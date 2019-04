Topless BMW serije 8 ili malo pornografije za dobro jutro

Nakon nekog vremena posvećenog razmišljanju, shvatio sam kako nema drugog načina za naslov ove teme…

Znate li onu staru narodnu koja kaže „kralj je mrtav – živio kralj“? E pa mislim da je ta stara narodna iznimno primjenjiva u slučaju odlaska BMW-ove „šestice“ sa scene i dolaska „osmice“.

BMW Serije 8 kabriolet foto: BMW

Cinici će reći kako je BMW zapravo tim potezom napravio tek bezličan marketinški trik i oživio jedan od svojih legendarnih modela tek toliko da može nečim novim puniti naslove unutar medija. No pogledom u detalje priče o novoj „osmici“ vrlo je brzo vidljivo da to baš i nije tako.

BMW serije 8 automobil je koji tek nazivno djeluje kao nasljednik onog s dva broja manje. Jer ukratko nije riječ o nekakvom redizajnu ili nečem tome sličnom, već o kompletno novom automobilu koji s onim postojećima dijeli tek nekoliko dijelova. Stoga eventualne zamjerke od strane gore navedenih cinika mogu biti usmjerene tek prema dizajnu koji je dijelom nalik umirovljenoj „šestici“, te motorima koji su već otprije poznati unutar ponude ovog slavnog bavarskog proizvođača automobila.

I to je u pravilu to.

Oni upućeniji već jako dobro znaju kako se u srži radi o Grand Toureru koji istovremeno nudi obilje luksuza uz besprijekornu eleganciju i set performansi s kakvim se baš i ne mogu pohvaliti mnogi drugi automobili na tržištu. No za one koji su donedavno spavali ispod nekog kamena na Velebitu, eto i nekoliko brojki…

Prve se svode na snagu koja u sklopu ukupno šest ponuđenih motora seže od 320 konja i 680 Nm maksimalnog okretnog momenta (buraz), pa sve do najjače izvedenice modela, odnosno one s oznakom 850i. Ta je najjača varijacija na temu „osmice“ u stanju na kotače porazbacati nekih 530 konja uz maksimalni okretni moment (buraz) od 750 „njutna“. Odnosno u prijevodu bi se reklo „sasvim dovoljno“.

Drugi set brojki sveden je na pogonske kotače kojih je ukupno četiri. I svi oni prije spomena motorizacije imaju tampon zonu koja podrazumijeva sam vrh tehnologije u kombinaciji s 8 brzina.

Treći se set brojki oslanja na one mjerljive u realnom svijetu, tj. one koje podrazumijevaju ubrzanje i maksimalnu brzinu automobila. Pa tako npr. trolitreni motor u paketu s oznakom 840d xDrive novu „osmicu“ do stotke baca za 5,2 sekunde, dok u ovom momentu najjača verzija modela do 100 km/h tjera oveću i poprilično tešku siluetu „osmice“ 850i xDrive za nekih 3,9 sekundi.

Maksimalna brzina je (naravno) 250 kilometara na sat, ali je to slučaj uzduž i poprijeko cijele game ovog BMW-ovog GT-modela.

Nova je „osmica“ svijetu predstavljena tamo negdje krajem prošle godine, a prodaja kreće ovih dana. Stoga se BMW lijepo dosjetio posjetiti sunčani Portugal i u Farou organizirati premijerno prikazivanje topless-verzije modela. A kad je već bilo sunčano i oko cijele se priče okupilo podosta pripadnika medija, BMW je organizirao i službeno snimanje, pa su fotografije prezentirane zajedno s automobilom. I ako se nas ovdje pita, stvarno su lijepe – baš kao i sam automobil.

Razlike između varijacija na temu „osmice“ s mekim i tvrdim (sram vas bilo) krovom nije potrebno nikome opisivati, jer u krajnjoj liniji svi znamo kako izgleda Coupé, a kako izgleda jedan klasični Cabriolet. Pogotovo kada se radi o Cabrioletu s mekim krovom, što je (na sreću) u sklopu nove topless „osmice“ slučaj. Stoga je možda u ovom momentu najbolje jednostavno završiti s ovim izlaganjem i prepustiti vas pogledu na lijepe fotografije jednog stvarno lijepog automobila.

Samo se nemojte sjetiti cijene od nekih 108,000 eura, koliko bazna „osmica“ (odnosno 840d xDrive) u Njemačkoj košta, jer bi vam to moglo pokvariti dojam.