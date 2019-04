Volkswagen i 6 automobila-rekordera za koje (vjerojatno) niste znali

Voljeli Volkswagen ili ne, realnost nosi svoje. Samim time nije nikakva tajna da je upravo Volkswagen jedan od najvećih, najjačih i najrazvikanijih proizvođača automobila na svijetu. A ukoliko zažmirimo na jedno oko i zanemarimo „Dieselgate“, za to postoji itekako puno razloga i rekorda od kojih smo mi odlučili izdvojiti njih 6.

Volkswagen je oduvijek jedan od „onih“ proizvođača automobila koji nikada nisu prestali postavljati pojedine trendove. Jer od „Bube“ čija povijest seže još u ratna vremena, preko Golfa kao modela koji je definirao jednu klasu na tržištu koja i dan-danas postoji, pa sve do Passata koji je i dalje istovremeno dosadan i ogromnoj količini kupaca apsolutno poželjan automobil, povijest ovog automobilskog giganta ima još milijun i jednu stavku oko koje vrijedi potrošiti riječ-dvije.

Tijekom desetljeća i desetljeća postojanja ove marke, generacije zaposlenika uvijek su pokušavale na tržište predstaviti nešto novo. Nešto revolucionarno. Nikad prije viđeno i unikatno. Ponekad su u tome uspijevali, a ponekad baš i ne. Ali činjenica je da Volkswagen i dalje živi – i to iz godine u godinu sve bolje i bolje.

Paralelno s razvojem modela na tržištu, Volkswagen je svako malo postavljao i neke rekorde unutar određenih domena unutar auto-industrije. Neki su hvale vrijedni, dok se neki drugi pak svode na puke marketinške trikove. No kako god ih mi u svojim glavama klasificirali, Volkswagen je njima koračao do statusa koji uživa i dan-danas, a taj je status ukratko moguće opisati legendarnim.

Stoga u moru većih ili manjih postignuća ove slavne marke idemo zaviriti u povijesti prisjetiti se nekih automobila i rekorda koji su doista promijenili svijet automobila kakav su poznavali „naši stari“…

Volkswagen W12

Iako zapravo nikada nije otišao dalje od svog konceptnog izdanja, Volkswagen W12 itekako je pridonio Volkswagenovoj ponudi motora i nekih tehnoloških rješenja. No prije nego je sve to postalo aktualno u stvarnom svijetu (tj. u prodajnim salonima), Volkswagen W12 postavio je čak deset međunarodnih rekorda na slavnoj stazi Nardò u Italiji. A upravo je po toj slavnoj stazi kasnije ovaj automobil dobio i nadimak. Uglavnom, ovaj je konceptni super-sportski automobil raspolagao s nekih 590 konja. No to je pak bilo sasvim dovoljno da se igla brzinomjera zakucava na 340 kilometara na sat. A to je pak dokazano na stazi kojom je izuzev zabilježene maksimalne brzine i još nekoliko rekordnih brojki ovaj Volkswagen ostvario prosjek od 200,63 km/h – i to unutar neprekidnih 24 sata vožnje s nogom testnog vozača zacementirane u pod (ili tepih, ako ćemo preciznije). Taj rekord i dan-danas stoji.

Volkswagen Lupo 3L

Tamo negdje 2000. godine, Lupo 3L TDI sa sufiksom „80 dana“ također je postavio jedan veliki rekord. Inspiriran Julesom Verneom i vječnim fantastičnim klasikom pod nazivom „Put oko svijeta u 80 dana“, ovaj je maleni Volkswagen unutar tog vremena prošao ukupno 22 zemlje. Prešavši ukupno 33,333 kilometra u 80 dana, Lupo je ostvario prosječnu potrošnju goriva od 2,38 litara, te time postao najštedljivijim automobilom na svijetu. A potom je i završio u Guinnessovoj knjizi rekorda, gdje ovo postignuće stoji i dan-danas.

