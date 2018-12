VIDEO: Bosanac u Australiji pokušava objasniti zašto vozi bez registracije i vozačke!

Dakle skuter nije registriran? Ne nije, no “lajsens”, no “ređister”. OK u redu, a zašto ga onda vozite? Aaa šoping!

Stara narodna izreka kaže “može seljak iz sela, ali selo ne može iz seljaka”, naravno s time ne želimo nikoga uvrijediti već želimo naglasiti da se nekih običaja / navika teško (ili gotovo nikako) ne možemo riješiti.

Gospodin Huso je iz Bosne doselio u Australiju i nastavio s nekim svojim vozačkim navikama koje su za njega možda sasvim normalne, no australska policija na to malo drugačije gleda. Naime njima je nezamislivo da se netko vozi neregistriranim skuterom, bez vozačke dozvole do dućana i to još s kacigom koja nije zadovoljavala sigurnosne standarde. Kako Huso ne priča engleski jezik, njihovo je sporazumijevanje je postalo gotovo nemoguće sve do trenutka kada se nisu snašli uz pomoću mobitela i “džokera zovi”.

Cijela situacija je urnebesna i istovremeno nevjerojatna, jer koliko god da je ovako nešto Husi možda prolazilo u rodnom kraju, u Australiji “malo drugačije” gledaju na cijelu situaciju, pošto je policajac prvenstveno bio zabrinut za njegovu sigurnost.

Ako padnete, ova kaciga vam neće pomoći. Možete poginuti – upozorio ga je policajac, te se potrudio objasniti mu kako je odgovarajuća zaštitna oprema neophodna za vožnju skutera, a gospodin Huso je to prihvatio s dozom sumnje. “No spik ingliš. Ne mogu, ne mogu. Nemoj me za***avati”…

Huso je na kraju kažnjen s 295 dolara i 3 negativna prekršajna boda zbog nenošenja kacige, a kako je to sve izgledalo pogledajte u videu…