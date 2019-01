ISTRAŽIVANJE POKAZALO: Najgori vozači voze njemačke automobile!

OK…pod „najgorim“ vozačima podrazumijevaju se i oni prepotentni tikvani koji voze slalome, parkiraju kao da su sami na svijetu, te oni kojima zakon o prometu ne znači ama baš ništa. Ali definicija je zapravo ispravna.

Prije svega vrijedi napomenuti jednu jedinu stvar: ovi statistički podaci nisu prikupljeni u našim krajevima, jer do takvih informacija zbog nerada i nebrige pojedinih institucija, kao i svojevrsnog marketinga i ovisnosti politike o svijetu automobila (i obrnuto) u Hrvata jednostavno nije moguće doći. Ako se pita medije posvećene svijetu automobila, a i šire, kod nas su svi automobili super. Svi su vozači fenomenalni i prometna situacija je idilična – osim kada nekom od dotičnih medija padne prodaja ili posjeta, pa zatreba neki senzacionalistički naslov koji kaže drugačije. Tada najčešće imamo „vozače BMW-a“, „pijanu mladež“ i slične generalizacije. Ali izuzev toga bi se na prvi pogled reklo kako su Hrvati najbolji i najkulturniji vozači na svijetu.

Uglavnom, kako kod nas ništa nije realno i otvoreno za javnost, statistiku smo morali povući iz Velike Britanije, odnosno točnije sa stranica GoCompare Car Insurance, tj. jedne od najvećih baza za auto-osiguranje na prostoru Velike Britanije, te nekolicine medija koji su se odlučili pozabaviti s tom temom.

Prema provedenoj studiji, najveća je vjerojatnost da će vozači BMW-ovog modela 420d dobiti nekakvu kaznu ili sudjelovati u nekakvoj prometnoj nesreći. Iako su vozači BMW-a na vrhu ovog nesretnog popisa, oni koji posjeduju modele iz ostatka „premium“ segmenta s rodovnikom iz Njemačke stoje tek pedljima daleko od njih. I pri tome naravno podrazumijevamo Mercedes-Benz i Audi.

Uglavnom, ovako to izgleda u brojkama i postocima:

01. BMW 420d (17,1%)

02. Audi A5 (15,5%)

03. Mercedes-Benz C220 (14,8%)

04. Mercedes-Benz E220 (14,8%)

05. Jaguar XF (14,3%)

06. Mercedes-Benz CLA (14,3%)

07. Mercedes-Benz GLC (14,0%)

08. Audi Q7 (13,8%)

09. Land Rover Range Rover (13,8%)

10. Mercedes-Benz CLS (13,5%).

Kada je riječ o potraživanjima od osiguravajućih kuća, brojevi govore nešto drugačiju priču, ali bitna odstupanja zapravo i ne postoje, jer BMW 420d sa svojih 21,3% i dalje stoji kao glavni krivac. Zatim slijede Mercedes-Benz E220 i GLC 19,3% s 19,3%, Audi A5 s 19,1%, Audi Q5 s 18,7%, te Mercedes-Benz C220 s 18,6%, Mercedes-Benz GLA s 18,3%, Jaguar XF s 18,2% i Audi A1 s 18,2%. A začelje ove nesretne liste zaokružuje Škoda Superb s 18,1% ukupnih potraživanja od osiguravajućih kuća.

Gospodin Matt Oliver kao glasnogovornik tvrtke GoCompare Car Insurance kaže ovako:

„Iako zapravo i nije neko iznenađenje da luksuzni automobili s većom snagom motora predstavljaju marku izbora za neke od najopasnijih vozača na cesti, to ne vrijedi za sve vlasnike modela ovih proizvođača“. I to je živa istina čak i u našim krajevima.

„Ono što više zabrinjava jest veliki broj ovih automobila na cesti upravo sada, gdje se ove statistike i dalje upotpunjavaju. Jer prema podacima društva proizvođača motornih vozila i trgovaca (SMMT), BMW, Mercedes-Benz i Audi suvereno stoje među prvih deset najpopularnijih marki u 2018. godini“.

Dakle, isto kao i kod nas.

Na suprotnoj strani ovog popisa, tj. kao automobili za čijim volanom su najmanje šanse za prometni prekršaj ili kaznu stoje Vauxhall (Opel) Agila s 4,1%. Zatim su tu Hyundai i10 s 4,3%, Nissan Micra 4,4%, i Kia Picanto, pa onda Hyundai Getz s 4,5%, Suzuki Alto s 4,6%. %, Ford Ka s 4,6%, Škoda Citigo s 4,7% i Honda Jazz s 4,8%. A prvi od „posljednjih“ stoji Fiat s modelom Panda i 4,9% vlasnika koji bi se prije ili kasnije mogli okititi s nekom kaznom za prometni prekršaj.

A što se tiče potraživanja od strane osiguravajućih kuća, odnosno prometnih nesreća, popis te druge strane medalje izgleda ovako:

01. Vauxhall (Opel) Agila – 10,3%

02. Nissan Micra – 10,3%

03. Citroen Xsara – 10,1%

04. Ford Ka – 10,0%

05. Peugeot 307 – 9,9%

06. Fiat Punto – 9,6%

07. Nissan Almera – 9,2%

08. Citroen C2 – 9,0%

09. Hyundai Getz – 9,0%

10. Peugeot 206 – 8,6%

E sad…naravno se u cijeloj priči treba osvrnuti na broj prodanih primjeraka svakog pojedinog modela, ali statistike i dalje ne lažu. I zato su vlasnici Opelovog modela Agila na prostoru Velike Britanije apsolutno najsigurniji i najmanje konfliktni vozači.

Kod nas tome baš i nije tako, ali činjenično stanje na globalnom planu i dalje navodi vlasnike BMW-a, Audija i Mercedesa kao najgore, najbezobraznije i najveće ego-manijake, a za to u našim krajevima statistika čak i nije potrebna. Takvih smo se u stanju nagledati na dnevnoj bazi i svjedočiti prekršajima poput natjeravanja, slaloma i amnezije kad je u pitanju korištenje žmigavaca. Takvi najčešće parkiraju kao da su sami u svemiru, te neovisno o uvjetima na cesti i oko nje divljaju, jure i nabijaju se na dupe svima oko sebe. I što je najgore, rijetko bivaju kažnjeni.

No to je već jedna sasvim druga priča…