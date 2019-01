Top 5: cestovni automobili koje potpisuje Cosworth

Često se u svijetu automobila ponavlja priča koja počinje otprilike ovako: „Kada su te i te godine ti i ti likovi započinjali s ovim ili onim, nisu niti znali da…“.

E pa ova priča neće započeti tako, jer su briljantni umovi ispred tvrtke Cosworth itekako dobro predvidjeli budućnost i još bolje znali što rade. Pa evo jednog kratkog presjeka onog najboljeg što je za cestovnu upotrebu ponudio ovaj genijalan dvojac…

Mike Costin, Keith Duckworth i Walter Hayes. foto: Drive2

Nema nikakve sumnje da su Mike Costlin i Keith Duckworth još od davne 1958. godine do danas postali besmrtni. Isto tako nema nikakve sumnje u to da su motori i ine druge komponente ovog genijalnog dvojca tijekom godina štovali milijuni obožavatelja Forda, ali i šire. Jer ono što je tvrtka Cosworth postigla u svijetu optimizacije motora, dorada, povećanja performansi i izgradnje legendarnih trkaćih automobila, praktički da nitko nikada nije uspio dostići.

Imati u svom posjedu Ford, Mercedes-Benz, Audi, pa čak i Subaru s Cosworthovim potpisom, oduvijek je bilo nešto posebno. I vlasnici raznoraznih Sierra, Escorta i inih drugih automobila s pravom su se ponosili na svoje automobile. Jer Cosworth usprkos svim svojim manama (a bilo ih je), oduvijek fascinira svojim genijalnim rješenjima, sumanutim idejama i revolucionarnim strojevima s kojima su pogonjeni neki od najcjenjenijih automobila svih vremena. Kako na ulici, tako i na stazi.

Pravi auto-entuzijasti kojima se suživot s automobilima ne svodi na slijepo obožavanje jedne marke ili još gore, jednog modela jedne marke, jako dobro znaju što je sve od 1958. godine do danas potpisala ova legendarna tvrtka. No neki od vas cijenjenih čitatelja mogli bi se iznenaditi s našim odabirom u sklopu top-liste 5 najboljih Cosworthovih cestovnih jurilica. Stoga nema druge, nego krenuti s ovom kratkom i slatkom listom doista posebnih cestovnih jurilica…

Broj 5: Ford Escort RS Cosworth

„Cossie“… „Cossack“… „Escort na steroidima“… Svakako su ovaj automobil auto-entuzijasti nazivali tijekom godina. No svi ti nazivi, pridjevi, sufiksi i slang-imena imaju jedan zajednički nazivnik. A taj se svodi na jedan od najposebnijih ljutih kompakata svih vremena.

Mnogima je upravo ovaj automobil obilježio cijelu jednu eru utrkivanja na prljavim i prašnjavim stazama svjetskog prvenstva u Rallyju. Mnogima je upravo RS Cosworth bio „onaj“ automobil zbog kojeg su se u glavama podali svijetu automobila u cijelosti. Mnogi se kunu i u apsolutnu superiornost ovog Escorta u odnosu na konkurenciju iz tog predivnog vremena. I možda su svi ti mnogi u pravu, ali Ford s ovim automobilom u svom cestovnom izdanju nije mislio obarati nikakve rekorde, niti se očekivalo da ova ikona iz devedesetih i par desetljeća kasnije biva obožavana od strane ogromne količine ljudi. Ideja je bila ostvariti seriju koja je potrebna za poštivanje homologacijskih pravila i to je u pravilu to. Ali usprkos tome Escort RS Cosworth i dan-danas stoji na pijedestalu najposebnijih automobila svih vremena – iako to kroz pojedine brojke, opako visoku cijenu i često upitnu trajnost možda i ne zaslužuje.

„Cossie“ je sa svojom karoserijom tek nalik na običan Escort djelovao poput kvartovskog huligana. Karakterom je bio poput nekad poznate filmske dive kojoj je alkohol popio mozak i reflekse, dok je zbog čestih kvarova ovaj Ford ispao automobilom zbog kojeg su njegovi vlasnici neplanirano ćelavili. Ali dvolitreni motor sa svojih je 227 konja i pogonom na sva četiri kotača apsolutno fascinirao čak i uz Turbo-rupu veličine marijanske brazde. A onda je tu i onaj genijalan i isto toliko predimenzionirani spojler na kojem se moglo sušiti rublje. Uglavnom, ako na svijetu postoji ikona na četiri kotača koju je moguće prepoznati iz bilo kojeg kuta, onda je to upravo Escort RS Cosworth.

Subaru Impreza WRX STi CS400 foto: Subaru Turkiye

Broj 4: Subaru Impreza WRX STi CS400

Da…Cosworth je imao svoje prste i u ovom legendarnom japanskom automobilu. I to možda i niste znali, ali to svejedno ne anulira tu činjenicu, jer ovaj automobil doista jest nosio Cosworthov potpis.

