Volkswagen želi postati rekorderom na stazi Nürburgring!

Nakon što je Volkswagen I.D. R potukao apsolutni rekord utrke Pikes Peak Nijemci najavljuju pohod na rekord staze Nürburgring.



Legendarna staza, koja s pravom nosi nadimak ‘Zeleni pakao’ smatra se relevantnom kad su u pitanju performanse automobila. Toliko je zahtjevna da svi renomirani proizvođači prilikom stvaranja sportskih modela završna testiranja provode na Nürburgringu.

Najava da Volkswagen I.D. R želi srušiti rekord nikoga neće iznenaditi. Naravno, na nišanu je rekord u klasi električnih modela, odnosno kineski električni sportaš NIO EP9. Naime, NIO EP9 postao je rekorderom u svibnju 2017. godine kad je na stazi Nürburgring postigao vrijeme od 6:45.90.

Da Volkswagen I.D. R ima itekako potentan trkaći karakter dokazao je kad je potukao apsolutni rekord utrke Pikes Peak. Naime, do stotke se katapultira za svega 2,25 sekundi, dok F1 bolidu treba oko desetinku sekunde više. Volkswagen I.D. R Pikes Peak za pogon koristi dva elektromotora. Jedan pogoni prednje, drugi stražnje kotače, a ukupna snaga iznosi 500 kW, odnosno oko 680 KS, dok je najveći okretni moment 650 Nm.

Brojke su to koje nisu za podcijeniti, ali u usporedbi s brojnim drugim cestovnim automobilima na električni pogon nisu niti pretjerano impresivne. No, ukupna masa bolida spremnog za vožnju iznosi svega 1100 kilograma i to je najveći adut modela Volkswagen I.D. R.

