Bugatti i proslava 110 godina postojanja

Možda ste znali da je ovaj francuski proizvođač automobila baš toliko dugo prisutan. Možda i niste. Ali to je ionako nebitno, jer će nas Bugatti sve podsjetiti da je tome stvarno tako – i to na najbolji mogući način.

Da…prošlo je više od stoljeća otkad je svijet po prvi puta imao prilike vidjeti Bugatti Type 13. Isto tako je prošlo i punih 90 godina otkad je prelijepi Type 50B zajedno sa svojih 470 konjskih snaga posljednji puta krenuo sa starta neke utrke. Čak je i legendarni EB110 u današnje vrijeme već starac među super-automobilima. No Bugatti usprkos svim tim godinama, krizama, vlasnicima, bankrotima i još mnogočemu ipak i dan-danas stoji na jednom posebnom mjestu priče o najposebnijim proizvođačima automobila svih vremena. Pogotovo ako se pogleda u nedavnu povijest, te ako se prisjeti što je Volkswagenova era za Bugatti donijela u svijet na četiri kotača. Pri tome naravno podrazumijevam apsolutnu megalomaniju na četiri kotača nazvanu Veyron.

Od premijernog prikazivanja tog modela javnosti postalo je jasno da svijet automobila više nikada neće biti isti. Jer usprkos buhtlastoj silueti i ružnjikavoj karoseriji, upravo Bugatti Veyron ispada onim automobilom koji je pomaknuo granice mogućeg i domenu znanstvene fantastike donio u stvarni svijet. Stoga Bugatti i dan-danas znači posebnost, tehnološku izvrsnost i apsolutnu posvećenost duhu svega onoga što je g. Ettore zamislio još tamo negdje početkom 20. stoljeća. I to je definitivno vrijedno hvale, voljeli Bugattijeve modele ili ne.

Danas je za ovu slavnu marku glavni adut uobličen u Chiron. Model koji je nastavio tamo gdje je Veyron stao prije nekoliko godina. Poseban, lijep, luksuzan i nenormalno brz. Ali istovremeno i nastavak jednog blockbustera. A svi mi itekako dobro znamo da nastavak nikada nije zanimljiv kao original, pa je i Chiron jedan od takvih slučajeva. No u Bugattiju se i dalje iz petnih žila trude svijetu pokazati (ili bolje rečeno dokazati) da to baš i nije tako, jer poput Veyrona i ovaj nastavak te priče konstantno prolazi revizije i biva dograđivan na sve moguće i nemoguće načine, ne bi li još jednom za ovu slavnu tvrtku sadašnjost i budućnost bile ispisane velikim zlatnim slovima.

Stoga zapravo ne čudi da se ovih dana priprema jedna doista posebna varijacija na temu Chirona.

Dotična je u bazi zapravo Bugatti Chiron Sport – varijacija na temu modela koja umjesto s viškom konjskih snaga svijet pokušava fascinirati s manjkom kilograma. No kako 1500 konja i 1500 „njutna“ predstavljaju i više nego respektabilne brojeve u smislu jednog automobila, tako nedostatak novih brojki u smislu snage toj „sportskoj“ verziji Chirona nitko ne bi trebao zamjeriti – pogotovo kada se u obzir uzme kura mršavljenja koja je za Chiron Sport rezultirala s nekih 40 kilograma manjom ukupnom masom automobila u odnosu na „običan“ Chiron.

Kako to obično biva kod bilo kakvih specijalnih edicija ovakvih automobila, sve što je moguće izvesti od karbona, izvedeno je. No u slučaju (kako se ova slavljenička verzija naziva), stvarno se išlo u tolike detalje, da to nije normalno. Npr. nosači prednjih brisača izvedeni su od karbonskih vlakana. Kućišta od farova također. Ista je priča i sa stražnjim spojlerom, kotačima i još sto i jednim detaljem, tako da zapravo više nisam siguran je li ovaj Chiron zapravo rođendanski „poklon“ ili pak hvalospjev karbonu. No to zapravo i nije toliko bitno, jer ionako nije riječ o automobilu s čijim će si postojanjem i detaljima oko njega ogromne mase ljudi razbijati glavu.

Iako su brojke u smislu konja, „njutna“ i svih ostalih više ili manje bitnih detalja još uvijek na istom nivou, razlike su svejedno vidljive – i to iz svakog kuta. Za početak je ovaj Chiron polakiran u specijalnu boju koja (vjerovali ili ne) potpomaže aerodinamici automobila. Zatim je tu nekolicina kontrastnih detalja na karoseriji i unutar interijera, a onda u oči instantno upada nešto na što smo u pravilu navikli kod Talijana. A to je eksploatacija zastave – u ovom slučaju francuske. Dotična je crveno-bijelo-plava kombinacija (ili obrnuta za jugo-nostalgičare) itekako vidljiva na retrovizorima, te na donjem dijelu ogromnog (i aktivnog) stražnjeg spojlera. Interijer ovog slavljeničkog Chirona također vizualnim obraćanjem pojašnjava čije je Bugatti gore list, ali izuzev tih nacionalno-pripadnih oznaka tu je i nekolicina logotipa koji dodatno poručuju kako se radi o nečemu itekako posebnom. Uglavnom, što se globala tiče, na prvi će pogled nekima možda ono indiferentno „meh“ biti reakcija, ali kada se zagledamo u detalje, postaje jasno kako je ekipa iz Alsacea i opet uspjela izvući maksimum od maksimuma, te od ionako posebnog automobila učiniti nešto još posebnije.

A takva je u konačnici i cijena.

Naime, kako neka konkretna cifra za ovu slavljeničku varijaciju na temu Chirona još uvijek nije konkretizirana, te s obzirom na to da „baza“ u obliku Chirona Sport košta nekih 2,9 milijuna eura po komadu, za pretpostaviti je kako će Chiron Sport „100 Ans Bugatti“ debelo prijeći 3 milijuna. To pak u prijevodu znači da će samo oni najbogatiji od najbogatijih moći uživati u ovom Bugattijevom pokretnom slavlju, ali to pak nije neki problem. Jer Bugatti najavljuje tek 20 primjeraka ovog ultra-mega-ekstra-luksuznog hiper-automobila i to je u pravilu to. Doduše, cijela ta priča oko 20 primjeraka ovog Chirona baš i nije pretjerano jasna, jer aktualne najave govore o tek dva primjerka koja će Bugatti u svom proizvodnom pogonu godišnje proizvesti. Stoga će trebati puna dekada kako bi Chiron u ovoj varijaciji na temu stigao u domove svojim kupcima, a tada će Bugatti već slaviti 120 godina postojanja i cijela priča samim time gubi svoj smisao. No kako će se razvijati situacija oko tog dijela priče tek treba vidjeti.

Zasad su bitne samo dvije stvari:

1. Bugatti je 110 godina nakon osnivanja još uvijek među nama i to je stvarno razlog za slavlje, jer tvrdoglavijeg, fascinantnijeg i na najluđi mogući način ozbiljnijeg proizvođača automobila svijet nikada nije doživio.

2. Chiron u sklopu ove edicije apsolutno slijedi svu tu poremećenu tradiciju i ispada jednim od najmračnijih predmeta želja na četiri kotača.

Sve ostalo su priče.