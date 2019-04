Uvođenje digitalne registarske pločice za vozila – Dobra ili loša ideja?

Dok vlasti pojedinih američkih država ozbiljno razmatraju uvođenje digitalne registarske pločice za vozila, zeleno svjetlo za korištenje istih dali su Kalifornija, Arizona, Texas i Florida.

Tvrtka Reviver je zaslužna za ove digitalne pločice nazvane Rplate. Točnije radi s o klasičnom video ekranu (displeju) kakve smo do sada imali prilike vidjeti na e-čitačima knjiga poput Kindlea ili Amazon e-redera, te imaju minimalni odsjaj što im omogućuje dobru vidljivost po danjem svijetlu.

Dimenzije ovih registrarskih pločica identične su onim “običnih”, a digitalna tehnologija omogućava inverzni prikaz oznaka (crna pozadina s bijelim slovima) i još mnogo toga kao što je na primjer mogućnost stavljanja razno raznih poruka, pa i reklama ili pak istovremenog prikaza svih navedenih informacija što se da zaključiti iz prikazanih primjera u videu. Također je prikazano kako jedna od raznih varijacija prikaza na tablicama može biti i upozorenje da je vozilo ukradeno, RFID čip olakšava npr. plaćanje cestarine i nadzor vozila, a neki od prikaza su i trajanje plaćenog parkinga i važeće registarske dozvole što bi zamijenilo lijepljenje naljepnica na vjetrobranska stakla.

Takva tehnologija zahtijeva i svojevrsnu komunikaciju, pa je ta to zadužena LTE konekcija, što uvjetuje i svojevrsnu pretplatu. Time smo došli i do pitanja cijene ovakve jedne napredne registracijke oznake koja košta 499 dolara za “običnu” Rplate tablicu i 799 dolara za Rplate Pro tablice koje imaju neke naprednije mogučnosti. U obje navedene cifre uključena je i jednogodišnja pretplata, no na to sve morat će se još platiti još i gore spomenutu LTE konekciju što trošak poskupljuje za 8 dolara mjesečno.

Kako ove nove digitalne registrske oznake nisu obavezne, procjenjuje se kako bi u testnom periodu pilot programa u SAD-u samo 175.000 vozila koristilo ovu tablicu, od tržišta s 35 milijuna registriranih vozila. Trenutačno ih ima jako malo, tek stotinjak u cijelom SAD-u, vjerojatno su velikoj većini preskupe, no potražnja za njim bi mogla naglo skočiti ako se pojavi nekakav propust na istima i mogućnost hakiranja (ako razumijete na što aludiramo)… Onda, kako vam se dopada „the cutting edge of new technology”?