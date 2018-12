WLTP – Hoće li automobili osjetno poskupiti ili pojeftiniti od početka 2019. godine?

Promjenom obračuna trošarina trebao bi se neutralizirati ogroman porast cijena novih automobila zbog uvođenja novog WLTP standarda mjerenja emisija CO2. Automobili bi trebali čak pojeftiniti, nimalo ili malo, ali bolje i tako nego nikako…

Na hrvatskom tržištu novih automobila prijeti veliko poskupljenje automobila, a da ovaj put nisu krivi prodavači i proizvođači, pa ni direktno Vlada, već je to zbog ekologije. Početkom 2019. godine u Europskoj uniji na snagu stupaju stroži standardi mjerenja emisija CO2 (WLTP), a upravo je emisija toga stakleničkog plina jedna od osnova za izračun oporezivanja vozila. Zadnjih dvadesetak godina u Europi se potrošnja goriva putničkih vozila mjerila prema protokolu NEDC (Novi europski ciklus vožnje), a početkom 2019. godine na snagu treba stupiti novi protokol WLTP (Svjetski usklađen postupak testiranja) kojim Europska komisija uvodi znatno stroža pravila mjerenja potrošnje goriva i mjerenja emisije štetnih plinova.

WLTP protokolom mjerenja će biti puno realnija. Mjerenja prema strožem protokolu WLTP pokazat će veću potrošnju goriva nego do sada i samim time i veću emisiju CO2. , time bi se povećale i trošarine na automobile. Kod kupnje novih automobila oporezivanje je vezano prema količini emisije CO2, a budući da će WLTP pokazati i veće emisije CO2 automatski poskupljuju automobili, jer dolazi do porasta trošarina na automobile.

Od nove godine Vlada bi trebala izmijeniti način obračuna trošarina koje su vezane za CO2. Promjenom obračuna trošarina trebao bi se neutralizirati ogroman porast cijena novih automobila zbog uvođenja novog WLTP standarda mjerenja emisija CO2. Automobili bi trebali čak pojeftiniti, nimalo ili malo, ali bolje i tako nego nikako. Ukratko, za automobile do 150.000 kuna ne bi došlo do nikakve promijene u cijeni. Pojeftinili bi skuplji automobili i to po načelu, što skuplji to veća ušteda.

No, ni ta pojeftinjenja nisu ogromna. Tako bi za automobil koji ima cijenu između 150.000 i 200.000 kuna pojeftinjenje bilo oko 100 kuna, a za automobil malo skuplji od 200.000 kuna ušteda bi bila oko 1.100 kuna, sve ovisno od automobila do automobila. Najviše pojeftinjenje bi bilo za jako skupe automobile, pa bi tako recimo automobil od 1 milijun kuna pojeftinio oko 27.000 kuna.