Ideja je bila jednostavna: proizvesti nešto stvarno posebno i time barem dijelom pokušati anulirati sve negativne reakcije koje je Impreza GR skupljala čak i u svojoj najjačoj verziji. Jer Impreza je oduvijek bila limuzina, dok je treća generacija ovog modela predstavljena u obliku kompakta s peterim vratima. I da…ova je Impreza bila odvratna za gledati u istoj mjeri koliko i šokantna za pojmiti. Stoga se Subaru na sve moguće i nemoguće načine koprcao s raznoraznim varijacijama na temu specijalnih edicija ove karoserijske izvedbe za Imprezu, prije definitivne kapitulacije i puštanja limuzinske (GV) verzije na tržište. No prije nego se to dogodilo, za mnoge ultimativna Impreza tog vremena nastala je u kolaboraciji s Cosworthom.

U osnovi je ružnjikavi kompakt i dalje na sebi nosio vulgarne spojlere i dizajn koji potpisuje ekipa s popravnog iz predmeta „dizajn i projektiranje“- Stoga je fokus ovaj puta definitivno prebačen pod poklopac motora ispod kojeg je kucalo Subaruovo srce s Cosworthovim pacemakerom. Motor s četiri cilindra i 2,5 litara zapremine u Cosworthu je rastavljen na „proste faktore“, te potom presložen od početka do kraja. A rezultatno stanje bilo je uobličeno u EJ257 motor sa skoro 400 konjskih snaga.

S tih je 400 konja u kombinaciji s milijardu sitnih i manje sitnih revizija na šasiji, ovjesu, te pogonskom sklopu i kočionom sustavu, Impreza WRX STi CS400 do stotke je ubrzavala za 3,7 sekundi, odnosno u prijevodu uvjerljivije od nekih peterostruko skupljih super-automobila tog vremena. Ali usprkos tome je ovaj itekako zanimljiv projekt vrlo brzo osuđen na propast. Jer cijena od 50,000 funti u Velikoj Britaniji jednostavno je bila pretjerana. Ali Cosworth je iz ružnog pačeta ovu Imprezu pretvorio u mračan predmet želja za mnoge i to je zapravo sasvim dovoljno reći kao zaključak.

Broj 3: Audi RS4 (B5)

Priznajte da niste imali pojma da je Cosworth prtljao i po ovom pokretnom sanduku iz Ingolstadta. No priznali to ili ne, povijest potvrđuje da Audi bez Coswortha nikada ne bi predstavio nasljednika legendarnog RS2 – barem ne u obliku u kakvom ga poznajemo i s kakvim smo fascinirani. No sigurno se pitate kako je do ove pomalo opskurne suradnje zapravo došli. Pa evo i odgovora na to pitanje… Naime, kako je Cosworth kao tvrtka krajem devedesetih bio pred bankrotom, tako se u jednom momentu rodila ideja rascjepkati tvrtku na dva dijela. Novonastale divizije zasebno su se orijentirale prema cestovnim automobilima i onima s kojima se ekipa utrkivala po stazi. A Audi je tih godina uporno pokušavao stvoriti nasljednika legendarnog RS2, pa se umjesto suradnje s Cosworthom jednostavno odlučio kupiti cestovnu diviziju te tvrtke i baciti djelatnike u vatru. No to je ispalo super, jer s jedne strane Cosworth nije zauvijek stavio ključ u bravu, dok je s one druge Audi proizveo jedan od najposebnijih modela svih vremena.

Mnogi se kunu u to da je prvi RS4 ujedno i posljednji pravi Audi s ispravnim pedigreom i bez suvišnih marketinških gluparanja. Jer ovaj karavan već je svojom pojavom djelovao ozbiljno, dok je u vožnji bio u stanju posramiti višestruko skuplje, nazivno brže i puno razvikanije super-sportske automobile na planeti – i to vozeći klince u školu i Labradora na WC. Jer 2,7 litarski V6 već je sam po sebi bio respektabilna sila na cesti, dok je nakon Cosworthovih zahvata na motoru (posebice na klipovima i ispušnom sustavu) sa svojih 380 konja ovo stvarno bio jedan od onih automobila zbog kojih su i „hejteri“ karavana poželjeli imati jedan u dvorištu. Ubrzanje do stotke trajalo je manje od 4 sekunde, dok je maksimalna brzina bila ograničena na u Njemačkoj dogovorenih 250 kilometara na sat. Megalomani i ovisnici o brojkama na to će reći ono poslovično „meh“, ali Audi RS4 i dan-danas ostaje jednim od najbrutalnijih obiteljskih automobila koje je svijet ikada imao prilike vidjeti. A bez Coswortha sve to ne bi bilo moguće.