Volkswagen EcoMobile

Kada biste nekome rekli da znate za automobil koji je u stanju s jednom litrom dizela prijeći 1,490 kilometara, ekipa bi vam najvjerojatnije rekla da lažete kao pas. I to bi dijelom bila istina, jer je Volkswagenov prototip na tri kotača s jednom litrom dizela prešao 1,491 kilometar. Dotični je prototip raspolagao s ukupno 0,2 kW (0,272 KS) snage, a ovaj je nikad oboreni rekord Volkswagen SMVW postavio još davne 1982. godine.

…a mislili ste kako vaš Golf malo troši…

Volkswagen Golf

Pa niste valjda pomislili da se Golf neće naći na ovoj listi?

Naravno da niste, jer je to jednostavno nemoguće.

Golf o kojem se ovdje radi svoj je život otpočeo 1974. godine. Nazvan je „Alaska-Tierra del Fuego” i jedan je od najstarijih primjeraka ovog slavnog modela. A po čemu je ova „jedinica“ toliko posebna? Pa možda po najduljoj trasi na kojoj je provedena jedna test-vožnja. Naime, testna vožnja ovog Golfa podrazumijevala je rutu od Fairbanksa na Aljasci do Ushuaije u Argentini, odnosno ukupno 30,157 prijeđenih kilometara. Bez kvara, bez problema i uz raznorazne vremenske prilike – od snijega, preko vlage, pa sve do nenormalne vrućine.

…a frizura je i dalje postojana…

Volkswagen ID.R

Iako Rocky Mountains kao skupina brda u američkoj saveznoj državi Colorado svake godine odzvanjaju zvukovima bijesnih motora, Volkswagen je dovezao električni automobil na legendarnu utrku koja se na tom skupu stijena i prašine iz godine u godinu održava pod nazivom „Pikes Peak International Hill Climb“. I neki su se sudionici na to jednostavno nasmijali. No kada je 2017. godine taj Volkswagenov električni bolid pod nazivom ID.R s Romainom Dumasom za volanom ostvario ukupno vrijeme prolaska staze od 7:57.148, smijeh je naglo prestao. I to s razlogom, jer je g. Dumas za volanom svoje električne „Folcike“ za skoro 17 sekundi razvalio rekord koji je godinu prije za volanom Peugeota 207 postavio legendarni Sebastien Loeb. Ostalo je povijest…

Volkswagen Jetta

Za nas ovdje na „starom kontinentu“ Jetta baš i ne predstavlja neku revoluciju. No za Amerikance je Jetta jedan od najprodavanijih europskih modela automobila. Stoga nikoga ne čudi da se Volkswagen upravo s ovim modelom odlučio postaviti rekord za automobile do 1,5 litara zapremine u kombinaciji s Turbo-punjačem. Sve se odigravalo na slanoj podlozi u Bonnevilleu, za volanom je bio g. Carlos Lago (inače urednik renomiranog američkog auto-magazina „Motor Trend“), Jetta je raspolagala s ukupno 300 konjskih snaga, a rezultatno stanje bilo je uobličeno u maksimalnu brzinu od 301,183 kilometara na sat. Uglavnom, sasvim dovoljno da se Volkswagen i s tim pothvatom zabilježi u povijest.

Naravno da je tijekom godina i godina bilo još rekorda koje je Volkswagen postavljao unutar raznoraznih kategorija. Neki podrazumijevaju hrpetine prodanih primjeraka pojedinih modela (poput „Bube“, Golfa i Passata), neki opisuju najbolje godine u smislu zarade na globalnom planu, a neki pak skromno opisuju performanse i tehnologiju koja ih je u sklopu nekog razdoblja omogućila. No ovo su nama bili najzanimljiviji rekordi i modeli koji su ih postavljali, pa smo cijelu listu odlučili svesti na šest slova, odnosno primjera Volkswagenove upornosti i uspjeha.

Nadam se da ste naučili nešto novo ili barem oplemenili vrijeme uz kavu.

Zahvaljujem na pažnji i do čitanja.