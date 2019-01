U 2018. u Hrvatskoj porasla prodaja novih automobila nego lani za 18,26 %, no evo tko ih zapravo kupuje!

U Hrvatskoj je prodano 60.041 novih automobila, što je 18,26 % više nego lani. No ako ćemo iskreno to i dalje ne znači da se tržište oporavilo i to iz ovog razloga…

Prodaja novih automobila u Hrvatskoj (ilustracija). foto: lofgren Agency

Nakon što je 2017. probijena psihološka granica od 50.000 novoregistriranih vozila, u 2018. godini prodano je čak 60.041 novih automobila.

Porast je to od osjetnih 18,26 posto u usporedbi s 2017. godinom, koja je već ionako bila prilično dobra jer je 2016. nadmašila za 15,1 posto.

No, je li se tržište automobila u Hrvatskoj potpuno oporavilo? Nažalost nije, jer je u 2018. godini, kao i u 2017., tek trećina novoregistriranih vozila završila u rukama privatnih kupaca, dok ostatak otpada na državne tvrtke, ministarstva, rent-a-car kompanije…

Čak 35,92 posto novoregistriranih vozila otpada na Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, na drugom mjestu je Požeško-slavonska sa 7,72 %, na trećem Splitsko-dalmatinska sa 7,65 %, a na četvrtom Primorsko-goranska sa 7,48 %. Izvor: Promocija Plus