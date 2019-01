Top 5: Automobili s puno konja, za šaku kuna!

S obzirom na to da je u lijepoj našoj sve teže skupiti dovoljno gotovine za novi automobil ili pak dobiti kredit tj. leasing, donosimo vam nekoliko luksuznih modela s puno konjskih snaga koji su, kao novi bili vrlo skupi, te su kroz godine najbrže izgubili na vrijednosti.

Osim velike potrošnje i skupog održavanja, jedina korist od kupovine ovakvih luksuznih automobila je nepropisno parkiranje istog subotom na špici ili izlazak u grad s namjerom da “budete viđeni” na semaforu… Ili na benzinskoj…

Mercedes S 320

Mercedes S 320 – Gastarbajter u mirovini

Mercedes S 320 Godina Proizvodnje 2000. Motor Benzin, 3.2 l – 165 kW Potrošnja 11 l/100 km Tržišna vrijednost 5.000 €

Imate li “fejk” Rolex na ruci, Lacoste polo majicu sumnjivog porijekla i mislite da je još uvijek 1999. godina, te želite izgledati kao netko tko se vratio s privremenog rada u Njemačkoj, ovo je idealan automobil za vas. Od dodatne opreme posebno možemo izdvojiti tek glasovne komande koje nisu radile ni u teoriji, osim ako niste minimalno osam godina išli kod logopeda pa vam je artikulacija izgovorenih riječi engleskog jezika na vrlo zavidnoj razini. Ali s obzirom na to da imate “fejk” Rolex i znate njemački, male su šanse da je to baš tako.

BMW 745 Li

BMW 745 Li – Zelena trava zaborava

BMW 745 Li Godina Proizvodnje 2002. Motor Benzin, 4.5 l – 245 kW Potrošnja 14 l/100 km Tržišna vrijednost 6.500 €

Idealan auto ako uživate u neugodnim pogledima na semaforu i luksuznim gadgetima poput masažnih sjedala, komandi na volanu, senzora za kišu, stražnjih zavjesa na struju i slično. Nećemo spomenuti kako lijepo izaziva zavist kod vašeg prvog susjeda. Ovaj put je vaša trava zelenija. Ali i automobil ružniji.

Audi A8

Audi A8 – Direktorski džemper

Audi A8 Godina Proizvodnje 2003. Motor Benzin, 4.2 V8 – 246 kW Potrošnja 15 l/100 km Tržišna vrijednost 7.000 €

Svatko od nas je nekad imao šefa koji je bio u trendu, ili je barem to želio biti. Taj je isti šef uvijek prvi u firmi morao imati najnoviji mobitel, najbolji laptop, high-tech ručni sat koji je bio spojen na aparat za kavu i slično. E upravo takvi šefovi odabiru ovakve aute, ali pod pretpostavkom da je još uvijek 2003. godina. S novim džemperom u kombinaciji s elegantnim Audijem nikad ne možete pogriješiti.

Land Rover Range Rover 3.0 Td6

Land Rover Range Rover 3.0 Td6 – Po šumama i gorama

Land Rover Range Rover 3.0 Td6 Godina Proizvodnje 2002. Motor Dizel, 3.0 – 130 kW Potrošnja 14 l/100 km Tržišna vrijednost 11.000 €

Mutni poslovi, duga devetka u pretincu za rukavice, zlatni lanac, kožna sjedala koja se lako čiste od krvi, te poznanstvo s Tonijem Sopranom. To su tek neke stavke opreme koje dolaze u paketu s ovim automobilom. No još je mnogo toga navedeno kao dodatna oprema ovog automobila, a plus je i to što vas je ovaj SUV sposoban odvesti do zabačenog mjesta u šumi gdje ćete zakopati leš.

VW Pheaton 5.0 TDI

VW Phaeton 5.0 TDI – Štedljiva rasipnost

VW Pheaton 5.0 TDI Godina Proizvodnje 2004. Motor Dizel, 5.0 V10 – 170 kW Potrošnja 15 l/100 km Tržišna vrijednost 11.600 €

Želite li proglasiti bankrot zbog servisiranja ovog automobila, ne tražite dalje. Idealna alternativa za ovaj automobil je Neoplanov autobus čije održavanje stoji upola manje. O potrošnji goriva nećemo pisati jer Phaeton na 100 km potroši kao niskobudžetna sponzoruša u subotnjem shoppingu. No ako želite udoban i luksuzan automobil za kojim će se i danas okrenuti za vama na križanju, Pheaton je ono što tražite.