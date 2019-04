A što nam to novoga kuha g. Pagani?

Ukratko, “zmaja”. A o čemu se konkretno radi pogledajte u tekstu.

Horacio Pagani – vizionar koji je Lamborghiniju pokazao da je u krivu. Čovjek koji prema automobilima ima toliku strast, da se već popeo na vrh glave pojedinim dobavljačima i kooperantima. Jer preciznost i komplicirana dizajnerska rješenja za ovog su čovjeka jednostavno modus operandi. I to je sasvim u redu – pogotovo kada se baci oko na povijest tvrtke Pagani i modele koji su iz nje izašli na tržište s više nego paprenim cijenama.

Aktualni model ove tvrtke nazvan je prema božanstvu Huayra-tata, odnosno Bogu vjetra kojem su se klanjala žitelji bolivijske i peruanske strane Anda. Dakle, već je sam naziv modela sasvim dovoljan da istog momenta otkrije kako se radi o nečemu stvarno posebnom.

Brojke to naravno uvelike potvrđuju, jer 6 litara zapremine, 12 cilindara posloženih u slovo „V“ i nekih 730 konjskih snaga u sklopu „bazne verzije“ modela ni u današnje vrijeme megalomanije i pretjerivanja nisu male. No za Pagani je to normalno, pa se oko tih brojki već odavno ne lome koplja. Jer posebnost automobila s potpisom g. Horacija ionako nije u suhoparnim brojkama, već u predanosti detaljima kakvima se samo ova „butiga“ može pohvaliti.

Kako to obično biva, Pagani svoje modele konstantno razvija i svako toliko ponudi neku specijalnu ili po nečemu posebnu varijaciju na temu dotičnih. Prvo je to bio slučaj s modelom Zonda, koji je čak i nakon „posljednje“ verzije izašao u još nekoliko izvedbi, a sada je takav slučaj i s aktualnim Bogom vjetra iz južnoameričke mitologije.

Naime, fotografije objavljene na portalu GTspirit otkrivaju da Pagani nakon verzije nazvane BC radi na novoj varijaciji na temu modela Huayra. Iako to nije službeni naziv, ova je Huayra naručena u četiri primjerka od strane tvrtke TopCar Design i trenutno se razvija pod sufiksom „Dragon“, odnosno po naški „Zmaj“. Znate ono krilato mitsko čudovište koje bljuje vatru kada kašlje? E to…

Uglavnom, kako je u ovom momentu stvari stoje, Pagani Huayra će uskoro dobiti novi sufiks dizajnerskih i optičkih dodataka, ali je za pretpostaviti kako će Dragon dobiti i dodatnu injekciju konja, te se njome približiti najluđem Paganijevom modelu svih vremena, odnosno Zondi R.

Ako je suditi prema skicama potpisanim od strane stričeka Horacija i njegovog tima umjetnika, vidljivo je da su detalji „skinuti“ s prototipa koji Pagani po Italiji testira već nekoliko mjeseci. Aerodinamički detalji poput ogromnog difuzora ili pak stražnjeg krila na kojem je moguće odspavati nakon posla, djeluju sve samo ne elegantno. Dapače, agresivnost je očito osnovna niša iza ove ideje, pa je za pretpostaviti kako će ova Huayra biti jedan doista poseban automobil. No istovremeno se čak i na skicama vide i oni funkcionalni dodaci koji bi za V12-motor trebali pripomoći u domeni disanja i provjetravanja, jer mrežica na Dragonu ima posvuda, a tu je i onaj krovni dodatak koji kao osnovnu ulogu ima odvlačenje zraka pod poklopac motora.

Dakle, porast snage ne samo očekivan, već i neminovan. Doduše, Huayra BC sa svojih 745 konja i čak 1145 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz) raspolaže svom snagom ovog svijeta. Ali „Zmaj“ će zasigurno po završetku na stražnje kotače razbacivati još nešto konja i „njutna“. A samim time će vjerojatno i zvučati poput sedamnaest vragova zatvorenih ispod poklopca motora, što je u svakom slučaju zabavan i svrsishodan bonus.

E sad…kako se unutar zidova tvrtke već neko vrijeme razvija Pagani Huayra Roadster, tako je za pretpostaviti i da će „Zmaj” malo pričekati svoje finalne faze razvoja. Isto tako vrijedi pretpostaviti i da će od cijene ovog automobila mnoge zaboljeti glava. No ono što je sasvim sigurno, svodi se na činjenicu da Pagani i dalje ne odustaje od sastavljanja modernih monstruma I Babaroga za cestovnu upotrebu, a to je u svakom slučaju lijepa vijest. I zato vrijedi pričekati da Huayra Dragon postane gotov automobil, a ne samo hrpa pretpostavki.

Slažete li se?