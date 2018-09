LEGO i jedan poseban Bugatti Chiron

LEGO Technic je ovim Bugattijem predstavio svoj najambiciozniji projekt svih vremena.

I što je najbolje od svega, to čudo vozi!

Bugatti Chiron – LEGO Technic foto: Carbuzz

„Unutar svakog pojedinog segmenta, Chiron je pažljivo stvoren pomoću Lego Technic elemenata – od sjedala do upravljačke ploče i upravljača. Stražnji spojler, brzinomjer, prednja i stražnja svjetla i papučica kočnica izgrađene od LEGO Technic elemenata također su potpuno funkcionalni dijelovi. Za izradu nam je bilo potrebno čak 339 vrsta tehničkih elemenata i više od 13.000 sati razvoja i izgradnje kako bi se stvorio ovaj ambiciozni životopisni LEGO automobil“. Riječi su to iz objave za novinare s kojima je popraćen ovaj projekt. Stoga je već od prvih navodnika apsolutno jasno kako se radi o nečem fascinantnom i nesvakidašnjem.

No ajmo ipak malo u detalje…

Bugatti Chiron – LEGO Technic foto: Carbuzz

Još je debelo trajao mjesec lipanj, kada je LEGO na tržište izbacio kudikamo pristupačniji način posjedovanja Bugattijevog aktualnog hiper-mega-ultra-ekstra-super-automobila pod nazivom Chiron. Dotični je na tržište došao u komadima, s uputama i potpisom odjela Technic, te u mjerilu 1:8.

U novije vrijeme, Aston Martin DB5 također je dobio LEGO tretman, te se pridružio Porscheu 911, Fordu GT i Mustangu, Caterhamu, Miniju i ostalim LEGO Technic igračkama za odrasle i djecu koja se tako osjećaju. Sve je to naravno divno i krasno (i skupo, ako smijem dodati), ali i na jednoj sasvim drugoj razini razine, jer ovaj Bugatti Chiron dolazi u mjerilu 1:1 i totalno je funkcionalan, te spreman za vožnju.

Bugatti Chiron – LEGO Technic foto: Carbuzz

Izgrađen od milijun i kusur LEGO Technic dijelova, ova ludost i demonstracija sile djeteta u nama (ili bolje rečeno njima) pokreće se pomoću motora s platforme LEGO Power Function.

Dotični koristi ukupno 2,304 elektro-motora i 4,032 LEGO Technic zupčanika, te dok pravi Bugatti Chiron proizvodi skoro 1,500 konja i 1,600 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), motori ove LEGO-replike generiraju 5,3 konja i nekih 90 „njutna“.

No sve to na hrpi predstavlja prvi potpuno funkcionalan Lego Technic s vlastitim pogonom, kao i prvi LEGO Technic model takve složenosti za koji tijekom izrade nije korišteno ljepilo.

Bugatti Chiron – LEGO Technic foto: Carbuzz

Kako bi što je bolje moguće replicirali elegantne krivulje stvarnog automobila, LEGO Chiron ima složenu vanjsku „kožu“ koja je izgrađena s međusobno povezanim trokutnim segmentima. Dotični su načinjeni u LEGO Technic „tkanini“ (u nedostatku boljeg izraza).

A da bi se dokazalo da je ovaj izgrađeni model stvarno upotrebljiv, profesionalni vozač utrka Andy Wallace ga je proveo na testnom pogonu u Ehra Lessienu. Znate, onaj poligon na kojem je i pravi Chiron testiran od nemila do beskraja.

G. Wallace kaže: „Kad sam prvi put vidio Lego Chiron, instantno me impresionirala točnost modela i obraćanje pažnje na detalje“. Zapravo se na nekih 20 metara čini da ne gledate u LEGO automobil, već u pravi Chiron. I moram priznati da ne mogu ni pojmiti koliko je vremena i truda uloženo u stvaranje ovog modela.

Vožnja za volanom LEGO Chirona bila je izvrsno iskustvo u kojem sam stvarno uživao. Jer do nedavno nisam mogao ni zamisliti kako ću jednog dana voziti LEGO automobil.“

Uglavnom, dopao se ovaj LEGO Chiron nekome ili ne, jedno je sigurno – ako ste ikada voljeli Legiće i uz to po zidu imali postere s automobilima, onda su vam se s ovim projektom ostvarili dječački snovi.

Nama se definitivno jesu.

I rado bismo probali…