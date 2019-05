OTKRIVAMO: Kako naplatiti štetu ako vam zbog vjetra automobil oštete grana, crijep…

Nevrijeme i olujni vjetar po cijeloj Hrvatskoj napravio je (i još će na žalost) posvuda velike materijalne štete, pa tako i na mnogobrojnim vozilima. Hoće li uspjeti naplatiti štetu ovisi o ovih par stvari, a evo kome se u tom slučaju trebate obratiti…

Zbog prijavljene štete uzrokovane padom grane na automobil, policija na lokaciji provodi uviđaj. foto: Flickr / Sasha Popara

U slučaju da je vozilo oštećeno padom drveta ili grane na njega sigurno je time učinjena materijalna šteta, te je prvo što vam pada na pamet što je s osiguranjem i naplatom te štete, kome se obratiti i tko će platiti taj popravak? Ista pitanja pojavljuju bilo da je automobil oštetio otpali dio krova ili doletjeli komad lima, kontejner javne čistoće ili nešto deseto. Tko će platiti (ako uopće bude) odštetu ovisi od situacije do situacije, no idemo redom.

Naplata štete za vozila s kasko osiguranjem

Vlasnici automobila koji su osigurani kasko policom osiguranja zapravo imaju najmanje razloga za brigu, jer takve police uglavnom pokrivaju ovakve vrste štete. No bez obzira na kasko osiguranje, ne znači da se odšteta ne može naplatiti i po nekim drugim osnovama, npr. ako je na vozilo zbog vjetra naletio kontejner za smeće, vlasnik bez obzira na kasko može zahtjev za isplatu odštete uputiti komunalnom društvu.

Prvo što trebate napraviti je saznati tko je upravitelj zgrade i kontaktirati ga… foto: Wikimedia

Naplata štete uzrokovane padom otpalih stvari sa zgrade na vaš automobil

Sve zgrade koje su na upravljanju kod GSKG (Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo), unutar osnovnog osiguranja imaju mogućnost naknade štete uzrokovane olujnim nevremenom/vjetrom. Zato je potrebno odmah, po saznanju o nastanku štete, obavijestiti njihovu područnu tehničku službu (prema adresi zgrade) kako bi se proveo uviđaj i hitna sanacija te prijava osiguratelju.

Po zaprimanju prijave, daljnji postupak prikupljanja potrebne dokumentacije kao i obradu nastale štete provodi osiguravateljna kuća. U slučaju pada žbuke, crijepa, fasade i sl. s objekta na prolaznika ili parkirano vozilo potrebno je obavijestiti najbližu policijsku postaju ili liječnika zbog dobivanja potvrde o štetnom događaju ili nesreći. Budući da građani sami prijavljuju štetu ili ozljedu, podatke o osiguravatelju za tu zgradu mogu dobiti na njihove telefone 45 65 972, 45 65 885. U svakom slučaju, prvo što trebate napraviti je saznati tko je upravitelj zgrade, kontaktirati ga, te obavijestiti policiju zbog potvrde koju vam trebaju dati.

Ako se radi o privatnom objektu postupak je zapravo isti, ali bez policijskog zapisnika stvar je puno teža. Ako pak niste u mogućnosti dobiti policijski zapisnik dobro dođe bilo kakav službeni dokument koji opisuje i potvrđuje što se dogodilo. Naknadu štete od vlasnika moguće je dobiti ili putem osiguranja ili parnicom, što bi u moglo zahtijevati angažiranje odvjetnika.

Stajalište Vrhovnog suda Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske u odluci Rev 1738/97 od 8. ožujka 2000. zauzeo je stav da: “salonitna cijev ostavljena na nezaštićenom krovištu predstavlja opasnu stvar, pa za štetu nastalu padom cijevi (na automobil) odgovara njezin imalac. S obzirom na utvrđenje nižestupanjskih sudova da je do oštećenja tužiteljičina vozila došlo padom salonitne cijevi s krovišta objekta tužene, koja cijev a s obzirom na svoje dimenzije te položaj (cijev dužine cca 1 m, promjera 12 cm bila ostavljena na nezaštićenom krovištu četverokatnice, te se uslijed snažnih udara olujne bure otkotrljala i pala s krova) predstavlja opasnu stvar za koju tužena kao njen imalac (čl. 174. Zakona o obveznim odnosima Narodne novine, broj br. 53/91, 91/92, 3/94, 7/96 i 112/99 – dalje: ZOO) odgovara po načelu objektivne odgovornosti (čl. 154. st. 2. ZOO), pa kako u konkretnom slučaju nema elemenata za njenu ekskulpaciju u smislu odredbe čl. 177. st. 1. ZOO, to su pravilno utvrdili da tužena odgovara za štetu tužiteljici. Naime, olujna bura na području Š. je učestala pojava koja je izvjesna i predvidiva, pa se ne može smatrati višom silom. S druge pak strane tužena ničim nije dokazala da bi tužiteljičino vozilo bilo parkirano na nedopuštenom mjestu, odnosno da salonitna cijev koja je oštetila tužiteljičin automobil nije pala s krova objekta tužene.”

