeme za novi klima uređaj?

Vrijednost klima uređaja ovisi o više čimbenika, energetskoj učinkovitosti, cijeni, snazi, a njihov rok trajanja je petnaestak godina. Kada se približi toj brojci, treba obratiti pozornost na znake koji bi mogli upućivati da vam treba nov uređaj. Kako razvoj tehnologije ne prestaje te time daje nova i prihvatljivija rješenja za veću učinkovitost i poboljšanje zdravlja, kupci postaju svjesniji svojih potreba te im se nudi cijela lepeza brendova. Ako je vaš klima uređaj stariji od deset godina, pozovite servisera te popričajte u kakvom je stanju i je li bolje kupiti novi umjesto popravke staroga.

Prilikom odabira novog klima uređaja posebno treba pripaziti na ove 3 stvari:

1. Jačina klima uređaja

Jedna od vrlo čestih pogreški koje kupci rade je da kupuju jedinice koje su ili prevelike ili premale za njihove prostore kako bi učinkovito hladile ili grijale dom. Klima uređaji dolaze u različitim kapacitetima, odnosno različite jačine kako biste lakše odabrali što je prihvatljivo za prostorije koje želite klimatizirati. Ako je klima uređaj nedovoljne jačine, on rasipa električnu energiju, a bori se s rashlađivanjem prostora. Ako je prejak, platit ćete više za nešto što vam i nije potrebno, manji model bi bio energetski učinkovitiji. Dakle, potrebno je naći balans te vidjeti koja je veličina prostora koju želite klimatizirati te će vas stručnjak znati i posavjetovati. Također, sve to možete sračunati i online, koristeći naš savjetodavni alat “KOJI KLIMA UREĐAJ ODABRATI” na naslovnici portala klimatizacija.hr.

2. Potrošnja

Ovo je vrlo značajna stavka od koje ovisi kupovina novog klima uređaja. Energetski razred je vrlo bitna stavka o kojoj ovisi potrošnja klima uređaja. Ima ih sedam, ali u Europskoj uniji se više ne mogu kupiti uređaji energetskog razreda ispod A iako se i dalje proizvode. Dakle, gledamo uređaje od energetskog razreda A i više, a to više znači da imaju dodatnu oznaku +, ++, ili +++. Plusevi znače da uređaj ima veću energetsku učinkovitost, u startu su skuplji, ali se dugoročno isplate. Primjer uređaja energetskog razreda A +++ izuzetne energetske učinkovitosti je ovaj.

3. Dodatne opcije

Koliko buke proizvodi uređaj? Općenito, klime novije generacije su izuzetno tihe i ne proizvode nikakvu buku. To nisu više oni stari bučni uređaji pored kojih nije moguće raditi. Neki vrlo dobri modeli klima uređaja imaju gotovo bešumnu unutarnju jedinicu. Što se tiče zdravlja, klime imaju filtere koje pročišćavaju zrak te, pravilnim održavanjem, mogu izuzetno poboljšati kvalitetu zraka i pomoći osobama s respiratornim problemima. Filteri su tu da zadržavaju bakterije, gljivice, plijesan, pelud te pročišćeni zrak izbacuju u prostoriju. Neki uređaji imaju i ionizatore koji neutraliziraju negativne utjecaje magnetskog i električnog zračenja. Novije klime opremljene su senzorima pokreta, vremenskim programiranjem, brzim opcijama hlađenja i grijanja, i to su sve dodatne opcije koje dižu cijenu uređaju, ali koje itekako mogu poslužiti te se dugoročno isplatiti. Na primjer, ova klima s ugrađenom Wi-Fi opcijom te izuzetno tihim radom i uz dodatne filtre je vrlo dobar izbor.

Istražite koje sve opcije vam mogu ponuditi klima uređaji na stranici klimatizacija.hr