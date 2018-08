VIDEO: Zenvo TSR-S i revolucionarni aktivni zakretni spoiler – Active Aero Wing!

U više videa predstavljamo izuzetno zanimljiv hypercar Zenvo TSR-S koji je sam po sebi poseban, ali ono što je revolucionarno na njemu je Active Aero Wing o kojem ćemo ovom prilikom više napisati. No, kako slika govori više od tisuću riječi prvo pogledajte ovaj video u nastavku…

Radi se o detalju aktivne aerodinamike nazvanoj Active Aero Wing. Dakle, stražnji spojler povezan je s upravljačem i ovisno od kuta zakretanja upravljača naginje se i spojler. To, u praksi znači ulaskom na primjer u desni zavoj vozač okreće upravljač u desno i što ga više zakrene to se spojler naginje u lijevu stranu. Kod ulaska u lijevi zavoj naravno sve je obrnuto. Mnogi stručnjaci prigovaraju što je ovaj sustav upravljanja povezan sa zakretanjem obruča upravljača, a ne da elektronika proračunava i ono što sam ovjes i brzina vožnje zahtjeva, ali trenutačno je to tako kako jest. Obavezno pogledajte idući video u kojem se objašnjava u detalje što se postiže i kako djeluje Active Aero Wing…

Dakle, zakretanjem spojlera u lijevo kada se vozi desni zavoj smanjuje se ukupni downforce na stražnje kotače oko 3 posto, ali se dobije veći potisak na unutrašnjem stražnjem kotaču, pa se na kraju dobije veći potisak. No, stražnji spojler se ne zakreće samo lijevo-desno, već se može okretati tako da stvara veći ili skoro nikakav otpor. Kad je potpuno otvoren daje maksimalni potisak na stražnje kotače, a kada je zatvoren daje skoro nikakav potisak i nikakav otpor pa je ta pozicija odlična za postizanje maksimalne brzine.

Hiper automobil Zenvo TSR-S s pokretnim spojlerom Active Aero Wing pokreće 5,8 V8 twin turbo motor u kombinaciji s poluautomatskim mjenjačem sa sedam stupnjeva prijenosa. Razvija najveću snagu 1.193 KS i najveći okretni moment 1.100+ Nm. Spreman za vožnju težak je 1.495 kg. Potegne do najveće brzine 325 km/h koja je elektronski ograničena, a s mjesta do brzine 100 km/h ubrza za 2,8 sekunde. Cijena: 1,7 milijuna dolara.

Pogledajte u nastavku i druge video materijale, kako se u praksi na stazi ponaša okretni spojler Active Aero Wing na hiperautomobilu Zenvo TSR-S…