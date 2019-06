VIDEO: Šokantna snimka od koje zastaje dah – INA Delta Rally, snimka prvaka Rok Turk i Blanka Kacin

Pogledajte šokantnu snimku od koje zastaje dah, a upitnici iskaču iznad glave – Najpoznatija hrvatska rally utrka zbog ovog incidenta umalo završila tragično po njezine ovogodišnje prvake.

Zagreb Open 45. INA Delta Rally – Rok Turk i Blanka Kacin, Hyundai i20 R5 – Shakedown Dugo Selo, Martin Breg. foto: YouTube / Rok Turk

Sa starta na Trgu Bana J.Jelačića krenulo 86 posada, do cilja na istom mjestu stiglo 54, Mađar Hideg najbolji s hrvatskom licencom, a veterani Pulić-Devunić najbolja domaća posada.

Slovenski prvaci Rok Turk i Blanka Kacin, pobjedom na “Zagreb Open 45. INA Delta Rallyju”, upisali su se u “Zlatnu knjigu” pobjednika najstarije i najcjenjenije hrvatske automobilističke manifestacije. No kako to biva, naslovnice medijskih portala i zainteresiranost šire publike (koja toliko ne prati auto moto sport), zainteresirali su jednim slobodno možemo reći šokantnim događajem. Preko 3 tisuće raznih komentara pristiglo je na video koji je objavio Turk na svojem Facebook profilu, a preko 21,700 ljudi je podijelilo ovu vožnju po dionici tzv. Shakedowna – Dugo Selo, Martin Breg.

200 puta više pregleda od bilo kojeg drugog videa… (screenshot) foto: Facebook / Rok Turk

Kao što je jedan od komentatora napisao “potpuna kontrola vozila i vozačeva samokontrola”, su izvukli sretan kraj iz ove opasne situacije do koje nije ni smjelo doći. Jedni su se divili Turkovoj vozačkoj vještini i brzim refleksima, drugi su kritizirali organizaciju, a treći ismijavali cijelu situaciju…

Samo neki od komentara koji su nam zapeli za oko (screenshot)… foto: Facebook / Rok Turk

Uglavnom shvatili ste što video prikazuje… Za vrijeme održavanja INA Delta Rallyja na cesti koja je (trebala biti) zatvorena, iza zavoja se iz suprotnog smjera pojavio automobil. Ni manje ni više nego “padobranac” sa svojom Golf Trojkom koji kao da je pao s Marsa direktno na stazu po kojoj se održava rally.

U ostalom pogledajte i sami video koji je podigao toliko prašine (i ne samo zbog podloge po kojoj se rally vozio).

Još uvijek nije jasno kako je uopće moguće da se ovako nešto dogodilo kada se zna da su ceste za vrijeme ovakvih manifestacija zatvorene. Da li je moguće da je došlo do nekog propusta ili teškog ignoriranja oznaka i upozorenja?

Zagreb Open 45. Ina delta rally, ajmo sad malo ozbiljno… (s informacijama)

Slovenski prvaci Rok Turk i Blanka Kacin, pobjedom na “Zagreb Open 45.Ina delta Rallyju“, upisali su se u „Zlatnu knjigu“ pobjednika najstarije i najcjenjenije hrvatske automobilističke manifestacije. Poslije deset brzinskih ispita, na širem zagrebačkom okruženju, i itinerera duljeg od 400 kilometara, oni su u “Hyundai i20 R5″ ostvarili ukupno vrijeme 1 sat i 33:13,0 minuta. Prvog su dana dobili oba brzinska prologa kod Zagrebačkog velesajma, ali s neznatno većom razlikom dva dugoselska ispita na Martin Bregu dobila je favorizirana češka posada, prošlogodišnji pobjednici „Delte“, Ondrej Bisaha-Petr Tršinsky (Ford Fiesta R5) i tako u drugi, odlučujući dan, ušli s prednošću od 23,8 sekundi ispred Slovenca Turka, dok je 52,4 sekunde na trećem mjestu zaostajala hrvatska posada prvaka Mađari Krisztian Hideg-Istvan Kerek (AK Delta Sport Zagreb) u “Škoda Fabia R5″.

Brzincima na Medvednici – Sljeme, Laz i Šestine, u prvom je “krugu” žestoko krenuo Bisaha i do pauze povećao prednost ispred Turka na 54,3 sekunde. Hideg je na tim brzincima bio drugi, a Turk treći. Međutim, na drugom prolasku Sljemenom Bisaha izlijeće, oštetivši vozilo i odustaje, a to daje šansu Turku da na predstojeća tri brzinca ostvari najbolja vremena, preuzme nakon Sljemena lidersku poziciju i zadrži je do cilja s zaključnom prednošću od 32,2 sekunde ispred Hidega. S gotovo tri minute zaostatka treće mjesto generalke zauzimaju, na hrvatskim rallyjima uvijek dobri i standardni Mađari Antal Kovacs i Istovics Gergelly (Ford Fiesta R5). Među prvom desetoricom, uz Turka, su još četiri slovenske posade ( vozači Zrinski, Peljhan, Grossi i Novak), a najbolji domaći vozači su nekadašnji dvostruki pobjednici “Delte”, veterani i povratnici Dubrovčanin Niko Pulić i Zagrepčanin Davor Devunić (AK Dubrovnik racing) u „Opel Adamu R2“. Na cilj su stigli na devetoj poziciji “generalke”, ali znatno važnijem drugom mjestu hrvatskog nacionalnog prvenstva.

Sa starta ovogodišnje “Delte” krenula je 81 posada iz šest zemalja u čak 11 bodovnih konkurencija od kojih je najjača ona za FIA Europski rally Trophy. Na cilj, isto mjesto, stiglo ih je 54. Većinom su odustajanja bila tehničke naravi, ali bilo je i nekoliko težih izlijetanja, vjeruje se bez težih posljedica po vozače. Na sveobuhvatnim liječničkim kontrolama završili su Slovenci Mišel Zupančić i suvozač mu Damjan Andrejka koji su svojim “BMW M3″ “ispalili” na drugom sljemenskom brzincu duboko u šumu, malo iza “Puntijarke”. Sve intervencije su bile pravovremene i sveobuhvatne, ali je u satnici došlo do 20-tak minuta pomjeranja slijeda nastavka natjecanja. Dan ranije na liječničkoj kontroli, nakon izlijetanja na dugoselskom BI, završio je još jedan Slovenac Jernej Fakin, bez težih ozljeda.

Dva hrvatska asa nisu imali sreće s ovogodišnjim izdanjem “Delta Rallyja“. Greška brojanja krugova na prologu uz Zagrebački Velesajam lošeg je rezultata stajala sedmerostrukog pobjednika Rallyja Zagrepčanina Juraja Šebalja koji je do cilja na kraju stigao kao 15. ukupno. Jedno lakše izlijetanje, oštećenje “Renaulta Clio R3″ na BI “Šestine 1″ i odustajanje stajalo je posadu Viliam Prodan-Zoran Raštegorac (AK Opatija Motorsport) da budu među prvih deset ukupno. Ovogodišnje izdanje „Delta Rallyja“ još je jednom izvrsno organizirao zagrebački Autoklub “INA Delta” uz svesrdnu podršku suorganizatora Grada Zagreba i glavnog pokrovitelja INA Industriju nafte. Izvor: Automania / Miroslav Krpan