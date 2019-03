VIDEO: Otac dao 9-godišnjem sinu da “zapali gume” na Mercedesu C63 AMG!

Što mislite o ovakvom druženju oca i sina?

Ima samo devet godina, a otac mu je dao da “pali gume” na njegovom AMG-u… foto: YouTube

Svi znamo da na internetu nema čega nema, što si zamislite ako si date dovoljno truda pronaći čete prije ili poslije. Na žalost nekakav novi trend je da na tim bespućima world wide web-a ponajviše ima budalaština, pa je tako i ovo jedna od njih – Burnout iliti paljenje guma na automobilu.

Da se razumijemo, nismo ni mi baš cijepljeni protiv malo zabave s automobilom, no smatramo kako za sve postoji vrijeme i mjesto, no ovom mladom akteru još vrijeme nije sigurno došlo (a kako je počeo sigurno će daleko dogurati). Na žalost o ovom videu nemamo mnogo informacija osim da je snimljen u Kaliforniji (SAD), te da je otac posjeo svog malog devetogodišnjeg sina za volan Mercedesa, i to se radi o modelu C63 AMG, te mu dozvolio da s njime pali gume.

Sama činjenica da otac uči vlastito dijete (ovih godina) i nije baš neki najbolji primjer, pogotovo što su kao lokaciju izabrali ne toliko osamljeno mjesto, pošto se u jednom trenu na snimci vidi kako prolaze drugi automobili pored, no bili su toliko pametni pa nisu izabralo otvorenu prometnicu. Koliko je ova radnja “ilegalna” spominje i sam dječakov otac nakon što je spomenuo njegove godine i činjenicu kako mu sin nema vozačku dozvolu (kako bi i mogao imati s toliko godina, wunderkind je al ne baš toliki).

No da nije sve tako crno, potrudili smo se pronaći i par pozitivnih stvari u svemu ovome (ma koliko osobno ne odobravamo ovakve stvari), a to je što se otac i sin druže skupa, tata je sinu vjerojatno ovime ispunio jednu od njegovih najvećih želja, a i od mladih dana usmjeruje ga da odraste u pravog auto-entuzijastu što je pohvalno. Dakle kad se sve zbroji i oduzme ima tu i pluseva i svojih minusa, što će prevagnuti vi odlučite…