naplata štete u slučaju pada grane s drveta ili grane na vaš automobil. foto: Flickr / Sasha Popara

Naplata Štete uzrokovane padom drva ili grane s njega na vozilo

Na žalost u slučaju pada drveta ili njegovih grana na vozilo stvar je nešto drugačija. Vrlo često vlasnici oštećenog vozila na ovakav način će se susresti s izjavom odgovorne osobe kako je nastala šteta stvar “više sile”, e pa nije!

Vlasnici, kao i ostali koji se nađu u situaciji da im podivljala priroda uništi automobil sasvim sigurno mogu doći do odštete, čak i ako nemaju kasko. S obzirom na to da je prema Zakonu o komunalnoj djelatnosti održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta spada u komunalnu djelatnost, vlasnici oštećenih automobila u ovakvim slučajevima trebaju pokucati na vrata lokalne samouprave, odnosno nadležne komunalne službe, naoružani policijskim izvješćima. Kako navode iz Autokluba, njihova je, naime, dužnost održavati objekte komunalne infrastrukture i držati ih u stanju „funkcionalne sposobnosti“, a ukoliko dođe do plavljenja površine na kojoj je ta ista lokalna samouprava organizirala parkiralište ili pak šteta nastane naletom kontejnera za smeće, padom semafora, rampe ili prometnog znaka, to je očiti znak da su zakazali u zakonom propisanoj obvezi.

Npr. ako je automobil uništilo drvo koje je palo na javnoj površini štetu treba platiti lokalna samouprava, jer su oni zaduženi i obavezni brinuti o takvom drveću na cesti, pa za to i plaćaju osiguranje. Konkretno u Zagrebu odšteta se u ovakvom slučaju traži od tvrtke Zrinjevac, jer je zadužena za održavanje javnih površina. Podsjećamo i na obrnutu moguću situaciju u Zagrebu – ako se zaletite automobilom u drvo i srušite ga , onda bi Zrinjevac od vozača mogao zatražiti naplatu učinjene štete!

Međutim, do problema dolazi prilikom proglašenja elementarne nepogode, što odgovornom komunalnom društvu daje za pravo da se pozove na višu silu. Tada se može nadati jedino mizernoj naknadi iz državnih fondova, nedovoljnoj i za odlazak na kemijsko čišćenje.

Ishod zahtjeva o odšteti ovisi čak i o mišljenje stručnjaka, pitaju se ček eksperti iz biologije i botanike.

Nećete vjerovati za ishod zahtjeva za naknadom štete ponekad su potrebna i znanja iz biologije i botanike! Ne bilo kakva znanja, ne ona skupljena onako usput tijekom života. Znanja pravih eksperata, vještaka se traže! Hoćete li uspjeti sa zahtjevom za naknadu štete ovisi ne samo o tome da pronađete, primjerice vlasnika stabla koje vam je palo na vozilo, odnosno vlasnika stabla s kojeg vam je grana oštetila vozilo, već i od “zdravstvenog stanja” stabla tj. grane, odnosno oblikovanja njegove krošnje! Čini vam se suludo, ali sudska praksa kaže da je upravo u tome kvaka. Izvor: HakRevija.

MOGLO BI VAS JOŠ MOŽDA ZANIMATI I OVO:

1. UPOZORENJE: Kaos u Zagrebu – Olujni vjetar ruši drveća, ne izlazite van i pazite gdje parkirate!

2. Kako popuniti Europsko izvješće o prometnoj nesreći u nekoliko jednostavnih koraka