Broj 2: Mercedes-Benz 190E 2.3-16

Da je kojim slučajem tvrtka AMG bila dijelom Mercedesovog trokrakog carstva, te da su 1983. godine zaposlenici te tvrtke imali vremena, volje i želje, tko zna kako bi priča o ovom automobilu izgledala. No kako u to vrijeme AMG nije bio dio Mercedesovog trokrakog carstva, te kako su zaposlenici ove tvrtke baš tada bili na pauzi za cigaretu-dvije, tako se Mercedes-Benz odvažio pokrenuti suradnju s Cosworthom. I rezultatno stanje bilo je uobličeno u jedan naslov prvaka u sklopu konkurencije DTM-a s početka devedesetih, te nebrojene pobjede tijekom sezona koje su prethodile tom uspjehu. No prije toga je ovaj naizgled smiješan plod suradnje između ludih Engleza i analno preciznih Nijemaca donio i nekoliko svjetskih rekorda, uključujući i onaj od 50,000 kilometara prijeđenih u komadu i pri (kombiniranoj) brzini od skoro 250 kilometara na sat. Bez kvarova, bez raspada sustava i bez ikakvih servisnih intervencija. Dakle, Cosworth itekako može staviti svoj potpis na nešto trajno i kvalitetno, pa su kritičarima ove Mercedesove izvedenice 190-ice i suradnje s Cosworthom ubrzo začepljena usta.

Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 u današnje vrijeme ima kultni status. I to zasluženi. Jer od tih vremena do danas nije čest slučaj da neka tvrtka predstavi automobil koji je toliko blizu „obične“ verzije, a istovremeno od nje stoji četrnaest svjetlosnih godina daleko. Jer usprkos tome što 190-ica sa svojih 185 konja i Cosworthovim potpisom nije ni približno najbrža limuzina svog vremena, to je isto vrijeme zorno pokazalo kako je riječ o jednoj od najposebnijih limuzina svih vremena. A prema svemu sudeći, tako će i ostati. I to s pravom.

Ford Sierra RS500 Cosworth foto: Carmagazine

Broj 1: Ford Sierra RS500 Cosworth

„Kako bijaše na početku, tako i sada…“ To bi možda bio najbolji uvod za njeno visočanstvo – Fordovu uzdanicu u svijetu Rallyja i jednu od apsolutnih kraljeva asfaltiranih podloga na kojima su se tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća vozile utrke. Jer Sierra je u ovoj verziji s Cosworthovim potpisom doslovce šutala dupe gdje god se pojavila. Europa se ovoj Sierri pokorila više puta i u nekoliko različitih domena auto-sporta. Australija također, a u SAD-u i Japanu ova je Sierra zaslužila kotirati iznimno visoko. U svijetu prašine i prljavštine, Sierra je odgojila nekolicinu ponajboljih vozača svih vremena, od kojih je možda najbolje istaknuti legendarnog agresivca pod imenom Colin McRae. Sam pedigre bio je prisutan iz nekih već tada minulih vremena u sklopu kojih se Cosworth zajedno s Fordom igrao s nekoliko generacija Escorta RS, tako da je Sierra „samo“ nastavila tu priču. Ali onaj najposebniji dio „štorije“ o Sierri RS500 Cosworth zabilježena je na ulici, tj. među „običnim“ pukom. Jer upravo u tom segmentu je ovaj automobil usprkos svojevrsnom hendikepu u odnosu na konkurente poput BMW-a M3 (E30) i Audija UrQuattro ispao moralnim pobjednikom.

Naime, dok je Audi svoj UrQuattro prodavao u mikronskim serijama, a BMW je zbog nedostatka proizvedenih primjeraka M-trojke selio proizvedene primjerke iz garaže u garažu, Ford je za Sierru RS Cosworth osigurao oveću proizvodnu seriju. I time je Sierra zavladala cestama zbog svoje dostupnosti, pa je u Engleskoj ubrzo dobila status narodnog heroja. I taj status drži i dan-danas, kada neki od uščuvanih primjeraka na aukcijama bilježe cifre sa šest znamenki. A verzija s oznakom RS500 sa svojih je 500 proizvedenih primjeraka samo dodala i onaj obavezan faktor ekskluzivnosti za ovaj ionako voljen i željen automobil.

Proširenja na karoseriji i predimenzionirani stražnji spojler iz ovog su beskompromisnog automobila itekako činili drugačiju zvijer od one kakvima su se na dnevnoj bazi vozili mame, tate i taksisti. Pa iako neki ipak zamjeraju što dvolitreni motor nikada nije dobio više od 227 konja, ovo je i dalje Sierra koja i dan-danas predstavlja alfu i omegu za sve one kojima „brzi Ford“ predstavlja ideal u svijetu automobila.

Ford je s ovim automobilom proizveo legendu, dok je Cosworth toj legendi podario jednu doista posebnu zvijer s karakterom apsolutnog divljaka s kojim su se na pravi način mogli izboriti samo oni najsposobniji za volanom. I zato je riječ o najboljem cestovnom automobilu na koji je Cosworth ikada stavio svoj potpis.

Slažete li se?